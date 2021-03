– Da jeg ble mor, passet det veldig dårlig å bo i Murmansk, sier Anna Lomako.

I 2018 gjorde hun det samme som svært mange russiske innbyggere i nord har gjort de siste årene. Hun flyttet sørover i Russland.

Anna Lomako har reist mye rundt i Barentsregionen og fremmer nordiske land som et eksempel på en god infrastruktur i motsetning til Murmansk. Foto: Privat

Denne uka kom nye tall som bekrefter at fraflytting fortsatt er et alvorlig problem i Nord-Norge. Det er det altså også i nabolandet vårt, Russland.

For Anna Lomako ble det for krevende å oppdra to små barn i Murmansk. For dårlig infrastruktur og over et halvt år med snøvær ble avgjørende. Dermed tok hun med seg familien til eksklaven Kaliningrad – mellom Polen og Litauen.

– Vi trodde det ville bli vanskelig å oppdra barn i Murmansk, og ønsket også en endring i livene våre, forteller Anna.

Fraflytting er farligst

Mange nord i Russland flytter nå til storbyene Moskva og St. Petersburg. Men også varmere strøk som Sotsji-området og Krimhalvøya, er populære flyttedestinasjoner.

Ifølge russiske myndigheter har fraflyttingen faktisk blitt så stor at den nå vurderes som en av de aller største truslene for landet.

Militær aktivitet fra andre land derimot, nådde ikke en gang opp på samme trusselliste. Slik aktivitet er i stedet nevnt i en liste over «utfordringer», kommer det frem i et offisielt dokument fra presidentens administrasjon.

Russiske Aleksander Sergunin forsker på internasjonale relasjoner i det arktiske området og jobber ved Statsuniversitetet i St. Petersburg. Foto: Privat

– Russland ser ikke noen store militære- eller sikkerhetstrusler i den arktiske regionen, sier Aleksander Sergunin, professor i internasjonale relasjoner.

Han legger likevel til at Russland er skuffet over økningen i antall militærøvelser fra Nato i nordområdene og også omfanget av øvelsene. Dessuten har de et ønske om å redusere nivået på militære konfrontasjoner i Arktis, ifølge Sergunin.

Professoren mener at til tross for felles interesser i nordområdene finnes det mange misforståelser og fordommer mellom Norge og Russland.

Dette handler først og fremst om at landene ikke stoler på hverandre og mistenkeliggjør hverandre innen militærstrategiske mål og planlegging.

Murmansk er verdens største by nord for polarsirkelen med rundt 300.000 innbyggere. I fylket Murmansk Oblast bor det i overkant av 740.000. For 30 år siden bodde det nesten 1,2 millioner innbyggere i hele fylket. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Ikke en direkte trussel mot Norge

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er ikke overrasket over at fraflytting listes opp som et svært alvorlig problem i Russland.

– Vi er jo også ganske tydelige på at vi ikke ser på Russland som en direkte trussel mot Norge, men vi lever i en tid der det er økt stormaktsrivalisering og større uforutsigbarhet.

– Samtidig har jeg ikke noen problemer med å følge tankegangen om at bosetting nord i Russland er en viktig utfordring for russiske myndigheter. Det er jo det samme i Norge, sier Bakke-Jensen.

– Vi lever i en global verden og har en nabo som er en atomvåpenmakt og som har sin viktigste del av flåten rett utenfor stuedøra vår. I det bildet er det viktig at vi er påskrudd militært, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Jil Yngland / Jil Yngland

– Leit at samarbeidsklimaet er dårlig

Forsvarsministeren mener de samarbeider godt, til tross for at russiske myndigheter har anklaget Norge for å ha ødelagt naboforholdet mellom landene.

Russland-kjenner og forfatter Bernhard Mohr mener det er liten tvil om at forholdet mellom landene er på det kaldeste på 30 år.

Han synes fraflyttingsdiskusjonen er et godt eksempel på at Norge og Russland deler mange av de samme utfordringene i nord.

– Det gjør det ekstra leit at samarbeidsklimaet er blitt så dårlig.

Russland-kjenner og forfatter Bernhard Mohr mener fraflytting er et godt eksempel på at Norge og Russland møter liknende problemstillinger i nordområdene. Foto: Maja Hattvang

Mohr påpeker at befolkningen i Murmansk fylke, som grenser til Sør-Varanger, har sunket med rundt 500.000 siden Sovjetunionens fall.

Han synes imidlertid det er vanskelig å si hvordan man skal tolke de russiske vurderingene om rangeringen av trusler og utfordringer.

– Det kan være et uttrykk for at man i Moskva oppfatter sikkerhetssituasjonen som ganske stabil.

– Det er en utfordring for Russland at militære fartøy fra Nato-land gjennomfører øvelser tett på grensene. Men sånn har det alltid vært, og sånn kommer det fortsatt til å være. At fraflytting likevel vurderes som en større trussel, kan være et uttrykk for at Moskva oppfatter sikkerhetssituasjonen i nord som ganske stabil, mener Mohr.

Tviler på flytting tilbake

Hvert år lages det en statistikk over levestandarden i de 85 russiske fylkene. I fjor falt Murmansk syv plasser ned til 47. plass på lista over de beste plassene å bo i Russland. Republikken Karelia og Arkhangelsk, som også tilhører Barentsregionen, ligger henholdsvis på 73. og 75. plass.

Myndighetene anerkjenner at fraflytting fra Murmansk er et problem, og det er allerede vedtatt en strategisk plan for å snu den negative trenden.

Gjennom å forbedre levestandarden håper de lokale myndighetene at det vil være flere som flytter inn i fylket enn ut i 2025.

Til tross for at Russland har et stort ønske om å snu den negative trenden, kommer ikke Anna Lomako til å flytte tilbake til Murmansk. Familien trives i eksklaven Kaliningrad, like ved Østersjøen.

Russland satser på Arktis i framtida blant annet på grunn av store ressurser som finnes der. Nå legges det veldig mye vekt på utviklingen av arktiske områder, men disse planene henger dårlig sammen med at flere flytter fra nord.

– Jeg er veldig glad i nordområdene og savner naturen, men jeg tviler på at jeg noen gang flytter nordover igjen. Da blir det i hvert fall Russland, sier Lomako.

Samtidig innrømmer Anna Lomako at hun vurderte å flytte tilbake til Murmansk i fjor høst. Det har nemlig tatt nesten to og halvt år for mannen hennes å finne en jobb han er fornøyd med.

– Vi tapte veldig mye økonomisk da vi flyttet fra Murmansk. Lønnen der er mye høyere enn her vi bor nå, sier Anna Lomako.

– Det er kun en utenkelig høy lønn som kan få oss tilbake. For at Murmansk blir en by jeg ønsker å bo i, kan det ta flere tiår eller hundre år.

Russiske myndigheter ser på fraflytningen fra sine nordområder som den nest største trusselen for landet. Men på toppen av trussellista står likevel den globale oppvarmingen.