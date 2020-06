Forsvarer omstridt Facebook-post: - Det finnes kanskje rasister i Norge

– Når vi går så langt som å si at vi opplever en systematisk rasisme som gjennomsyrer hele samfunnet, så synes jeg at man går svært langt i påstander som man ikke kan dokumentere, sier Per-Willy Amundsen.

I et Facebook-innlegg lørdag kritiserer stortingsrepresentanten og den tidligere justisministeren (Frp) folk for å «vise fingeren» til alle som har fulgt koronareglene.

Han snakker da om de som har demonstrert mot rasisme i hele landet denne uka, og mener de «roper ut mot en rasisme som ikke eksisterer i Norge».

– Hvis man hevder at Norge er gjennomsyret av en systematisk rasisme er det venstreekstremt tankegods. Det er en beskrivelse av samfunnet som er feil og ytterliggående. Etter mitt skjønn er det venstreekstreme uttalelser, sier Amundsen til NRK.

OMSTRIDT: Facebook-posten til Per-Willy Amundsen førte til både støtte og avsky.

Reagerer

Han har fått både støtte og kritikk for Facebook-innlegget. Amundsen avviser at han mener at rasisme ikke finnes i Norge, overhodet. Men slik oppfattes det likevel av blant andre John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge.

Han viser til at mange personer forteller hvordan de opplever rasisme.

– Dette er på en måte helt og holdent å avskrive deres erfaringer og fortellinger med en annen hudfarge, eller religion i Norge, sier Egenæs.

– Finnes kanskje rasister

STØTTET GEORGE FLOYD: Over hele landet, som her i Bergen, har det i helgen vært avholdt demonstrasjoner mot rasisme og til støtte for avdøde George Floyd i USA. Foto: Mette Anthun / NRK

Amundsen mener derimot at Norge «definitivt er blant de minst rasistiske landene i verden».

– Jeg sier ikke at rasisme ikke finnes, men institusjonalisert rasisme finnes ikke. Alle vet jo at det finnes personer og hendelser som har vært rasistisk. Det er åpenbart. Kanskje det er rasister i Norge også. Enkeltpersoner og enkelthendelser. Men det beskriver ikke hele det norske samfunnet. Det mener jeg er å gå svært mye lengre, og det mener jeg demonstrantene ikke har dekning for, sier Amundsen.

Til tross for at han kritiserer demonstrantene for å overse koronareglene, mener han de er i sin rett til å demonstrere. Amundsen mener det var helt riktig av politiet å la demonstrasjonen finne sted.

– Ja, de har lov til å demonstrere, men nei, det var ikke særlig klokt. For i verste fall kan det bidra til oppbluss av korona igjen, og det kan bety at folk dør, sier Amundsen.

STARTET I USA: Protestene startet i Minneapolis og spredte seg deretter til resten av USA, og store deler av verden. Foto: Richard Tsong-Taatarii / Richard Tsong-Taatarii

– Utenkelig i Norge

Demonstrasjonene har spredd seg til mange land etter en tid med kraftige protester i USA. Årsaken er dødsfallet til svarte George Floyd. Saken har blant annet ført til at en politimann i Minneapolis er avskjediget og siktet for forsettlig drap. Tre andre betjenter er siktet for medvirkning til drap.

– Det er helt utenkelig at vi skal kunne oppleve en slik situasjon som vi har sett rapportert fra USA i Norge, med bruk av politivold, som mange av oss reagerer sterkt på, sier Amundsen.

– Norsk politi er godt drillet i å ikke bruke unødig maktbruk, ta i bruk unødig makt ved arrestasjoner og pågripelse.

