Kystfiskerne: – Fiskeriministeren bør gå av

Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen er klar på at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) bør gå av.

– Fiskeriministeren framstår som nokså lurvete i kantene når det gjelder å holde orden på økonomien. Dette rammer utvilsomt omdømmet til hele fiskerinæringen.

– Bør han bli sittende?

– Nei, av hensyn til fiskerinæringen så bør han gå av, sier Pedersen.

I tillegg til å være tillitsvalgt for kystfiskerne er Pedersen også aktiv arbeiderpartipolitiker.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen trakk seg onsdag fra Frimurerordenen etter råd fra statsminister Erna Solberg.

Det er en manøver Pedersen fnyser av.

– Det hjelper ikke at han har meldt seg ut, eller at han har betalt tilbake, saken hefter fortsatt ved ham, og det kommer den til å gjøre så lenge han er fiskeriminister.

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen søkte og fikk 120.000 kroner i etterlønn som ordfører og full godtgjørelse som folkevalgt i fylkestinget samtidig som han hadde full lønn som statssekretær. Medlemskapet i frimurerlosjen har også blitt kritisert. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

SV krever avskjedigelse

Pedersen karakteriserer tilliten til fiskeriministeren som «sterkt dalende» blant medlemmene i kystfiskarlaget.

Også på Stortinget møter den nåværende fiskeri- og sjømatministeren høylytt kritikk.

Etter avsløringer om dobbel lønn, styreverv og medlemskapet i Frimurerordenen har SV gitt statsministeren frist til fredag ettermiddag med å avskjedige Sivertsen. Også Arbeiderpartiet stiller seg bak kravet.

– Dersom Erna Solberg ikke tar grep kommer vi til å kalle henne inn på teppet i Stortinget for å be henne avklare hvorfor hun har tillit til Sivertsen, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

Fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, sier de ikke har tatt stilling til mistillitsforslag.

– Det er statsministeren sin jobb å rydde opp, og det forventer vi at hun gjør. Vi forventer også at Stortinget får vite hvordan holdning regjeringen har til det å være med i lukkede nettverk.

Fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, støtter SV og mener Erna Solberg må ta ansvar. Foto: Pål Hansen / NRK

Mener han har ryddet opp

Fiskeriministeren har sagt at han ikke vurderer å trekke seg. Han forstår imidlertid at det stilles spørsmål knyttet til losje-medlemskapet.

– Det å være medlem i en losje der andre, for eksempel den næringen jeg har ansvar for, er medlem, kan være krevende med tanke på habilitet. Fordi dette kan bli en utfordring, er det like greit at jeg kvitter meg med det, sa Sivertsen til NRK onsdag.

Torsdag møtte han i Stortinget for første gang. Der tok han selvkritikk for den mye omtalte etterlønnsavtalen.

– Jeg har gjort noen vurderinger som jeg nok ville ha gjort annerledes når det gjaldt spørsmålet etterlønnsinngåelsen, og så har jeg ryddet opp i de sakene som jeg måtte rydde opp i.

Statsminister Erna Solberg sa tidligere denne uka at hun fortsatt har full tillit til Sivertsen.

Geir Inge Sivertsen overtok fiskeriministerkontoret i januar, og møtte torsdag i Stortinget for første gang. Nå ønsker flere partier at Erna Solberg gir ham sparken. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Ikke bra for fiskeriene

Lederen av kystfiskarlaget frykter derimot at avsløringene vil ramme hele fiskerinæringen.

– Enten man vil det eller ikke så vil hele håndteringen av denne saken også bli en sak for hele fiskerinæringen fordi fiskeriministeren har ansvaret for fiskeripolitikken, sier Pedersen.

Lederen av kystfiskarlaget mener det er lite fiskeriministeren kan gjøre eller unnskylde seg med for å gjenreise tilliten flere har mistet til ham. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Ønsker ikke å skape mer blest

Fra Norges Fiskarlag og Sjømat Norge er tonen en litt annen.

Informasjonsleder i Norges Fiskarlag, Jan-Erik Indrestrand, sier fiskarlaget har registrert støyen rundt Sivertsen.

– Men vi forholder oss til den enhver tids sittende politiske ledelse og ønsker et best mulig samarbeid. Vi arbeider primært for fiskerne og ønsker ikke å skape mer blest om denne saken.

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier de har et godt samarbeid med den sittende statsråden, mens informasjonsleder Thor E. Kalsaas fra Norges Råfisklag ikke ønsker å uttale seg om saken.