Frykter sommerturismen vil føre til at naturperler tilgrises

– Det er fint at vi har mye flott natur som folk kan bruke. Men ved enkelte av de populære turområdene er det ganske heslig, for å si det pent, sier Anne Birgitte Fyhn i Tromvik utviklingslag.

Innbyggerne i den idylliske bygda Tromvik i Tromsø kommune har sett seg lei på å finne avføring og toalettpapir fra turfolk. De ønsker at kommunen tilrettelegger for et offentlig toalett i bygda. Foto: Marit Garfjeld / NRK

Den lille bygda noen mil utenfor Tromsø sentrum ligger idyllisk til, med hav og flotte turfjell rundt seg. Stadig flere fristes av å få seg både trim og en god naturopplevelse samtidig, både folk fra nærområdet og turister.

Me uten offentlige toaletter i nærheten, gjør mange av dem sitt fornødne i naturen.

– Vi ser at det ligger mye avføring og toalettpapir rundt omkring. Vi tror at enda flere vil oppsøke disse områdene til sommeren, og det vil gjøre situasjonen enda verre, sier Fyhn.

Mange vil til fjells

At interessen for sommerferie i naturen er stor foran årets sommer, kan Den Norske Turistforening bekrefte. De opplever økt pågang fra nordmenn som vil ha frisk luft til fjells i ferien.

Avdelingsleder for natur og friluftsliv i DNT, Anne-Mari Planke, sier at de er kjent med problemet som Tromvik-befolkningen opplever.

Mange vil oppsøke naturen i sommer, sier Anne-Mari Planke i DNT. Hun oppfordrer folk til å grave ned etterlatenskapene sine. Foto: Julie Maske / DNT

– Problemet eskalerer når stadig flere oppsøker de samme stedene. De siste årene har vi sett en sterk utvikling av antall fotturister som oppsøker de samme stiene, turrutene og utsiktsplassene, sier Planke.

Allemannsretten gir oss rett til å gå i fri natur. Samtidig har vi en plikt til å rydde etter oss i naturen.

– Folk har stort sett klart å ivareta sine dobesøk på en god måte. Men etter hvert som det er flere folk ute, også flere gjester fra andre land, så ser vi at det er noen som ikke klarer det.

Ved flere av de mest brukte turområdene, som badeplasser og utfartsområder nær bebyggelsen, er det satt opp offentlig toalett. Men fortsatt er det mange steder det mangler.

Toaletter er viktig for å få folk på tur

I Tromsø-regionen jobber Ishavsbyen friluftsråd for å tilrettelegge for mer friluftsliv. Leder Tine Marie Hagelin sier at det er spesielt to ting som er viktig for å få flere til å bruke naturen: Å skilte og merke turstier, og bygge toaletter der det er tilrettelagt for at mange kan gå på tur. Men det krever også at ildsjeler trør til, sier Hagelin.

– Steder som er mye besøkt, bør ha et velfungerende toalett. Tidvis krever det daglig oppfølging, og de som gjør det skal ha en rettferdig godtgjørelse for den drittjobben som det bokstavelig talt er å drifte et friluftstoalett, sier Hagelin bestemt.

At det er et stort behov for friluftstoaletter, er Hagelin sikker på. I fjor ble det satt opp et toalett ved Elveøra i Lakselvbukt, det eneste i flere mils omkrets ved et populært startsted for folk som vil gå i Lyngsalpan.

– Vi trodde det ville ta et par år før det trengte å tømmes, men allerede etter et halvt år er toalettet nå stengt fordi det er fullt og må tømmes. Så behovet er der, konstaterer Hagelin.

Blir bedring i tilbudet

Tromsø kommune er godt kjent med at mange bygder har utfordringer med manglende sanitærtilbud.

I år blir det satt opp to nye toaletter i populære friluftsområder i Tromsø, Finnvikskardet og Tønsvik. I tillegg skal Tromsø kommune ta initiativ til et samarbeid med fylkeskommunen og reiselivsnæringen om finansiering av flere toaletter, og sammen med dem finne ut hvor det bør bygges toaletter.

– Driften av slike toaletter koster rundt 100.000 kroner i året, og vi ser ikke på det som kun kommunens oppgave. Men om utviklingslag eller andre melder seg på og kan hjelpe mot at de får et driftstilskudd er vi veldig interessert i, sier leder for parkavdelingen i Tromsø kommune, Håkon Waage Gjertsen.