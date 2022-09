12. august måtte et amerikansk US Osprey nødlande på Sør-Senja, og siden har det stått på stedet hvil.

Nå har Forsvaret lagt en foreløpig plan for hvordan de skal frakte maskinen vekk fra naturreservatet på Senja.

– Per nå er det sjøveien som er plan A, sier sjefsersjant for 139 Luftving i Maritim helikopterving, Odd Helge Wang.

Forsvaret har vært i tett dialog med Statsforvalteren og brukt sine egne miljøoffiserer. Slik skal de sikre at flymaskinen blir fraktet ut på en måte som ivaretar naturen i området.

– Det er ganske komplisert å gjennomføre rent teknisk, og noe verken vi eller amerikanerne har gjort før, sier Wang.

Forsvaret har nå sendt deres plan til amerikanerne for godkjenning.

– Vi håper det blir tatt en beslutning fra deres side i løpet av denne eller neste uke. Når den er tatt, vil ta det om lag to til tre uker å gjennomføre operasjonen, sier Wang.

Ukjent og potensiell farlig feil

Ifølge det amerikanske luftforsvaret var det en «ukjent og potensiell farlig» feil med clutchen på flymaskinene, meldte nettstedet Breaking Defense. Dette skal ha gjort at kraftoverføringen til motorene ikke fungerte som den skulle.

Dermed måtte flymaskinen nødlande på Senja.

I etterkant besluttet det amerikanske luftforsvaret å sette alle sine Osprey-maskiner på bakken.

I vinter styrtet et helikopter av samme type i Beiarn i Nordland. I sommer konkluderte US Marines med at ulykken oppsto på grunn av pilotfeil.

Må bygge vei og rampe

Oberst Eirik Stueland sier til NRK at det må bygges både vei, rampe og brygge i naturreservatet for å få fraktet ut luftfartøyet.

Operasjonen kommer til å koste en «betydelig» sum, forteller han.

– Vi må selvfølgelig ta hensyn til reservatet, og gjøre minst mulig skade på området.

Nå ventes det bare på en avgjørelse fra amerikansk side om operasjonen skal gjennomføres.

Her er Oberstløytnant Jeff Westerman i 352 Special Operations Wing og oberst Eirik Stueland, leder for Maritim helikopterving på Bardufoss, på befaring på Senja. Foto: Linda Pedersen / NRK

Oberstløytnant Jeff Westerman i 352 Special Operations Wing kan ikke si konkret når beslutningen blir tatt fra amerikansk side.

– Den avgjørelsen er det noen høyere opp i systemet enn meg som skal ta, så det har jeg ikke noe godt svar på, sier han til NRK.

– Men vi er klar over at den norske vinteren vil kunne påvirke operasjonen.

Han berømmer også samarbeidet med det norske forsvaret som er stasjonert på Bardufoss.

– Vi har et veldig godt forhold, sier Westermann.

Redde for velt

Ifølge Wang vil Osprey-maskinen veie om lag 20 tonn når den skal flyttes bort. Det er ikke et alternativ å demontere flyet først.

– Da vil maskinen komme i ubalanse og kan velte, sier han.

Det norske forsvaret foreslår å legge ut matter i terrenget, for å kunne ta seg inn mot maskinen uten å ødelegge terrenget. Men å få den løftet videre på båt blir nok ingen enkel sak.

– Det er veldig langgrunt i området, så det er problemer med å få lekteren langt nok inn. Det kreves en 70-meters lang kranarm, sier Wang.

– I tillegg må vi ta hensyn til været. Det kan ikke være mer enn 0,3 meter høye bølger eller vind på mer enn sju meter per sekund.

Sjefsersjant for 139 Luftving i Maritim helikopterving, Odd Helge Wang, tror operasjonen vil koste ganske mye. Foto: Linda Pedersen / NRK

Fakta om V-22 Osprey Ekspandér faktaboks Fakta om V-22 Osprey Bell Boeing V-22 Osprey er et amerikansk militært luftfartøy med en 12-meter tiltrotor på hver vinge.

Luftfartøyet kan ta av og lande vertikalt eller på en kort rullebane som et helikopter, og fly som et vanlig propellfly når det er kommet i luften.

Flyene av denne typen er stasjonert i Bodø under Nato-øvelsen «Cold Response» og benyttes av US Marines.

V-22 Osprey-utgavene til US Marines brukes hovedsakelig til transport av tropper og utstyr, og brukes operativt i en rekke ulike terreng og landskap.

MV-22B er betegnelsen på den utgaven som det amerikanske marinekorpset benytter og er den typen som har styrtet i Beiarn. MV-22 er også i stand til å operere fra skip.

Luftfartøyet fløy første gang i 1989 og gikk inn i aktiv tjeneste for det amerikanske militæret rett etter årtusenskiftet.

Siden 2007 har flytypen vært involvert i 28 ulykker av ulik alvorlighetsgrad, ifølge The Aviation Safety Network, skriver VG. Kilder: NTB, Store Norske Leksikon, Wikipedia og Luftforsvaret.

Forventer millionregning

Forsvaret vil ikke komme med en konkret sum for hvor mye operasjonen vil koste, men at det ikke er snakk om småpenger.

– Vi er i en tidlig fase, og er i kontakt med forskjellige aktører for å innhente pris. Men det er jo spesialfartøy som må hentes inn, så litt blir det nok å koste, sier Wang.

– Men snakker vi om millioner?

– Vi er nok oppe i den klassen ja. Men det er amerikanerne som må ta regninga fordi det er deres maskin, sier Wang.

Inntil flymaskinen blir fraktet bort, er det militært vakthold i området. Det er militær sone 200 meter rundt maskinen, og Forsvaret ønsker ikke at sivile ferdes i området eller tar bilder.

Det vil ikke være mulig å demontere flymaskinen før den skal løftes. Dermed vil det veie om lag 20 tonn. Foto: Forsvaret

Sjefsersjanten erkjenner at det ikke er optimalt at et militært fartøy lander i et vernet området, men poengterer at det ble gjort i nødverge og etter boka.

Han mener det er viktig at allierte fortsetter å trene i lignende områder, til tross for at lignende hendelser kan skje igjen.

– Det er alltid en risiko, men jeg tenker at den risikoen må man akseptere. Det er viktig at de allierte er her og trener slik at de kan komme og hjelpe oss hvis vi trenger det, sier Wang.

– Men antall slike hendelser er for så vidt lav i forhold til den store aktiviteten som er her.