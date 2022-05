Første møte mellom Norge og Russland på lang tid – må reise lang omvei

Møtet var opprinnelig planlagt i Øst-Finnmark nær den norsk-russiske grensa.

Nå blir det Bergen i stedet, bekrefter forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet.

– Det var russernes eget ønske. Jeg forstod at det var en enklere reisevei for dem. Det var de som spilte det inn. Og det var ok for oss, sier Huse.

Forskningsdirektør Geir Huse. Foto: Erlend Astad Lorentzen

Det som skjer på møtet 30. og 31. mai blir viktig til høsten. Da starter forhandlingene mellom Norge og Russland om neste års fiskeriavtale. Der skal man bli enige om hvor mye hvert land kan fiske.

Men først skal forskerne møtes, diskutere og komme med råd om hvor mye som kan høstes av havet.

Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland Ekspandér faktaboks Norge og Russland har et fiskerisamarbeid som strekker seg tilbake til midten av 70-tallet.

I dag innebærer det at landene sammen blir enige om kvoter, altså hvor mye fisk de to landene kan fange. Målet er et bærekraftig fiske.

Landene samarbeider også om forskning og kontroll i fiskerinæringen.

I avtalen ligger det også at russiske fiskere kan fiske i norske områder. En viktig begrunnelse er at jevnere uttak av fisk i Barentshavet er mer bærekraftig.

Russiske båter kan også levere fisk til Norge.

Det er hemmelig hvordan russerne fordeler kvotene mellom sine rederier.

Det fiskes langt mer i norsk sone enn i russisk sone.

Noen av de beste torskeområdene i verden finnes i Norsk økonomisk sone. Mens torsken yngler i russisk sone, svømmer den over i norsk sone før den blir moden fisk.

Torskefisket er viktig for både Norge og Russland. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Møtet blir det eneste offisielle mellom Norge og Russland for tiden.

Regjeringa har som ett av få samarbeid vernet om fiskeriene, og støtter gjennomføringen av møtet.

Men reisen for russerne påvirkes av vestlige sanksjoner. Løsninga er en lang omvei, den lengste på flere tusen kilometer.

Flyforbud for russiske fly

Norge og EU har stengt luftrommet for russiske fly som en følge av krigen i Ukraina.

Men flyselskapene Emirates og Turkish Airlines har fortsatt avganger fra Moskva til andre land.

Russerne kan dermed reise via Dubai eller Tyrkia til Gardermoen.

Mellomlanding i ørkenstaten Dubai er ett av alternativene for å komme seg fra Russland til Norge.

Huse sier russerne har opplyst at de har bestilt flybilletter. Han legger til grunn at de har fått norsk visum.

Så lenge russiske statsborgere ikke er underlagt sanksjoner og har fått visum, kan man reise til Norge på denne måten. Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet til NRK.

Et annet alternativ er privatfly fra Russland til Norge, men da må norske myndigheter gi tillatelse.

– Vi kjenner ikke til noen russisk flyging og vi har heller ikke mottatt noen søknad, sier senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Risa i Luftfartstilsynet.

Normalt sett kommer en søknad om flygning minst to dager før.

NRK har bedt det russiske forskningsinstituttet Vniro om en kommentar til møtet, men vi har foreløpig ikke fått svar.