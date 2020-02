Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen må svare Stortinget etter NRKs nettsak

Leder av SV og medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Audun Lysbakken, sendte fredag ettermiddag flere skriflige spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Lysbakken spør forsvarsministeren om han kan bekrefte at Norge har invitert det amerikanske luftforsvaret til å gjøre undersøkelser på den norske øya Jan Mayen i Norskehavet for å kunne lande sine fly.

STRATEGISK: Jan Mayen ligger midt i passasjen mellom Norge og Grønland som russiske atomubåter må passere før de kommer ut i det åpne Atlanterhavet- Foto: NRK

I brevet ber Lysbakken forsvarsministereren også svare på hvilke vurderinger han har gjort om amerikansk bruk av landingsstripa i forhold til Norges forhold til Russland.

Lysbakken viser til NRKs omtale der flere forskere er kritisk.

Seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt mener amerikanske fly vil virke provoserende på Russland. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole mener Norge trekkes inn i en stormaktsrivalisering.

Dette er Jan Mayen Ekspandér faktaboks Jan Mayen er ei norsk polarøy som ligger på grensa mellom Norskehavet og Grønlandshavet. Jan Mayen ble en del av kongeriket Norge i 1930. Øya omfattes ikke av Svalbardtraktaten. Jan Mayen administreres av Fylkesmannen i Nordland. Forsvaret har ansvar for driften av flyplassen og annen infrastruktur på øya.

Vil ikke kommentere

Jan Mayen er midt i utseilinga for russiske atomubåter på vei til det åpne Atlanterhavet. Russland vil bruke atomubåtene på Kola-halvøya for å kunne svare på at atomangrep fra USA. Russland har sine største militære styrker nær grensa til Norge.

Seniorrådgiver Lars Gjemble i kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet opplyser at departementet har gjort seg kjent med kritikken av amerikanske fly på Jan Mayen. Departemenet ønsker ikke å kommentere det.

Det har ikke vært mulig å få et intervju med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Støtter kritikken av amerikanske fly

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, støtter kritikken mot amerikanske militærfly på Jan Mayen.

– Det er ganske sikkert at Russland vil få med seg at Norge baner vei for det økte amerikanske nærværet og at de reagerer negativt. Det vil mest sannsynlig bidra til å øke den sikkerhetspolitiske spenningen i nord, sier Wilhelmsen.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI mener det er sannsynlig at amerikanske militærfly på Jan Mayen vil øke den sikkerhetspolitiske spenningen i nord. Foto: Christopher Olssøn

Leder av Rødt Bjørnar Moxnes etterlyser en behandling av saken i Stortinget.

– Når regjeringa slipper til USAs militære på nye områder i Norge, og særlig i Nordområdene, er det en selvfølge at Stortinget blir konsultert. Så vidt vi kan se har ikke det skjedd. Det er i så fall alvorlig, mener Moxnes.