Siv Irene Iversen jobber som hjelpepleier i Harstad. Hun har i alle år stemt Senterpartiet, og av og til Arbeiderpartiet.

Men nå er det slutt.

– Jeg synes ikke de gjør en god nok jobb, og nå blir det Frp, sier Iversen.

Hun har en eksmann som er dement og synes ikke eldreomsorgen i kommunen er god nok.

Iversen mener de rødgrønne har sviktet, og at Fremskrittspartiet lokalt har tatt de eldre og ansatte i helsevesenet på alvor.

– De har nettopp fått økt grunnbemanningen i min by, noe som i aller høyeste grad trengs, det er alt for lite folk på gulvet.

Nå kommer hun også til å stemme Frp på fylkestingsvalget i Troms.

Hun begrunner det med hjelpa hun har fått fra partiet lokalt, og at det er viktig å bevare videregående skoler i distriktet.

Stor fremgang for Frp

På NRKs ferske meningsmåling øker Frp oppslutninga i Nord-Norge, spesielt i Troms og Finnmark.

– Frp styrker seg jevnt over hele linja, og ser ut til å hente velgere fra flere partier, sier doktorgradsstipendiat ved UiT, Øystein Solvang.

– Spesielt ser det ut som Fremskrittspartiet klarer å tjene på Senterpartiets tilbakegang, som jo er veldig stor i alle fylkene.

Øystein Solvang, doktorgradsstipendiat i statsvitenskap ved UiT. Foto: Privat

I dag er det rødgrønt samarbeid på fylkestingene i Nord-Norge. I Nordland samarbeider Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet med KrF.

Solvang sier dette om et sannsynligheten for et politisk skifte på fylkestingene i nord:

– Det er en mulighet for det. I Nordland har sittende fylkesråd ett mandats flertall, slik den målinga her ser ut. Mens i både Troms og i Finnmark, så må de søke flertall hos andre partier. Men de blå partiene har jo heller ikke flertall slik det ser ut i dag.

Troms fylkesmåling 2023 Parti Oppslutning Endring 23,6% AP +0,6 18,6% H +3,7 17,5% FRP +6,6 11,0% SV +1,4 7,3% SP −16,8 5,5% R +1,3 4,1% INP 0 3,3% V +0,9 3,3% KRF +1,3 3,0% MDG −2,4 2,3% Andre +0,2 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 1076 intervjuer gjort i perioden 16.8.19–16.8.23. Feilmarginer fra 0–2,5 pp. Kilde: inFact AS

Nordland fylkesmåling 2023 Parti Oppslutning Endring 25,7% AP −1,1 21,4% H +5,6 13,8% FRP +4,2 11,5% SP −13,8 9,9% SV +3,7 6,1% INP +6,1 5,1% R −0,4 2,1% V −0,5 1,6% KRF −10,9 1,5% MDG −2,7 1,2% Andre +0,5 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 1073 intervjuer gjort i perioden 16.8.19–16.8.23. Feilmarginer fra 0,7–2,6 pp. Kilde: inFact AS

Finnmark fylkesmåling 2023 Parti Oppslutning Endring 24,3% AP −5,1 16,9% FRP +8,9 11,5% H +2,0 10,1% N +6,4 7,6% SV −6,0 7,4% R +4,1 6,8% SP −17,3 3,0% KRF +0,9 2,1% MDG −1,3 1,8% V −1,1 2,0% Andre −1,7 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 1049 intervjuer gjort i perioden 1.8.19–1.8.23. Feilmarginer fra 0,8–2,6 pp. Kilde: inFact AS

– Fantastiske tall

Frp er det største partiet blant menn i Troms og Finnmark, ifølge NRKs ferske meningsmåling.

I nord går partiet mest frem i Finnmark med 8,9 prosentpoeng, målt mot forrige valg.

Like etter følger Troms med 6,6 prosentpoeng og en oppslutning på 17,5 prosent.

– Det er helt fantastiske tall, sier førstekandidat for Frp i Troms, Kristian Eilertsen.

– Hvis det tallet her skulle bli realitet, så vil vi gjøre et fantastisk godt valg i Troms. Og det vil bety mer sunn fornuft i fylkespolitikken, og mindre sløsing, sier han.

Frps førstekandidat til fylkestingsvalget i Troms, Kristian Eilertsen. Foto: Christina Hårvik Nieuwlaat / NRK

Mens Frps listetopper kan glede seg, faller Senterpartiet som en stein.

– Mest nærliggende i tid er jo Melkøya-saken, vi ser nok muligens en liten effekt i Finnmark av det, sier Solvang.

– Men dette er jo en forlengelse av en tilbakegang som har pågått over tid, som skyldes at Senterpartiet ikke lenger har disse reformene, altså fylkessammenslåing, kommunesammenslåing, politireform å mobilisere på. Det har jo tradisjonelt ikke vært et så sterkt parti her oppe, men har gjort noen gode valg når de har kunnet mobilisere på den her type saker, forklarer han.

Nordkalottfolket fosser frem i Finnmark

Fra å være en miniputt med 1,8 % oppslutning i 2019, har Nordkalottfolket fosset frem på meningsmålingen med 10,1 % oppslutning i Finnmark.

Suksessen forklarer gruppeleder Torill Bakken Kåven slik:

– Det har nok vært et savn etter et parti som tar folket på alvor og som tør å diskutere de litt vanskelige tingene. Saker som folk ofte er enig i, men som er vanskelig å stå fram med, sier Bakken Kåven.

Toril Bakken Kåven. Foto: Benjamin Fredriksen

I Troms har ikke Nordkalottfolket den sammen oppslutningen, med kun 1,8 %.

– Samepolitikken viktig i Finnmark

Nordkalottfolket har kjørt knallhardt på motorferdselloven gjennom flere leserinnlegg og debatter. I tillegg var partiet tidlig ute med et standpunkt rundt elektrifisering av Melkøya, der de stiller seg negative.

Valgforsker Jonas Stein, mener veksten til Nordkalottfolket er oppsiktsvekkende.

– At partiet kommer inn med en så sterk gruppe, sammen med at Samelista kommer inn, viser at samepolitikken er viktig for folk i Finnmark, sier Stein.

Hvis resultatet står seg til valget er gjennomført, vil Nordkalottfolket få fire mandater på Fylkestinget.

Industri- og næringspartiet markerer seg

I Storgata i Tromsø deler førstekandidat Bjørn Lasse Haug ut valgkampbrosjyrer til forbipasserende.

I meningsmålingen tar partiet 3 mandater i Nordland, 2 i Troms og 1 i Finnmark.

Thorbjørn Jakobsen, Kristin Karlsen og Bjørn Lasse Haug i Industri- og næringspartiet i Troms. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Veldig gledelige tall, sier Haug om målinga.

Doktorgradsstipendiat Øystein Solvang sier det går mot et spennende valg i alle tre fylker.

Rundt 20 prosent av velgerne har ifølge målinga fortsatt ikke bestemt seg for hva de skal stemme.

– Vi har også flere småpartier som er inne og kan komme i vippeposisjon, sier Solvang.

For Bjørn Lasse Haug i Industri- og næringspartiet er det en ønskedrøm.

– Det betyr jo mer innflytelse. Vi går ikke verken til Arbeiderpartiet eller Høyre, vi ønsker å være et tredje parti i midten, sier han.