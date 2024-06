– Sett i lys av dagens situasjon skulle jeg gjerne sett at disse selvpålagte restriksjonene blir revidert, sier oberst Jørn Qviller til Klassekampen.

Sjefen for Finnmark landforsvar vil ha Nato-øvelser nærmere grensen til Russland.

Jørn Qviller er sjef i Finnmark landforsvar, og vil at Midt-Finnmark skal bli øvelsesområde for Nato. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Siden 50-tallet har ikke Norge tillatt at militære styrker fra utlandet trener øst for Alta i Vest-Finnmark. Eller mer presist: Øst for 24. lengdegrad.

Det for å ha et godt forhold til Russland.

Retningslinjene har ikke vært hugget i stein. Av og til har allierte fått trene øst for «linjen», hovedsakelig på Halkavarre skytefelt i Porsangmoen leir.

Etter at Finland gikk inn i Nato, har flere tatt til orde for å skrote denne politikken.

Meningene er imidlertid svært delte. Nå kaster også Qviller seg inn i debatten.

Vil flytte grense to grader

Jørn Qviller mener det fortsatt vil være fornuftig å ha dagens retningslinjer, men at man ser med nye øyne på 24-gradersregelen.

– Jeg skal ikke mene noe detaljert om det. Men at man i hvert fall bør bevege seg til 26 grader øst, som da vil inkludere Halkavarre, Porsanger og Karigasniemi.

Han mener dette vil være naturlig og hensiktsmessig, ettersom Finland nå er Nato-medlem.

Nato-soldater kan der øve langs den finsk-russiske grensen, som er 1340 kilometer. Til og med helt nord ved treriksrøysa i Pasvik. På norsk side av grensen må imidlertid de samme soldatene bevege seg langt vestover for å øve, til venstre for den røde linja. Landets største skyte- og øvelsesfelt ligger på Porsangmoen militærleir, midt i Finnmark. Akkurat for langt øst til at Nato får ha øvelser der. Om 24-gradersregelen blir flyttet til den 26. lengdegrad, kan Nato-øvelser holdes i Midt-Finnmark.

Fortsatt vil det være en lang buffer til den russiske grensen, påpeker Qviller.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram på besøk i Porsangmoen leir i april. Forsvaret i Finnmark skal styrkes kraftig de neste årene. Foto: Stian Strøm / NRK

Støtter forsvarstopp

NRK har stilt Forsvarsministeren spørsmål om forslaget fra Qviller. Og om regjeringen vil endre retningslinjene man har i Finnmark.

Gjennom sine pressekontakter svarer forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) kort:

– Porsangerfjorden er ingen definert grense for øvingsaktivitet østover, og omfanget av øvelser med allierte styrker i Finnmark vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) i Finnmark mener svaret fra Gram kan indikere at det blir opp til Forsvaret selv å vurdere den militære aktiviteten i Finnmark.

Fylkesordfører Hans Jacob Bønå mener man bør innfri ønskene til Forsvaret om å tillate Nato-øvelser i Midt-Finnmark. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Han støtter forslaget fra Jørn Qviller fullt ut om å flytte grensen to grader østover, som er cirka 65 kilometer.

– Jeg mener vi helt klart bør flytte grensen.

– Behovet for å ivareta sikkerheten i Finnmark og Norge er helt annerledes i dag, sier han, og viser til at retningslinjene ble lagd for mange år siden.

Bønå forteller også at dette temaet ble aktualisert i vinter under Nato-øvelsen Nordic respons. Da pågikk øvelsen langs og vest for den 24. lengdegrad.