Samtidig som krigen i Ukraina pågår, har over 30.000 allierte soldater trent under øvelsen Cold Response.

Forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, er overrasket over Russlands grad av overvåkning.

– Jeg hadde forventet at de kom til å følge øvelsen enda tettere, sier han.

Forsvarssjefen sier at vi nå har sett at Russland både er villig og kapabel til å bruke militær makt mot et naboland.

– Men samtidig har ikke vi sett noe økt aktivitet i nord fra Russland. Tvert imot er det egentlig mindre aktivitet nå enn det vi hadde forventet i forhold til Cold Response, sier han.

– Har vært profesjonell og respektfull

Forsvarets QRA-beredskap holder til på Evenes. Her skal flyene kunne være i lufta innen 15 minutter ved behov.

Så langt i år har flyene på Evenes rykket ut seks ganger langs kysten av Norge, og gjort 16 identifiseringer av russiske fly.

Forsvarssjefen sier til NRK at hadde forventet mer aktivitet i luftrommet fra russerne under Cold Response.

– De har holdt oppsikt med øvelsen slik de pleier å gjøre, sier han.

Men det har i all hovedsak dreid seg om overvåking til havs.

Under øvelsen fulgte kystvaktskipet KV «Nordkapp» med på bevegelsene til den russiske krysseren «Peter den Store» i Norskehavet, men ifølge Forsvaret seilte det russiske marinefartøyet lovlig i internasjonalt farvann.

– Kontakten med de russiske fartøyene som har fulgt øvelsen har vært profesjonell og respektfull, slik vi er vant med, sier Kristoffersen.

Nordflåtens oljetanker, Akademik Pashin, som alltid følger flåtens marineskip har nå seilt tilbake til Kolahalvøya.

Ikke overrasket

Oberstløytnant Palle Ydstebø er hovedlærer ved Forsvarets høyskole. Han mener det ville vært naturlig at russerne fulgte ekstra godt med på de alliertes trening, sett i lys av den økte spenningen mellom øst og vest.

– Men det kan nok godt tenkes at de bruker mye av ressursene i Ukraina.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets høgskole tror russerne har brukt mye av deres ressurser i Ukraina. Foto: NRK

Ifølge Ydstebøs kollega på Forsvarets høgskole, Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, bruker russerne mye av kapasiteten sin der.

– Vi vet at de har tre store overflatekampsfartøy i Middelhavet. De har tre landgangsfartøy i Svartehavet, og betydelig deler av landstyrkene på Kola, sier han.

Han har ikke nøyaktig oversikt over hvor stor del av etterretnings- og luftkapasitetene som brukes til krigen i Ukraina, men tar for gitt at det er en god del.

– De har åpenbart måtte brukt elementer fra alle deler av forsvaret sitt i operasjon i Ukraina, sier oberstløytnanten.

Karlsen tror heller ikke Russlands overvåkningsgrad av Cold Response handler om mangel på interesse.

– Alle store NATO-øvelser er av interesse for de. Men her har de nok en utfordring på kapasitet, og ikke på interesse, sier han.