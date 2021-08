Forsvarssektoren sto for nesten 250.000 tonn CO₂ i fjor. Det er like mye CO₂ som 31.646 nordmenn slipper ut i løpet av et helt år.

Dersom man regner med de indirekte utslippene er tallet på 316 527 tonn CO₂. Det viser tall fra forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2020.

Men at klimatiltak skal gå på bekostning av Forsvarets operative evne sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er uaktuelt.

Forsker mener det må en holdningsendring til.

Jagerfly på biodrivstoff

I den nye langtidsplanen for Forsvaret slås det fast at FNs bærekraftsmål skal følges.

Likevel sier forskningsleder Øyvind Voie i FFI at Forsvaret befinner seg i en særstilling når det gjelder tiltak for å kutte klimagassutslipp.

– Forsvaret er unntatt enkelte krav for å sikre operativ yteevne, men det kan også bli en hvilepute som fører til at man ikke gjør noe i det hele tatt, sier Voie.

Den største kilden til utslipp i Forsvaret er drivstofforbruk.

Til sammen brukte kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater nesten 89 millioner liter drivstoff. Det fordelte seg slik:

Fartøy: 48 millioner liter.

Luftfartøy: 33,4 millioner liter.

Militære kjøretøy: 5,5 millioner liter.

Til tross for de høye tallene er det en reduksjon på 3 prosent sammenlignet med 2019.

SKAL BLI GRØNN: Øyvind Voie ved Forsvarets forskningsinstitututt jobber med en rapport som skal komme med konkrete klimaløsninger til Forsvaret. Foto: Privat

Voie sier Forsvaret har startet en gradvis overgang til elbiler for administrativ bruk, samt el-trucker. Øvrige militære kjøretøy går fortsatt på fossilt drivstoff.

Men de største utslippene kommer fra fartøy til sjøs og fly.

– Fly er det vanskelig å gjøre noe med fordi vi har investert i F35 som bruker fossilt drivstoff. Flyene kan fly på biodrivstoff, men problemet at dagens biodrivstoff ikke er tilstrekkelig miljøvennlig, sier Voie.

Han jobber med Forsvarets klima- og miljøstrategi som skal legges frem senere i år. Han står også bak rapporten «Det grønne Forsvaret?»

HØYE UTSLIPP: Den største kilden til klimagassutslipp i Forsvaret kommer fra militære kjøretøy, fartøy og fly. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Uaktuelt å sette fly på bakken

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er tydelig på at Forsvaret ikke skal bruke unnskyldninger for å la være å kutte utslipp.

– Noen vil kanskje si at Forsvaret ikke trenger å være så miljøvennlig. Her er jeg uenig. Selv om Forsvarets operative evne er det viktigste, må sektoren ta ansvar, sier Bakke-Jensen i en e-post til NRK.

– Å sette materiellet vårt på bakken for å redusere klimautslipp er ikke et alternativ. Men når vi planlegger nytt materiell eller oppgraderer det vi har, skal vi være sikre på at det er så energieffektivt og miljøvennlig som mulig, gitt de operative krav.

BALANSEGANG: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier det er uaktuelt å kutte i aktivitet for å kutte klimagassutslipp. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Han trekker frem at det bygges energieffektive bygg, avfall sorteres og gjenvinnes og at Forsvaret stiller høye krav til leverandører.

– Bruk av simulatorer i kjøretøy-, fly- og skyteopplæring gir dessuten fordeler både når det kommer til driftsutgifter, risikoreduksjon og den åpenbare miljøeffekten, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren trekker frem at miljøendringer kan få sikkerhetspolitiske konsekvenser for Norge.

– Vi kan bli involvert i internasjonale operasjoner der klimaforandringer har skapt politiske eller humanitære kriser. Å bidra til Norges arbeid med å nå klimamålene er derfor ikke bare et samfunnsansvar, men et beskrevet mål for sektoren selv.

– Drivstoff en akilleshæl

Arbeidspartiets forsvarspolitiske talsperson, Anniken Huitfeldt, mener et mer klimavennlig forsvar også vil være til fordel for den operative evnen. Men hun mener Forsvaret fortsatt har en vei å gå.

– Forsvarets hovedoppgave må fortsatt være å ivareta Norges sikkerhet og trygghet, men også Forsvaret må bidra til å redusere skadelige klimautslipp, sier hun og fortsetter:

Forsvarspolitisk talsperson i AP, Anniken Huitfeldt. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Klimatiltak kan også bidra til å styrke forsvarsevnen. Ved så godt som alle militære operasjoner i moderne tid har forsyning av drivstoff vært en alvorlig akilleshæl. Mer bruk av fornybar energi kan øke Forsvarets utholdenhet og redusere sårbarhet.

– Bør jobbe med holdninger

Å ta miljøhensyn kan innebære langsiktig planlegging og investeringer i utstyr som er dyrt, men besparende etter for eksempel ti år.

– Men ofte er det mer kortsiktige perspektiver i Forsvaret, som gjør at dette er en utfordring, sier Voie.

Og legger til:

– Jeg tror fortsatt det er mye å gå på når det kommer til holdninger. Sjefene i Forsvaret er først og fremst styrkeprodusenter og måles på det å levere kampkraft.

Han mener likevel at klima og miljø prioriteres høyt både av Forsvarsdepartementet og av forsvarsstaben.

– Etterhvert blir det å ta miljøhensyn «business as usual».