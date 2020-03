Frykter mer koronasmitte i Nord-Norge: – Potensielt farlige uttalelser fra regjeringen

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er svært alvorlige og potensielt farlige uttalelser fra regjeringen. Jeg frykter det kan føre til mer smitte i lokalsamfunnet, sier Ørjan Jensen (MDG) til NRK.

Vardø-ordføreren reagerer sterkt på at justisminister Monica Mæland (H) mandag ga politiet beskjed om å ikke prioritere de kommunale koronarestriksjonene.

En rekke kommuner i Nord-Norge har iverksatt karantene for alle som har reist sør for Dovre, mens enkelte har enda strengere karanteneregler – som Vardø. De har innført påbud om 14 dagers karantene for alle som krysser kommunegrensen.

Ifølge mandagens tall fra Folkehelseinstituttet er kun 73 av 2371 koronasmittede nordmenn i Nord-Norge.

Jensen er redd disse tallene vil øke nå som brudd på lokale karanteneregler ikke vil bli straffet.

Ordfører Ørjan Jensen (MDG) i Vardø betegner regjeringens uttalelser som potensielt farlige. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Dette vil få negative konsekvenser for folks oppfatning og oppfølging av lokale smittevernregler. Det er omtrent det nærmeste man kommer i å be folk ikke følge lokale smittevernregler, mener Jensen.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, har tillit til at folk følger de lokale påleggene, selv om justisministeren har gitt beskjed om at politiet ikke skal håndheve dem. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

– Har tillit til at folk følger rådene

Vardø-ordføreren har imidlertid ingen planer om å fjerne de strenge karantenereglene i kommunen.

Det har heller ikke Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

– Overhodet ikke. Justisministeren gjør sine valg. Hvis hun velger å be politiet å la være å ivareta karantenereglene for denne landsdelen får det være opp til henne.

– Vi forholder oss fortsatt til de samme vedtakene og har tillit til at folk i landsdelen følger rådene, enten det er innført lokalt eller sentralt, tilføyer Wilhelmsen.

Ingvild Kjerkol (Ap) ber Justisdepartementet gå ut og avklare lovligheten av de kommunale påleggene. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Arbeiderpartiet kritisk til regjeringens håndtering

Ingvild Kjerkol (Ap) har på vegne av Arbeiderpartiets ledelse holdt kontakten med alle deres ordførere i Nord-Norge. Hun er kritisk til måten regjeringen har håndtert uenigheten med kommunene på.

– Regjeringen må greie å skape dialog med kommunene nå, og gjennom dialog skape en enhetlig forståelse av hvordan man skal hindre koronasmitten. Det kan være gode argumenter for å sette inn ekstra tiltak i nord, hvor intensivkapasiteten ikke er like god som i sør.

– Hvordan vil Arbeiderpartiet gripe saken an i Stortinget dersom regjeringen tvinger gjennom fjerningen av de kommunale påleggene?

– Jeg håper vi ikke kommer dit.

– Skaper grunnleggende rettsusikkerhet

Jusprofessor Hans Petter Graver har tidligere bedt regjeringen klargjøre lovligheten av de kommunale påleggene. Foto: NRK

Jusprofessor Hans Petter Graver tok lørdag et kraftig oppgjør med de kommunale restriksjonene. Han mener regjeringen burde satt en stopper for søringkarantenen.

– De sentrale myndighetene ønsker tydeligvis ikke å provosere lokale myndigheter og befolkning med å gå klart ut og påpeke at det de gjør er ulovlig.

– Samtidig vil de ikke selv bidra til ulovligheter ved å la statlige etater håndheve reglene. Dette skaper en grunnleggende rettsusikkerhet både for lokale myndigheter og befolkningen, sier jusprofessoren.

Ingvild Kjerkol (Ap) mener det er uheldig at det nå pågår en juridisk kamp om hvorvidt disse tiltakene er lovlige.

– Justisdepartementet bør gå ut og avklare dette, sier hun.

– Krevende tiltak

Fylkesmenn landet over har fått beskjed av regjeringen om å finne ut om de ulike koronatiltakene er lovlige.

Fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, sier til NRK at de skal ha et møte med kommunene i fylket tirsdag ettermiddag, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier de ikke vil oppfordre sine medlemsbedrifter til lovbrudd. Foto: Bjarne Sørhus / NHO

Direktør for arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon, Nina Melsom, sier tiltakene skaper store utfordringer for mange av deres medlemsbedrifter.

Selv om politiet ikke kommer til å håndheve reglene, sier hun at NHO aldri vil oppfordre til lovbrudd.

– Det er ikke tvil om at en del av de lokale tiltakene oppleves krevende for våre medlemsbedrifter, da de hindres i å utøve viktige oppgaver og sikre arbeidsplasser. Derfor jobber vi med myndighetene både lokalt og nasjonalt for å finne løsninger.