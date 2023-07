Fremskrittspartiet i Alta går til høstens kommunevalg uten en ordførerkandidat.

Det ble klart etter lokallagets siste medlemsmøte – tross for at målet med møtet var å peke på en kandidat.

– Det er trist det vi opplever. Det må jeg bare si på vegne av velgerne våre.

Odd Eilert S. Persen er tydelig skuffet.

Han har vært klar på sitt ønske om å stille som ordførerkandidat for partiet sitt. Nå som partiet står uten et navn til dette vervet, frykter han at det vil skade valgkampen.

– Det her kommer dårlig ut, og det er det ingen tvil om. Kommunevalg er et personvalg, og folk stemmer på personer.

Og dette skjer i en tid hvor partiet i Alta har hatt god medvind.

KNAPT FLERTALL: 21 stemte for å ikke utnevne kandidat, mens 16 stemte for å gi partistyret signaler om et nytt nominasjonsmøte. En person stemte blankt. Foto: Andrè Bendixen

Nøkkelkommune i nord

Alta har blitt en av de aller viktigste kommunene for Frp i nord.

I NRKs måling fra april var Fremskrittspartiet det største partiet i Alta.

Dermed ligger partiet i posisjon til å kapre ordførerkjedet fra Arbeiderpartiet i høstens valg.

I mai trakk Frp sin ordførerkandidat seg på grunn av ny jobb, og siden har partiet stått uten kandidat til dette vervet.

Og nå velger partiet altså å gå til valg uten en ordførerkandidat.

Der Persen tenker at dette utfallet er tragisk, er det partikolleger som derimot mener det kan være en styrke.

TRAGISK: Odd Eilert S. Persen var tydelig opprørt over at partiet ikke valgte å peke ut en ordførerkandidat, og kaller utfallet av medlemsmøtet for tragisk. Foto: André Bendixen / NRK

En uvanlig situasjon

Valgforsker Jonas Stein beskriver denne situasjonen som uvanlig. Han jobber ved UiT Norges arktiske universitet.

– Vi vet at det å ha en klar kandidat kan styrke partiet, og de velger altså å ikke benytte seg av det.

Ifølge valgforskeren spiller lokale kandidater en viktig del ved lokalvalg, i tillegg til lokale saker.

– Og da er det ofte sånn at ordførerkandidaten blir den viktigste. Nå har ikke Frp i Alta en kandidat de kan profilere på alle sine mandater.

– Så, de må håpe at sakene og politikken er nok til å få til et godt valg.

UVANLIG: – Det er en uvanlig situasjon at et så stort parti som Fremskrittspartiet er i Alta, at de går til valg uten en klar ordførerkandidat. Det sier valgforsker Jonas Stein. Foto: André Bendixen

Stein utelukker ikke at man likevel kan gjøre gode valg. Men situasjonen er ikke ideell, slik han ser det.

– Det er klart at man har ikke funnet en omforent løsning til hvordan man skal gå inn i valget. Så det er ikke en ideell situasjon for dem, sier han.

– Mye følelser

Medlemsmøtet der agendaen var å nettopp peke ut en ordførerkandidat gikk hett for seg.

Lokallagsleder Emil André Taftø Thorstensen åpnet med å informere om at et medlemsmøte likevel ikke har lov til å peke ut en ordførerkandidat.

Dermed stemte 21 for å ikke utnevne kandidat, mens 16 stemte for å gi partistyret signaler om et nytt nominasjonsmøte. En person stemte blankt.

– Det var mye følelser her i dag. Det skal jeg ærlig innrømme. Det er bestandig et betent tema, sier Taftø Thorstensen.

LOKALLAGSLEDER: Emil André Taftø Thorstensen forteller at medlemsmøtet ikke har mandat til å peke ut en kandidat. Det er det kun nominasjonskomiteen som har mulighet til. Foto: Andrè Bendixen

Tror partiet kan stå samlet

Han mener partiet kan framstå som samlet i valgkampen selv om de ikke har en ordførerkandidat.

– Å stå samlet er ingen problem. Nå håper jeg at vi kan samle oss mot et felles mål som faktisk er å ta makta fra Arbeiderpartiet i kommunen.

– Nå får folk mulighet til å velge hvem de ønsker som ordfører. Det blir ikke mer liberalt enn dette, og vi er et liberalistisk parti, sier Emil André Taftø Thorstensen.

Han tror flere vil følge etter.

– Kanskje åpner det for at om fire år så gjør alle partiene slik som vi gjør nå.

Fornøyd med utfallet

17 år gamle Tonje-Martine Nerdal har også stilt seg til disposisjon til å bære ordførerkjedet for Fremskrittspartiet.

Og hun er fornøyd med utfallet.

Hun tror det kan være en styrke at partiet i Alta ikke har et navn på ordførerplassen inn mot høstens valg.

– Det viser at vi kan tenke nytt, tenker utenfor boksen og kan la folket bestemme hvem de vil ha. Og det tror jeg er veldig viktig.

UNG POLITIKER: 17-åringen har ett år bak seg i politikken. Foto: Christina Gjertsen / NRK

– Vi er et jo liberalistisk parti. Det skal være frihet for alle, og det betyr også at folket bør ha frihet til å velge hvem de vil ha som ordfører, sier Nerdal.