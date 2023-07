Det var tirsdag i forrige uke at familien meldte Lindholm fra Fjellfroskvatnet i Balsfjord savnet. Bilen hennes ble funnet ved et grustak to mil fra hjemgården, like ved et jorde familien disponerer ved Øverbygd kirke. I ni dager har alle spor etter 71-åringen stoppet her.

Torsdag fikk politiet et tips om en observasjon av ei kvinne som gikk nedover Målselvdalen i retning Rundhaug samme dag som Arnhild ble meldt savnet.

Dama blir beskrevet til å ha på seg sommerklær, altså shorts og ei lys T-skjorte.

– Vi tenker at det er store muligheter for at observasjonen er av savnede Arnhild. Men vi er interessert i å høre om det er andre damer som har vært ute og gått i dette aktuelle området. Vi ønsker sterkt at de tar kontakt med oss, sier politioverbetjent Katrine Grimnes ved Målselv politistasjon.

Savnede Arnhild Johanne Lindholm. Foto: Privat

Det har til nå blitt søkt med hunder og helikopter – til lands i et krevende terreng med mye vegetasjon og i elva. Politiet nå mener hun er antatt omkommet.

– Status er at det ikke er noen aktivt søk som pågår. Politiet etterforsker fortsatt saken bredt, og kommer til å gjøre det videre, sier politiførstebetjent Eivind Oftedal.

Distraherer seg selv med gårdsarbeid

Det har gått ei uke siden den store leteaksjonen ble avsluttet, men flere mindre søk har blitt gjennomført.

Far og sønn distraherer seg selv med gårdsarbeid. Foto: Simen Wingstad

På familiegården prøver Arnhilds ektemann Bengt Lindholm og sønn Christian Lindholm å få ventetida til å gå med daglige gjøremål.

– Det krever litt hjernetripp å sage til tømmer. Du må regne litt, og det er en fin måte å få hodet over på noe annet, sier Christian.

Christian Lindholm, sønn til savnede Arnhild Lindholm. Foto: Simen Wingstad / NRK

– Jeg tar hånd om melking og fjøsstell om morgenene, og det som må gjøres for dyrenes helse. Det er godt, for man grubler mye på hva som kan ha skjedd, sier Bengt.

Ektemannen forteller at han har dratt ut for å lete etter Arnhild når nattesøvnen uteblir.

Dyrestellet tar tankene bort fra grubling. Foto: Simen Wingstad / NRK

Håpet lever på hjemgården

De to beskriver Arnhild som et engasjert organisasjonsmenneske med mange ild i jernet. Hun jobbet som landpostbud, og hun er en person mange kjenner til i lokalmiljøet.

Selv om ektemannen og sønnen innerst inne er innforstått med at sjansen for at hun skal bli funnet i livet er liten, klamrer de seg til håpet.

– Jeg har fortatt et lite håp. Jeg kan tenke meg at hun kanskje kan ha blitt transportert fra stedet med bil. Men det er vanskelig å prøve å skjønne hvor hun kan være. Det er et hundretalls mennesker som har lett etter henne, og det er ingen spor etter henne, sier ektemannen Bengt Lindholm.

Sønnen sier han prøver så godt han kan å ikke tenke på hva som kan ha skjedd med moren. Foto: Simen Wingstad / NRK

– Men den eneste teorien som gir mening for meg, er at hun kan ha fått et illebefinnende og på grunn av det fått problemer med å orientere seg. Og fått hjelp av noen som ikke er lokal, sier sønnen Christian Lindholm.

Roser letemannskaper

Det var ektemannen som sist så Arnhild i live. De spiste frokost sammen i 11-tida tirsdag 11. juli. De gikk hver til sitt for sine gjøremål.

Da Bengt kom inn igjen, var ikke Arnhild å finne. Han begynte å ringe etter henne. Men uten å få noen svar. Etter ei stund bestemte han seg for å kjøre seg en tur.

Det var ved et grustak, to mil fra familiegården, at bilen til Arnhild Lindholm ble funnet. Foto: Simen Wingstad / NRK

Det var han som fant bilen. Der fant han Arnhilds mobil, arbeidsklær og sprøytemidler. Arnhild hadde som oppgave å sprøyte jorder med ugressmiddel.

Bilen var ulåst.

– Det er så ulikt Arnhild. Hun låser alltid bilen, sier Bengt.

Ektemannen og sønnen ønsker å takke alle som til nå har bidratt med å lete etter Arnhild.

– Politiet og letemannskaper har lett på alle mulige måter. Politiet har hatt kontakt med oss hver dag, vi har ingenting negativt å si om dem, sier Bengt.

De har også blitt kontaktet av synske. Slike henvendelser ønsker de ikke å få flere av.

– Det gir falske forhåpninger. Det verste vi kan gjøre er å jakte spøkelser. Det siste vi trenger nå, sier Christian.

Får bistand fra Kripos

For politiet er det nå teknisk og taktisk etterforskning som pågår.

– Det er samlet inn videoovervåkning fra ulike steder i distriktet. Vi har fått tips og det jobbes med behandling av dem. Det jobbes med å samle tråder og vi prøver å danne oss et bedre bilde av hva som kan ha skjedd, sier politiførstebetjent Eivind Oftedal.

Førstebetjent Eivind Oftedal ved Målselv politistasjon. Foto: Simen Wingstad / NRK

Han understreker at politiet jobber ut ifra mange hypoteser.

– Vi har ikke låst oss til en teori. På nåværende tidspunkt er det ingenting som tilsier at det har skjedd noe kriminelt i saken.

Troms-politiet får likevel bistand fra Kripos.

– Det de bistår med er primært på analyse opp imot overvåkningsmateriale som er hentet inn og på mobildata, sier Oftedal.

Planlegger nye søk

Politiet planlegger nye søk, men det er foreløpig for tidlig å si når det skjer. De ber også om tips.

– Vi ønsker fortsatt at folk skal ta kontakt med politiet på 02800 om de har observasjoner som kan være relevant for saken.

Den oppfordringa slutter ektemannen og sønnen seg til.

Bengt Lindholm, ektemannen til savnede Arnhild Lindholm. Foto: Simen Wingstad

– Vi håper vi får svar på hva som har skjedd. Det er krevende å gå og bære på uvissheten, sier far og sønn Lindholm.