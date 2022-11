– Jeg har vært inne på tanken, men så gikk jeg heller mot høyere utdanning.

Det sier Solveig-Kristine Nordhov, som valgte studier foran Forsvaret.

– Men kanskje jeg ville valgt annerledes hvis jeg hadde visst hvordan ting hadde vært i dag (med tanke på den spente situasjonen i Europa, red.anm.).

Hun lurer på hvordan Forsvaret vil gjennomføre opprustningen de skal gjennom med de økte midlene de fikk tildelt over statsbudsjettet.

– Det har vært ganske lett å slippe unna Forsvaret i Norge de siste årene. Kanskje kommer de til å gjøre mer som Finland, hvor de fleste må inn i forsvaret etter videregående, spør Nordhov.

Fredag møtte hun og en rekke andre studenter ved Universitetet i Tromsø forsvarssjef Eirik Kristoffersen til frokostmøte.

Studentene spisset ørene da Forsvarssjefen orienterte om krigen i Ukraina.

– Det er klart det påvirker oss. Vi ser det med de økonomiske følgende som er og all usikkerheten, sier Nordhov.

– Vi er opptatt av å bedre situasjonen og håper den tar slutt.

Les også: Får meldinger fra bekymrede dimitterte soldater: – Ta det med ro

Bekymret for marinen

Til tross for at Norge og FN har fordømt Russlands handlinger i Ukraina, har Forsvaret fortsatt kontakt med den russiske Nordflåten.

– Vi har videreført dialogen helt siden annekteringen av Krim i 2014, og også etter februar i år, sier Kristoffersen.

Forsvaret har protokollmøter med Nordflåten på grensen mellom Norge og Russland. Her diskuteres grensekontroll og samarbeidet rundt søk og redning i Barentshavet.

– Vi har også en avtale som gjør at vi kan oppklare misforståelser dersom et russisk fly skulle fly for nært et norsk overvåkningsfly, eller vice versa, sier Kristoffersen.

I tillegg har sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter en direktelinje til sjefen for Nordflåten som testes med jevne mellomrom.

Forsvarssjefen er bekymret for marinens kapasitet de kommende årene. Han sier at Norge vil fortsette å ha dialog med den russiske nordflåten. Foto: Trygve Grønning / NRK

– Det er i begges interesse at vi kan oppklare misforståelser dersom noe uønsket skulle skje, sier forsvarssjefen.

– Forholdet mellom norske og russiske fartøy vært profesjonelt og høflig siden krigen startet i Ukraina.

Forsvarssjefen er imidlertid bekymret for at Marinen blir betydelig svekket de neste årene. Det fordi flere fartøyer tas ut av tjeneste for å oppgraderes.

– Det gjør at vi til tider vil få en dipp på kapasitet.

Mangelen på maritime helikoptre ser han også på som en utfordring, etter at regjeringen besluttet å heve kontrakten på NH-90 helikoptrene.

– Det er en stor mangel vi har. Vi gjør det vi kan for å få på plass en erstatter for NH-90.

Tror krigen vil vare lenge

Men selv om studentene lyttet med stor interesse på forsvarssjefen, var det ingen gladnyhet de fikk servert.

– Jeg tror at denne konflikten blir å vare en stund, men jeg er sikker på at vi kommer til å finne løsninger slik at vi klarer å gjenoppbygge Ukraina etter at krigen tar slutt, sier Kristoffersen.

– Men sårene etter krigen kommer til å vare lenge.

Forsvarssjefen tror heller ikke at det finnes en militær løsning på krigen i Ukraina.

Kristoffersen måtte svare på studentenes spørsmål om alt fra forholdene i Afghanistan til mellomvalget i USA. Foto: Trygve Grønning / NRK

– Krigen må løses ved forhandlingsbordet, sier han.

– Handler det om å ta til vett?

– Ja, for president Putin handler det om å ta til vett, sier Kristoffersen.

Kristoffersen tror derimot ikke at partene blir å møtes til forhandlinger med det første.

– Akkurat nå ser det ikke ut til at president Putin er interessert i noen som helst form for forhandlinger. Zelenskyj er under angrep og har mer enn nok med å forsvare seg.

– J eg var kjempenervøs

Men selv om budskapet fra Kristoffersen var alvorstynget, var studentene fornøyd med dagen og forsvarssjefen.

– Han holdt et fantastisk foredrag om Ukraina og svarte veldig godt på spørsmålene han fikk, sier Julie Erikson.

Julie Erikson og Charlotte Skogheim deler mange av synspunktene til forsvarssjef Eirik Kristoffersen når det gjelder Ukraina og NATO. Foto: Trygve Grønning / NRK

-Jeg er veldig enig i måten han ser ting på, og så snakker han på en måte som gjør at alle forstår hva man sier og mener.

Medstudent Charlotte Skogheim gruet seg egentlig litt til forelesningen.

– Jeg var kjempenervøs rett før jeg kom hit, fordi han er jo en stor person. Men når han startet å prate ble jeg helt rolig, sier hun.

– Det var fantastisk mye bra informasjon å få. Jeg er veldig glad for at jeg kom og hørte på.