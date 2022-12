– For aller første gang har vi over 800 mennesker som kommer til Frelsesarmeen i Tromsø for å få hjelp. Nesten halvparten av disse er barn, som vokser opp i fattigdom og lavinntektsfamilier.

Det sier Ida Amelie Mayes, leder for Frelsesarmeen i Tromsø.

I 2021 fikk 290 barn julehjelp av dem, i år skal 385 barn få julegaver og ullklær.

Det er ikke bare de små som får julegaver gjennom Frelsesarmeen. Denne gaven kommer mest sannsynlig til å hjelpe noen å få førerkortet. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Tall fra Frelsesarmeen nasjonalt viser at 21 prosent ikke klarer å dekke de økte utgiftene. Flere tar også kontakt med Frelsesarmeen for hjelp, blant annet har det vært en kraftig økning i Oslo, Trondheim, Bodø og Bergen.

Kirkens Bymisjon i Tromsø har også merket en økning. Det bekrefter Inger-Heidi Brindtly Kjærvik, som er leder for administrasjon og marked.

Så langt i år har 165 husstander tatt kontakt, mot 148 i fjor, som alle får matesker til jul.

Mayes er klar på at frivillige organisasjoner ikke kan løse utfordringene med at flere sliter med å få endene til å møtes. Hun mener politikerne må på banen for å verne om de fattigste barna.

Ønsker politisk handling

– Jeg tenker det er på høy tid at barnetrygden øker, ikke bare for de minste barna men spesielt for tenåringer. Vi har veldig mange tenåringsforeldre som kommer og spør om hjelp, sier Mayes.

I løpet av året har prisen for både matvarer og strøm økt landet rundt. Ifølge Mayes har flere og flere tatt kontakt med Frelsesarmeen gjennom høsten.

Det bugner av gaver for både store og små hos Frelsesarmeen i Tromsø. Ullsokker, vintersko, leker og bøker skal deles ut til trengende denne uken. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Vi er ikke overrasket, men vi er svært bekymret. Spesielt med tanke på disse barna, sier hun.

Mayes er klar på at spesielt prisøkningene for mat rammer de som har minst hardest.

Medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Erlend Svardal Bøe (H), mener også en økt barnetrygd vil være med på å hjelpe familier hvor økonomien ikke lenger strekker til.

– Med de økende henvendelsene til hjelpeorganisasjoner er det viktig at vi ivaretar barn og unge på en god måte, sier han.

Stortingsrepresentant for Høyre, Erlend Svardal Bøe, mener økt barnetrygd kan hjelpe familier som sliter økonomisk. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Bakgrunnen er at Høyre mener det er et tiltak som vil ha rask effekt for familier i en krevende situasjon.

– Høyre har foreslått å øke barnetrygden med 3000 kroner per barn. Det ble nedstemt av regjeringspartiene, sier Bøe.

Les også: Benedicte ønsker å gi fattigdom et ansikt for å hjelpe barn som opplever det samme i dag

Økt sosialhjelp

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) tror ikke økt barnetrygd er svaret, da dette er en universell ordning som alle får, uavhengig av økonomisk status.

I stedet får nå alle sosialhjelpsmottakere mer penger.

– Vi har nylig blitt enige med regjeringen og SV om at man skal gi alle sosialhjelpsmottakere 1000 kroner ekstra i måneden. I tillegg at man får 1000 kroner ekstra per barn nå inn i julen.

Slike tiltak mener hun er riktig og målrettet.

– Det vi har valgt å gjøre i en veldig krevende tid, er at vi har bidratt ekstra til de som trenger det aller mest.

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) mener det at økt barnetrygd ikke er løsningen for å hjelpe de med dårlig råd. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Hun sier også at regjeringen gjør flere akutte tiltak, blant annet har de økt støtten til frivillige organisasjoner. Frelsesarmeen har fått en økning på 20 millioner.

Myrseth beskriver jobben som slike organisasjoner gjør er avgjørende viktig, spesielt i den tiden vi er i nå.

Lederen for Frelsesarmeen i Tromsø har en klar oppfordring til alle denne julen.

– Selv om en har det vanskelig økonomisk i år, så tror jeg det er viktig at man senker forventningene og tenker at det blir jul uansett, selv om man ikke har en dyr gave under treet. At man prøver å ha det hyggelig med å være sammen, sier Mayes.