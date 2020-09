Hengekøyer, kajakker og Gore-Tex. Denne sommeren har «alle» drevet med friluftsliv i Norge.

På datingapper velger folk bilder av seg selv i marka eller på fjellet. Påvirkerne Vita og Wanda lærer om villmarksliv av selveste Lars Monsen. Fotballfrue Caroline Berg Eriksen går i fjellheimen med ektemannen i matchende kakigrønne antrekk.

Generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT), Dag Terje Klarp Solvang, er veldig glad for at så mange har omfavnet friluftslivstrenden.

– Ja, friluftsliv er trendy, sier han.

– Det har vi sett over flere år. Sånn sett var korona kanskje bare med på å forsterke trenden.

Samtidig er han bekymret for at det fort kan bli feil fokus når folk skal ut og nyte naturen.

– Alle sider har en grøft. Grøfta til friluftslivet er utstyrsjaget, sier han.

Utstyrsbransjen er innovative og kommer hele tiden med nye og forbedrede produkter og duppeditter, og sportskjedene økte sin omsetning med nesten 20 prosent i andre kvartal i år.

– Kanskje folk får en negativ oppfatning av at du må ha det dyreste, nyeste, fineste utstyret for å drive med friluftsliv, sier Klarp Solvang.

– En ting er hvis du føler du har økonomi til det. Men vi må også huske at vi må lage en ferie- og fritidsaktivitet som alle har råd til å være med på.

Generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang håper friluftstrenden han ser nå blir varig. Foto: Andre Marton Pedersen / Andre Marton Pedersen

Billig og bra

Det er friluftspåvirker Regine Emilie Mathisen fra Nesseby i Finnmark enig i.

Da hun som en av de første jentene i Norge startet med en jakt-, tur- og fiskekonto på Instagram hadde hun lite fokus på at det skulle være «siste skrik» på turutstyrsfronten.

– Det er først de siste årene jeg har begynt å investere i dyrere utstyr, og jeg kan fortsatt velge billigere varianter av mye.

– De som starter med friluftsliv trenger verken det nyeste eller dyreste, det finnes masse godt utstyr til en billig penge på markedet.

– Jeg tror utskiftning av fullt brukbart utstyr er et større problem enn at folk velger dyrt utstyr, derfor er det jo veldig bra at folk er blitt flinkere å kjøpe brukt. Foto: Regine Emilie Mathisen

Oppfordrer til brukt

Samtidig som sportskjedene har opplevd en økning i omsetningen, har også bruktmarkedstjenesten Finn.no sett mer enn en dobling av antall søk i kategorien «turutstyr», fra 45.000 søk i fjor til hele 112.000 søk i år.

At det virker som om en del har skjønt at brukt utstyr kan være godt nok, er Klarp Solvang veldig fornøyd med. I DNT oppfordrer de folk til å kjøpe brukt, og har blant annet satt opp bruktstativer i butikkene sine.

– Vi jobber også aktivt med lånetjenester – slik at folk kan få tak i enklere og billigere utstyr når de skal teste friluftsliv for første gang.

Klarp Solvang skisserer et eksempel med en familie på fem, der terskelen kan bli ekstra høy for å delta i friluftslivet dersom alle skal ha nye fjellsko, Gore-Tex bukser- og jakker, kult ulltøy og moderne sekker.

– Det er noe vi er obs på, og prøver å bidra som best vi kan, med mer bruktsalg, og mindre fokus på at du må ha dyrt utstyr. For det enkle friluftslivet er det beste. Men noe basisutstyr må man jo ha, legger han til.

– Jeg mener at pengene man legger i utstyr bør reflektere bruken, men viktigst av alt er å ta vare på utstyret! Behandle det bra og alltid reparere ting fremfor å kjøpe nytt. Foto: Regine Emilie Mathisen

– Ikke døm

Regine Emilie Mathisen synes miljøfaktoren også er et viktig argument for å kjøpe brukt.

– Er man glad i naturen bør man ikke drive med bruk og kast. Og når man er mer bevisst på sine egne behov vil det kanskje lønne seg å kjøpe en dyrere jakke, enn en jakke man kaster etter én sesong.

Samtidig er hun tydelig på at hun ikke synes man skal dømme folk som velger dyre merker eller de nyeste modellene.

– Om de finner glede i det, og det motiverer dem til å komme seg ut på tur, så må de få lov å bruke sine egne penger på akkurat det de selv ønsker, sier Mathisen.

Mathisen får støtte av Klarp Solvang:

– Hvis de føler at det er viktig å ha det nyeste og kuleste, og har råd til det, og det er det som skal til for at de kommer seg ut, så er det vanskelig å være negativ til det.

Regine Emilie Mathisen har publisert jakt- tur- og fiskebilder på Instagramkontoen sin i en årrekke. Foto: Regine Emilie Mathisen

Trendy

Regine Emilie Mathisen er ikke i tvil om at sosiale medier har vært med på å øke friluftsinteressen hos folk, paradoksalt nok.

– Sosiale medier er nok med på å inspirere mange til å komme seg ut på tur, og kanskje er det også en litt motkultur til den digitale verden, at folk vil søke seg tilbake til naturen. Det er jo ingen tvil om at man blir lykkeligere av å være på tur, sier hun.

– Jeg tror friluftsliv har blitt så populært fordi man kan gjøre det så enkelt som bare det, eller så vanskelig som man vil, man setter sine egne grenser og definisjoner på hva friluftsliv skal være.