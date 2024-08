Vi reiser ikke like mye i dag som vi gjorde før pandemien. Det har også luftfartsnæringen fått erfare.

– Det statlige Avinor er i en økonomisk krise med teknisk konkurs, sier Erik Lahnstein, som er administrerende direktør i NHO Luftfart.

Erik Lahnstein, administrerende direktør i NHO Luftfart. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Avinor har per i dag et økonomisk tap på 1,7 milliarder kroner, sier Lahnstein.

Lahnstein mener det burde være staten som plukker opp regningen. Men han frykter at det er en annen gruppe som må betale.

– Hvis regningen ender opp hos flypassasjerene, så blir det høyere flypriser, potensielt færre avganger og et svakere rutetilbud, sier Lahnstein.

Det blir de minst lønnsomme rutene som vil få de største konsekvensene, mener Lahnstein.

– Det er viktig for oss å reise for å se familie

Mange tar det som en selvfølge å kunne treffe nær familie uten å betale flere tusen kroner.

Sånn er det ikke for dem som er avhengig av fly.

– Vi måtte ut med 10.000 kroner for denne turen, sier Tom-Ørjan Magnussen.

Tom-Ørjan Magnussen med barna på flyplassen i Alta. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Magnussen bor til daglig i Hamar med kone og barn, men kommer egentlig fra Alta.

Økte flybillettpriser vil få konsekvenser for familien.

– Det er viktig for oss å reise til Alta for å se familie. Men blir billettene enda dyrere, vil det føre til at vi reiser mindre, sier Magnussen.

– Staten må rydde opp i sitt eget selskap

Ifølge Luftfartsdirektøren har regjeringen kjent til at Avinor er teknisk konkurs i halvannet år.

– Det eneste regjeringen har gjort så langt er å gi en rekordstor økning i avgift til passasjerene og flyselskapene, sier Lahnstein.

Lahnstein er kritisk til noen av valgene staten har tatt.

Det kan bli dyrere billetter hvis passasjerene må dekke underskuddet til Avinor. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Regjeringen har valgt å stramme inn taxfree-ordningen; det koster Avinor 400 millioner hvert eneste år.

I Norge er det sånn at Forsvaret, helsevesenet, tollmyndigheter og politi får billige flybilletter.

– Denne ordningen er det de andre passasjerene som betaler for, sier Lahnstein.

Han mener at også disse aktørene selv skal betale de kostnadene de påfører Avinor.

– Nå må staten ta ansvar for å rydde opp i sitt eget selskap, sier Lahnstein.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Bent-Joacim Bentzen (Sp) sier til NRK at de er kjent med Avinors situasjon.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen Foto: Morten Brakestad / Samferdselsdepartementet

– Vi jobber med å finne gode løsninger slik at vi sikrer et fortsatt godt tilbud i hele landet, sier Bentzen.