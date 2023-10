Fra midnatt er det slutt på handleturene til Jelena og Sergej

Fra og med tirsdag kan ikke lenger russiskregistrerte personbiler krysse grensen Russland-Norge. Regjeringen har bestemt at biler med denne typen skilting må ha ti eller flere seter for å passere, med noen unntak.

Mandag ble derfor siste turen for ekteparet Sergej og Jelena fra Murmansk. Hvert fall på en stund. Til vanlig krysser de grensen for å handle inn barneklær og matvarer som ost, smør og oliven.

– Vi synes det som skjer er tragisk, sier Jelena.

Slike handleturer, samt turisme, vennebesøk, pendling og andre arbeidsreiser, må nå tas med busser og minibusser med ti eller flere seter.

For rundt 700 norske kroner tur-retur er ikke lenger dette noe ekteparet har råd til.

Sier nei til slike handleturer

I meldingen fra Utenriksdepartementet om innstramminger, understrekes det at tiltaket er rettet mot transportmidler, ikke personer.

Sergej spør om det kan gjøres unntak for biler med registreringsskilt fra Murmansk, eller om det går an å innføre dagspass?

Nei, svarer statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap).

Eivind Vad Petersson sier det ikke blir gjort unntak for russiskregistrerte biler fra Murmansk. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Det er krig i Europa. Russland fører en brutal angrepskrig. Derfor har norske myndigheter, sammen med resten av Europa, innført omfattende sanksjoner mot Russland.

Petersson sier det i utgangspunktet ikke vil være mulig å gjøre slike korte besøk lenger. Unntaket for busser og minibusser er det samme som gjelder for grensen Russland-Finland.

Det er fire listede unntak fra importforbudet: Ekspander/minimer faktaboks Det gjøres unntak for diplomatiske kjøretøy og kjøretøy som hører til internasjonale organisasjoner eller en statskurertjeneste.

Det blir innført unntak for kjøretøy som er eid av en norske statsborger eller andre EØS-land med fast bosted i Russland, eller nære familiemedlemmer til statsborgeren.

Det gjøres unntak for mellombels innførsel av kjøretøy som er nødvendig av humanitære grunner – akutt sykdom, dødsfall eller gravferd i familie.

Man kan søke om unntak hos Utenriskdepartementet i særlige tilfeller der utenrikspolitiske hensyn tilsier det. Kilde: Utenriksdepartementet

Bussen får fortsette

Regjeringen varslet først innstrammingene for to uker siden. Ukene etter er blitt brukt for å utrede egne bestemmelser for Norge, forklarer Petersson.

– Norge er en rettsstat. Det her er nye bestemmelser som har en straff med seg, da skal det gjøres skikkelig og tydelig, og det skal være nok utredet.

– Så selv om våre naboland som er medlem av EU vedtar ting, så bruker ikke vi kopimaskin. Vi lager våre egne norske regler og forskrifter som skal passe inn i vårt system.

Den russiske bussjåføren Aleksandr får beholde jobben. Foto: Gunnar Sætra / NRK

Dette er betryggende for russiske Aleksandr. Han kjører nemlig en av bussene på ruta mellom Murmansk og Kirkenes. Inntil videre er det hovedsakelig gjennom ham og kollegaene dagsturer over grensa må tas.