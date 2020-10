Forsvarsministeren med revidert langtidsplan: – Må være langt mer konkret

Den opprinnelige planen ble lagt fram i april. Opposisjonen på Stortinget mente imidlertid at planen var for vag, og sendte den i retur med åtte forpliktende krav til regjeringa.

For svak, manglende satsing på Hæren og at avgjørelser skyves fram i tid, var noe av kritikken.

Øverst på listen til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV stod kravet om at tidsperspektivet kortes ned fra åtte år, som regjeringen la opp til.

I tillegg krevde opposisjonen at langtidsplanen ble konkretisert mer med tid- og tallfesting.

Blant annet ble regjeringen bedt om å komme med en konkret opptrappingsplan for antall ansatte i Forsvaret.

Den reviderte planen legges fram på en pressekonferanse klokken 12.Samtidig legger justisminister Monica Mæland (H) fram regjeringens stortingsmelding om samfunnssikkerhet. Også statsminister Erna Solberg (H) deltar på pressekonferansen.

Fakta om opposisjonens åtte krav til ny forsvarsplan Ekspandér faktaboks 1) Hovedtidsperspektivet og planens operative del skal være fire år, men planen må gjerne peke videre mot 8, 12, 16 eller 20 år. 2) Gjennomgående må planen ha langt større innslag av tids- og tallfesting. 3) Planen må i langt større grad konkretisere hvilke tiltak regjeringen mener forsvarssektoren skal iverksette i fireårsperioden for å gjennomføre måltallene både for effektivisering og avbyråkratisering. 4) Sjøforsvarets framtidige fartøysstruktur må avklares, sett i sammenheng med det øvrige Forsvaret. 5) Planen må inneholde en opptrappingsplan for antall ansatte i Forsvaret, sett i sammenheng med videreutviklingen av Forsvarets utdanningssystem. 6) Planen må inneholde en tabell med oversikt over viktige tiltak, investeringer og beslutninger vedtatt i 2016, med oppdatert informasjon om status og hvorvidt tiltakene er gjennomført, utsatt, endret, e.l. 7) De økonomiske konsekvensene av korona-pandemien må tas høyde for, blant annet endringer i kronekursen. 8) En ny plan bør omtale korona-pandemiens konsekvenser både for Forsvaret selv og Forsvarets bistand til øvrig samfunnsberedskap. Kilde: Innstilling fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité

– Må være langt mer konkret

Også en rekke nordnorske politikere gikk sammen om et felles dokument der de krevde større militær satsing.

Det ble blant annet reagert på at regjeringen la seg under den laveste anbefalingen fra forsvarssjefen.

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal fra Senterpartiet, sier den reviderte planen må være langt mer konkret når det gjelder økning av personell og kjøp av materiell.

– Det viktigste for meg er at man får en forpliktende plan for hvordan man har tenkt til å gjennomføre økninger i personell og hvordan man har tenkt til å anskaffe materiell, i tillegg til hvordan man har tenkt til å bygge ut eiendom, bygg og anlegg på det som etter hvert skal bli en fullverdig Brigade Nord, sier han.

– Det er det eneste kravet Nato har til Norge er at vi skal ha en fullverdig mekanisert brigade med fire manøverbataljoner, og hvis dette skal være klart i 2026 er man nødt til å begynne nå med en gang, og da må man ha en plan for det.

Bardu-ordfører Toralf Heimdal har store forventninger til den reviderte langtidsplanen. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Forventer klare svar om fremtiden til Andøya flystasjon

Også på Andøya i Nordland er det store forventninger til langtidsplanen. I fire år har samfunnet der ventet på hva som skal skje med arealene som i dag huser Norges overvåkingsfly.

Flyene skal nemlig til Evenes fra 2023, og er en konsekvens av at flertallet på Stortinget i 2016 vedtok å legge ned flystasjonen på Andøya.

Forsvaret har bekreftet at de fremdeles vil ha aktivitet på Andøya, men det er så langt ikke gitt noen klare svar på hva flybasen på Andenes skal brukes til etter at den er nedlagt.

Tillitsvalgt Svein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund sier han vil ha krystallklare svar.

– Jeg forventer at regjeringa denne gang er krystallklar om framtidig bruk av Andøya. Hvis de ikke er det, forventer jeg at opposisjonen krever at dette blir klarlagt, sier Stein-Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund.