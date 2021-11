I tre år har forskere jobbet med et helt spesielt elgprosjekt i Øst- Finnmark der elgen selv har hjulpet til som fotograf.

Seks elgkuer ble plukket ut og fikk kamera festet i en klave rundt halsen.

Forsker Rolf Rødven forteller at kameraet med jevne mellomrom filmet små videosnutter av elgenes dagligliv. Og et helt spesielt øyeblikket fikk de da et av kameraene filmet en elgfødsel.

– Det er kanskje første gang noen har kommet så nær en elgfødsel, for kyrne er ekstra sky i den tida de skal kalve. Kameraet gjorde at vi kom helt nært. Vi fikk se fødselen og elgmora som slikker kalven ren. Det var et stort øyeblikk, sier Rødven.

Det naturligste i verden, likevel er det få som får oppleve en elgfødsel. Her tok elgens kamera video av det store øyeblikket.

I tillegg til kameramerking ble også 40 dyr utstyrt med GPS-sendere. Teknologien gjorde at forskerne kunne følge dyra tett.

– Metoden vi brukte gjorde at vi kunnet se det elgen så. Vi så hva den spiste, hva den drev med og hvor den gikk. Det har gitt et oss et unikt innblikk i dyras hverdagsliv, sier Rolf Rødven.

Det er lite trær å gjemme seg bak for elgen i Varanger. Likevel ser den ut til å trives godt. Foto: NRK

Verdens nordligste elgstamme

Det var Tana og Nesseby kommuner som tok initiativ til forskningsprosjektet som ledes av Norsk Institutt for Bioøkonomi, med Norsk Institutt for Naturforvaltning og Norges arktiske universitet som samarbeidspartnere.

Kommunene ønsket å vite mer om elgstammen de forvalter gjennom jakt, for bare i Tana felles det nærmere 200 dyr hver høst.

For selv om elgen er tallrik i Finnmark i dag, er det en ny art her.

– Vi er helt i ytterkanten av elgens sitt leveområde. På 1960-tallet var det mange som aldri hadde sette elg her i Tana, sier Rødven.

Forskeren tror at færre rovdyr og regulert jakt i Skandinavia førte til vekst i elgstammer og at elgen spredde seg nordover. Klimaendringene har gjort at det er mulig for den å leve så langt nord.

Nå har elgen spredt seg til hele Finnmark, og forskerne har til og med merket dyr i Syltefjordalen i Båtsfjord, som har samme breddegrad som den nordligste delen av Alaska og den nordligste delen av russisk Arktis.

– Det er lite som minner om stor granskog og furuskog på Varangerhalvøya og i Båtsfjord. Her er det lav bjørkeskog og vierkratt. Derfor er det veldig spennende å studere elgen her, sier forsker Rolf Rødven.

Rolf Rødven er en av flere forskere som har jobbet med Elg i Finnmark-prosjektet. Foto: Gunn-Mari Eliseussen

Lat og sprek elg

Klavene med GPS-sendere og kamera gjør at forskerne får et nært forhold til dyra de følger, og Rolf Rødven sier at alle har sine personlige særtrekk.

– En av elgkuene vi merket i Tana fikk tilnavnet «Norges lateste elgku». Hun holdt til på en holme i Tanaelva, og lot seg ikke skremme av badegjester på sommerstid. Hun hadde funnet sitt paradis.

Rødven forteller også om en elgku med langt mer lopper i blodet enn elgen på holmen i Tanaelva. Elgen la ut på vandring over Varangerhalvøya og helt ut til Vardø kommune, før hun snudde og satte kursen hjemover.

Til sammen er dette en distanse på om lag 500 kilometer.

– Kanskje hun ble jagd bort fra Tana av rovdyr, eller kanskje hun mistet kalven sin. Men i slutten av september tikket det inn en melding fra jaktlaget som lå oppe i Luftjokdalen om at elgkua var kommet tilbake.

Rødven sier jegerne ble oppfordret til å frede elg med klaver rundt halsen, noe de har respektert.

I løpet av en lang sommer gikk ku 1932 fra Tana til Syltefjorden i Båtsfjord, langs hele Varangerhalvøya til Vardø, for så å returnere tilbake til Tana. Foto: elg i Finnmark

Elgprosjektet har skapt engasjement

Rolf Rødven og forskerne har hatt tett dialog med befolkningen i Øst- Finnmark under hele forskningsperioden.

Lokalbefolkningen har vært til god hjelp med å ta bilder for å dokumentere vårens kalver, de har rapportert inn dyr som er funnet døde, og de har vært med å samle inn klaver med GPS-sendere og kamera etter hvert som de har falt av dyra.

– Jeg har jobbet nesten like mye med folk som med elg. Det å ha den dialogen med folk har vært utrolig givende, sier Rødven.

Stein Joks, leder i elgjegerforeningen i Tana sier prosjektet har vært en berikelse for han.

Selv om forskningsrapporten ikke er klar ennå, har han likevel fått ny kunnskap om elgstammene i hans kommune.

– Forskerne har delt informasjon og dyreposisjoner med oss, og vi har kunnet følge elgens trekkruter.

Og jeger Per Erik Mudenia tror kunnskapen fra forskningen vil bety mye for den videre forvaltningen av den lokale elgstammen.

– Jeg håper dette blir et viktig verktøy for kommunen i årene framover.

En elg på vandring etter mat på Varangerhalvøya. Også her er elgen selv fotograf. Foto: Elg i Finnmark

Vil øke kunnskapen om verdens nordligste elg

Nå er klavene med kamera og GPS-sendere samlet inn, og forskerne er i gang med å granske informasjonen de har samlet om verdens nordliste populasjon av elg.

– Vi har hatt lite kunnskap om hvordan elgen i Øst- Finnmark bruker leveområdene sine og hvordan den oppførere seg i økosystemet. Nå håper vi forskningen kan øke kunnskapen om elg som lever ute i de ekstreme grensene for dens tradisjonelle leveområde, sier Rolf Rødven.