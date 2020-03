Fortsatt militær aktivitet i nord: – Forsvaret ber om forståelse

– Det er fortsatt rundt 10 000 soldater ute i felt. For å unngå unødvendig risiko for oss selv og samfunnet ellers, vil det bli en styrt og gradvis avslutning av øvelsen.

Det sier oberstløytnant Ivar Moen, kommunikasjonssjef for øvelse Cold Response.

Onsdag ble det bestemt at den militære øvelsen skulle avbrytes av hensyn til koronasmitten. Øvelsen skulle egentlig ha pågått til 18. mars.

Det vil imidlertid fortsatt være mye militær aktivitet i området mellom Narvik og Porsanger.

Dette innebærer blant annet forflytning av forsvarspersonell og mye militær trafikk på veiene i dagene fremover. Det blir også utført noen isolerte treningsoperasjoner, for eksempel fra fly og fartøy.

– Ber om forståelse

Noe av utfordringen er at transportmidlene som skulle frakte alt militært utstyr og personell tilbake til garnisonene har tatt utgangspunkt i at øvelsen skulle være ferdig 18. mars.

– Nå er øvelsen ferdig mye tidligere, og mange av disse transportkapasitetene klarer ikke vi å fremskynde. Noe av uttrekkingen klarer vi å få til tidligere, men det aller meste tar utgangspunkt i at øvelsen skulle avsluttes 18. mars.

Oberstløytnant og kommunikasjonssjef for Cold Response, Ivar Moen, sier det fortsatt vil være betydelig militær aktivitet i nedtrappingsfasen. Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

Forsvaret vil tilpasse seg, men ber om forståelse for at det vil være betydelig militær aktivitet også de kommende dagene i nedtrappingsfasen, ifølge Moen.

– Vi utnytter den fasen vi nå er i til å manøvrere oss tilbake igjen til utgangsposisjon, og det gjør vi ved å gjennomføre enkle manøvreringer for å få en viss treningseffekt. Det er helt naturlig for en militær avdeling å utnytte også slike faser til å få et visst øvingsutbytte.

Forsvaret forholder seg til lokale tiltak basert på smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Soldater ble satt i karantene under øvelsen

Dette har skjedd tidligere under øvelsen:

Rundt 14.000 soldater fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark og Sverige og Norge deltok på øvelsen.

Cold Response 2020 Ekspandér faktaboks Øvelsen har blitt gjennomført annenhvert år siden 2006

Rundt 15.500 soldater fra en rekke allierte nasjoner deltar under årets øvelse

Militærøvelsen foregår fra Narvik i sør til Finnmark i nord. Hovedtyngden av øvelsen finner sted i Troms

Årets øvelse varer fra 2. til 18. mars. Selve feltøvelsen, hoveddelen av øvelsen, foregår fra 12. til 18. mars.

Øvelsen ledes av Forsvarets operative hovedkvarter (Kilde: Forsvaret)

Glad for avgjørelsen

Ordføreren i Bardu, Toralf Heimdal, krevde allerede i forrige uke at militærøvelsen måtte avlyses. Han var bekymret for helsetilbudet i tilfelle det brøt ut smitte blant lokalbefolkningen.

– Jeg er glad for at de til slutt kom frem til den avgjørelsen, men det satt fryktelig langt inne. Jeg tror de ble utsatt for et så stort press at de til slutt måtte bøye av for presset. Kanskje spesielt fra helsedirektøren.

Heimdal mener imidlertid Forsvaret brukte for lang tid før de bestemte seg for å avbryte øvelsen.

– De burde forutsett dette og avlyst øvelsen allerede forrige uke da de så situasjonen i Nord-Italia. De visste at det var spørsmål om tid før det traff oss, og det ser vi jo nå.