Frikjent for voldtekt – nå anmelder han kvinnen

Mannen i 50-årene ble dømt til fem år og åtte måneders fengsel i februar i år. Han anket dommen på flekken. Denne uken kom lagmannsretten til at kvinnen ikke var troverdig.

Dermed er finnmarkingen en fri mann. Men han er ikke ferdig med saken. Nå anmelder han kvinnen som mente hun var voldtatt.

Det opplyser hans forsvarer Brynjar N. Meling i en e-post til NRK.

Anmeldelsen går ut på at kvinnen kom med en falsk anklage, og at hun avga falsk forklaring i to rettssaker. De siste punktet er at hun har ødelagt bevis i en straffesak.

Slettet meldinger

I retten erkjente hun at hun hadde slettet tekstmeldinger der hun tok initiativet til sex med den tiltalte. Meldingene ble gjenopprettet, og Hålogaland lagmannsrett la vekt på dem da de frikjente mannen.

Meling mener at politiet burde avslørt slettingen og avhørt kvinnen om dette mye tidligere.

Nå vil han vurdere å anmelde politiet i Finnmark til Spesialenheten for grov uforstand i tjenesten.

Finnmarkingen krever at den søramerikanske kvinnen blir pågrepet. Hun har så svak tilknytning til Norge at hun trolig vil unndra seg en straffesak, mener han.

– Det vil også bli fremmet et betydelig erstatningskrav på hans vegne, skriver Brynjar Meling.

Han har ikke vært tilgjengelig for nærmere intervju om saken.

Kan skremme andre

Kvinnens bistandsadvokat Edel Olsen har ikke sett noen anmeldelse. Hun ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Jurk – Juridisk rådgivning for kvinner er bekymret for at historier som dette kan skremme kvinner fra å anmelde overgrep.

– Derfor er det viktig å si tydelig at det ikke er straffbart å fortelle om det man har opplevd til politiet. Det er heller ikke straffbart dersom man husker feil eller blander sammen detaljer under et avhør. Dette vil det være mulighet til å rette opp i senere, sier leder Bjørk Gudmundsdottir Jonassen i Jurk til NRK.

Hun understreker at kvinner som mener de er utsatt for voldtekt, har rett på fri rettshjelp hos en advokat.

Aktorene John-Kåre Olsen og Lisa Moon Sneve overbeviste Øst-Finnmark tingrett om at finnmarkingen var skyldig. Det tyder på at kvinnen ikke vil bli dømt for falsk forklaring, mener professor. Foto: NRK

Vinner neppe fram

Politiet henlegger de aller fleste sakene om falske anklager for voldtekt. I femårsperioden fram til 2019 ble det anmeldt 343 slike saker, men bare 24 av dem endte i retten.

Det kommer fram i denne masteroppgaven fra Politihøgskolen.

Årsaken er at slike saker er vanskelige å bevise.

Professor Jørn Jacobsen jobber med strafferett ved Universitetet i Bergen. Han sier at terskelen for å bli dømt er høy.

– Hvis det finnes en plausibel grunn for å anmelde, er risikoen liten for å bli dømt for falsk anklage, sier Jacobsen til NRK.

– Det vil være de tilfellene der grunnlaget for anklagen er åpenbart feil eller konstruert at det er aktuelt å domfelle noen for en uriktig anklage.

Jacobsen legger vekt på at kvinnen ble trodd av tingretten.

– Har man først fått medhold i én instans om at det har forekommet overgrep, tyder det absolutt på at man ikke blir dømt for en uriktig anklage, sier professoren.