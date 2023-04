Med kuken pussa han RFK. Hei fara, ja RFK. Han pussa til kuken ble gul og blå. Hei fara, faltu riltu raltu ra.

For full hals ble det sunget om «kuk» og «sjømannsbrud» i NRK-serien Klar til Strid. Men nå er siste vers sunget. Teksten til den tradisjonsrike sangen til Panserbataljonen er endret.

– Sangen er byttet ut for å være i tråd med dagens verdier, sier sjef for Panserbataljonen, Lars Jansen til NRK.

Selv om Forsvaret siden 2018 har gjort flere tiltak for å få bukt med seksuell trakassering, ble sangen sunget frem til i fjor. Til Forsvarets forum, som først omtalte saken, sier Jansen at det er fordi kulturendringer gjennom alle nivå i organisasjonen er tidkrevende.

– Utvikling av kulturen i tråd med samtiden er noe vi jobber med kontinuerlig i bataljonen, sier bataljonssjefen.

Thomas Norman Hansen, hovedverneombud i Forsvaret. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

– Kunne vært gjort før

Thomas Norman Hansen, hovedverneombud i Forsvaret, er klar i sin tale om at teksten er endret.

– Jeg tenker det er på høy tid og helt riktig å gjøre. Det kunne vært gjort før, sier Hansen.

Hansen sier at lignende språkbruk i sanger skal ha vært diskutert helt siden den første MOST-undersøkelsen i 2018.

– Det er mange internt som har reagert på sangtekstene, som ikke synes dette er innafor. Det er ikke greit, sier han.

Han forklarer at målet med sangene er å skape samhold, og at visjonen bak dem er å skape en følelse av kraft og at man er klar til strid.

Svært ubehagelig

Professor i musikk ved Universitetet i Agder, Anne Haugland Balsnes, forklarer at det å synge sammen bygger identitet.

– Fellessang kan skape en sterk fellesskapsfølelse. Tenk bare på supportersang på fotballkamper eller på avsynging av nasjonalsangen på 17. mai.

Balsnes synes det er flott om Forsvaret bruker sang til å fremme kameratskap og samhold, men innholdet i sangene er ikke likegyldig.

– Sang er et kraftfullt uttrykk som kan brukes både positivt og negativt, sier musikkprofessoren.

Hun mener at grove sanger i Forsvaret kan bidra til legitimering av en seksualisert kultur.

– Det kan bidra til en opplevelse av at gruppen er sammen om en slik kultur. Det må jo også være svært ubehagelig for kvinnelige soldater med slike tekster.

Haugland Balsnes er enig med hovedverneombudet om at tekstene burde vært endret for lenge siden.

– I lys av sakene som har kommet frem om seksuell trakassering, burde Forsvaret ha reagert mye raskere på slike ting.

Chris Johan Larsen og Peder Ulrichsen var lagkamerater i Forsvaret.

Brutal sang

En av dem som fikk oppleve sangen på nært hold var soldaten Chris Johan Larsen. Han var rekrutt i Panserbataljonen og en av hovedpersonene i NRK-serien Klar til Strid.

Han beskriver det som en kul opplevelse, at han aldri hadde opplevd noe lignende før.

– Jeg tenkte ikke over teksten ord for ord. Man hører jo noen ord, som kuk, men jeg synes det var mest morsomt og kult.

Han skjønner at Forsvaret endrer sangteksten.

Hans tidligere soldatkamerat, Peder Ulrichsen, mener det er viktig å se sangen i lys av hva en stormsoldat er og jobber med. Han mener det er viktig å ha en brutal sang som viser brutaliteten i krig.

– Det var viktig for oss å bygge en krigermentalitet tidlig, for å kunne fungere godt i sånne situasjoner. Sangen skal liksom appellere litt til det.

Peder Ulrichsen mener at den nye sangen må få frem krigens brutalitet og grusomhet for å være like effektiv som den gamle.

Men Ulrichsen er klar på at de seksuelle elementene i sangen er feil.

Han forteller at når man synger den gamle sangen så føler man at man står der sammen med alle som har sunget den før deg.

– Hvis den nye sangen klarer å få frem det som er grusomt i krig, så tror jeg den kan være like effektiv som den gamle.

