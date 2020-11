Gradestokken kryper mot null og snøen laver ned. I to dager har det blitt sendt ut farevarsel for mye snø i Troms.

Nede på kaia i Tromsø sentrum har hjemløse og rusmisbrukere funnet et tilholdssted. En konteiner hvor de får være i fred.

– Dette er et samlingssted for alle som vil komme. Det sier en av byens mange narkomane, som vil være anonym.

– Flere sover her i konteineren eller så finner de seg et smutthull for å sove.

I september slo ansatte ved Nav i Tromsø alarm om situasjonen for bostedsløse. De fryktet at folk kunne fryse i hjel.

Nå har kommunen fått på plass et natthjem. Problemet er at det budskapet ikke har kommet til de som virkelig trenger det.

– Jeg hadde ikke hørt om dette før nå, sier narkomanen til NRKs reporter.

Flere hjemløse i Tromsø kommune har etterlyst et natthjem. Foto: Tove Jensen / NRK

Uten et natthjem i halvannet år

Kommunen har vært uten natthjem siden en beboer i 2019 satt fyr på leiligheten sin i det gamle natthjemmet i Grønnegata 103 i Tromsø sentrum. Bygget fikk store skader.

Bygget skulle egentlig være ferdig restaurert i høst, men en forsikringssak har ført til at arbeidet er forsinket. Grønnegata 103 vil derfor ikke stå ferdig før 2021.

For to uker siden åpnet kommunen dørene til et nytt natthjem.

Geir Jakobsen er sjef for Nav i Tromsø. Det var hans egne ansatte som slo alarm om situasjonen for de bostedsløse i byen. Han er glad for at tilbudet om natthjem nå er på plass igjen.

– I den situasjonen vi er i nå vil dette være en trygghet for befolkningen. Det vil også være en trygghet for oss som jobber med disse menneskene, å vite at de har et varmt sted å være til neste dag, sier han.

Geir Jakobsen er leder for Nav i Tromsø. Han er glad for at byen igjen har fått et tilbud om natthjem. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

Nav hadde flere eksempler hvor de måtte gi avslag til hjemløse på grunn av mangel på tilbud.

– Dette er et vesentlig tiltak for at vi skal unngå at folk kommer i en situasjon hvor de må gå ute om natta, sier Jakobsen.

Det var iTromsø som omtalte saken først.

Et varmt sted å være

Det nye natthjemmet har seks sengeplasser fordelt på tre rom.

Det er bo-teamet som har fått natthjemmet opp å gå. Bo-teamet er satt sammen av personer fra Boligkontoret, enhet for psykisk helse og rus og veiledere fra Nav.

– Brukerne kommer hit, ringer på døra, og sier at dem trenger et sted å oppholde seg i natt. Her får de kveldsmat, mulighet til å ta en dusj, ei seng og rent sengetøy.

Det sier Karin-Maria Vårtun som er veileder i Nav sitt boteam.

– Vi har en vektertjeneste som er her fra det åpner klokken 20 på kvelden, til det stenger klokken 9 på morgenen, sier hun.

De som har behov for en plass å sove kan være tre netter på natthjemmet. Da får de tid til å søke om å få en midlertidig bolig hos Nav.

Hvilket ansvar har kommunene? Ekspandér faktaboks Kommunene skal medvirke til å skaffe bolig, men har ikke plikt til å skaffe alle varig bolig. Kommunen har plikt til å skaffe midlertidig bolig til de som trenger det, men det vil være begrensninger jfr: Bruk av midlertidig botilbud skal begrenses i omfang og lengde, og opphold som varer mer enn 3 måneder bør kun unntaksvis forekomme. Midlertidig botilbud skal kun unntaksvis benyttes til barnefamilier og ungdom og aldri vare i mer enn tre måneder. Kravet til botilbudet skjerpes hvis det skal benyttes av barn og unge, og tilbudet må ikke være stigmatiserende. For øvrig til sammen så har man omtrent 100.000 kommunale leieboliger som brukes til ulike grupper vanskeligstilte

– Nødvendig å ha et natthjem

Kommunene er ikke lovpålagt å ha et natthjem-tilbud.

– Men vi ser allerede at vi har et helt annet trykk på de midlertidige boligene nå som vi har et natthjem. Vi ser at det er viktig å ha begge deler på plass, sier Kirsti Moslett Thunberg til iTromsø. Hun er seksjonsleder for velferd, arbeid og inkludering i Tromsø kommune.

Til NRK understreker hun at de skal ha dette tilbudet til Grønnegata 103 er klart.

Kirsti Moslett Thunberg, seksjonsleder for velferd, arbeid og inkludering i Tromsø kommune. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

Natthjemmet er plassert 6 kilometer utenfor sentrum, men Karin-Maria Vårtun i Nav mener gode bussforbindelser hjelper på.

– Bussen går direkte hit fra sentrum, og vi gir informasjon om hvilket busstopp de skal gå av på, sier hun.

Narkomanen som NRK har snakket med er fornøyde med plasseringen av natthjemmet.

– Kommunen har en tendens til å legge slike tilbud langt unna sentrum. Og det er ikke alltid man har penger til å komme seg rundt. Derfor er det veldig bra at dette natthjemmet er nærmere byen, sier han.