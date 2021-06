Frykter at fastlegeordninga går i oppløsning

En stor andel av fastlegene i Norge er over 50 år, og kommunene sliter nå med å rekruttere unge leger.

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Vi er på tur inn i en fastlegekrise, der vi mangler fastleger. De jobber mye og det koster kommunene store beløp å opprettholde et tilbud til innbyggerne, sier leder i KS, Bjørn-Arild Gram.

Bjørn Arild Gram er styreleder i KS. Foto: Hege K. Fosser Pedersen / KS

– Det er bare én kommunekasse. Det som skal gå til ulike formål. Jo mer vi må bruke på å subsidiere en fastlegeordning som egentlig ikke skal koste oss noe ekstra, dess mindre blir det til andre ting. Og det er variasjoner fra kommune til kommune hvordan det dekkes inn.

Fastlegeordningen Ekspandér faktaboks Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

Du kan fritt velge mellom fastleger som har ledig plass på sin liste.

Du kan velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Det er ikke mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som har full liste. Noen grupper har allikevel rett til å komme inn på listen selv om listen er full.

Disse gruppene rett til å stå på en fastlegeliste: Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge. Asylsøkere som har D-nummer. NATO-personell som har D-nummer, og deres familie.

Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge. Asylsøkere som har D-nummer. NATO-personell som har D-nummer, og deres familie. D-nummer er et id-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. ​

Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på den samme fastlegelisten som foreldrene.

Personer som har flyttet innenfor Norge (og meldt flyttingen til Folkeregisteret), og innen tre år flytter tilbake til tidligere kommune, kan få tilbake tidligere fastlege. Kilde: Helsedirektoratet

Bruker 14 millioner ekstra

Ordfører Kari Anne Opsal i Harstad har opplevd fastlegeordningen som presset over lengre tid.

– For fire-fem år siden måtte vi begynne å finansiere med egne, kommunale midler ut over det Staten ga. Da var det cirka 6–7 millioner kroner i året. Nå bruker vi cirka 14 millioner kroner mer i året.

Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal er bekymret for fastlegeordningen.

I tillegg har kommunen kjøpt ut flere legesenter.

– Det er bare ett privat legesenter igjen i Harstad. Så vi er jo redd for at denne ordninga skal kollapse.

Hun tror det er flere årsaker problemet.

– Samhandlingsreformen har gitt fastlegene mye mer å gjøre. Den nye spesialistforskrifta og press om å ta flere legevakter, virker inn. Lønnsforskjeller mellom fast ansatte leger og private fastleger forsterker problemet, mener hun.

Jobba 70 timer i uka

En stor andel av fastlegene som driver sin egen praksis er over 50 år. De yngre legene foretrekker å være kommunalt ansatt, noe som koster mer for kommunene.

Silje Søreng drev tidligere egen praksis som fastlege, men har nå gått over til å være kommunalt ansatt.

– Det var givende å skape sitt eget. Samtidig var det veldig mye arbeid, sier hun.

Silje Søreng jobba opptil 70 timer i uka da hun drev egen legepraksis. Foto: Trygve Grønning / NRK

For i tillegg til lange pasientlister, skulle hun også drifte legesenteret med alt det innebar av personalansvar, HMS-arbeid, juridiske og økonomiske vurderinger.

– Jeg kom vel aldri under 50 timer i uka, og var regelmessig oppe i 70 timer per uke på jobb. Det begynte å gå ut over helsa og familielivet såpass mye at jeg måtte se på andre løsninger.

Forstår de unge legene

Søreng har forståelse for at yngre leger heller vil være kommunalt ansatte enn å drive privat.

– Jeg har gått gjennom samme prosess sjøl. Jeg var ung og fersk lege da jeg kom ut i privat allmennpraksis. Jeg ser hva de savner. De ønsker tryggheta, de sosiale rettighetene og et litt mer regulert arbeidsliv.

Om hun skulle lukte på privat praksis igjen, er det flere ting som må endres. Kortere pasientlister, som gir deg mer tid til pasientene, er én av dem.

– Og støtteordningene som er sånn at hvis det blir store utfordringer, så har du noen som er villig til å samarbeide med deg.

Ingen bedring i sikte

Ifølge en fersk rapport fra Helseøkonomisk Analyse, ser det ikke ut som at situasjonen bedrer seg med det første. Geir Godager er førsteamanuensis ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han er en av forskerne bak rapporten.

– Antallet kommuner som opplever rekrutteringsproblemer, øker over tid. Og det kommer til å fortsette å bli flere kommuner, som ikke vil klare å rekruttere nok.

I mai 2020 kom regjeringa med en handlingsplan for allmennlegetjenesten. Den skulle styrke fastlegeordninga. KS-leder Bjørn-Arild Gram frykter at opptrappinga som ligger i planen blir for lite kraftfull og kommer for sent.

– Mens graset gror, dør kua. Krisa er her og nå, og vi må raskt ta grep for å få til bedring. Det viktigste er å støtte basistilskuddet til legene slik at vi får stabilisert situasjonen og gjøre det enklere å rekruttere.