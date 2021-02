Forgubbingen av Norge går ekstra fort i distriktene. Grafikken sier alt om hvordan det står til i et ganske typisk kystsamfunn: Loppa i Vest-Finnmark.

Den klassiske befolkningspyramiden er nesten snudd på hodet – som en hullete trakt. Kommunen lekker. De unge forsvinner, og særlig damene:

I aldersgruppen 20–24 år er det dobbelt så mange menn som kvinner: 39 mot 20.

Liv laga likevel

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tror han ville klart seg om han var ung i et slikt samfunn:

– Du kan treffe folk over alt nå. Jeg er såpass glad i folk at jeg skulle nok fått meg en koselig kone, ha–ha. Men poenget er at avstandene i verden blir mindre og mindre. Jeg skal bidra til hyppigere flyavganger, lavere fergepriser, et mer variert arbeidsmarked. Da er det lettere å få folk til å bosette seg.

Vedum er på full fart mot regjeringsmakt, og om fire år vil han selv bli konfrontert med folketallene i norske utkantstrøk.

Lørdag taler Vedum for årsmøtet i Finnmark Senterparti.

Da kommer han til å insistere på at det fortsatt er liv laga der ute mot Lopphavet – og i andre små samfunn i distriktene. Flere kommuner i Finnmark har omtrent samme sørgelige forhold mellom unge og eldre innbyggere.

Men det skyldes politikk, ikke naturlover, hevder Vedum. Han vil ikke godta at noen av utkantbygdene er på vei mot nedleggelse.

Trygve Slagsvold Vedum på turné i Vardø i desember 2018. Da pustet Sp allerede Ap i nakken som største parti i regionen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Vi har hatt åtte år med sentralisering under Høyre. Jeg tror ikke det er ett eneste vedtak der Finnmark har vært vinneren, sier han.

– Det er et paradoks at det er staten som sentraliserer, ikke det private næringslivet.

Vedum viser til Brandtzæg-utvalget, som skriver om distriktskommunene at «utviklingen i arbeidsplasser har vært svakere i offentlig sektor enn næringslivet».

Koronasug

– Folk strømmer til bysentra nærmest over hele verden. Hvorfor skal staten lokke folk til å bo der de helst ikke vil bo?

– Jeg godtar ikke premisset. Særlig etter koronaen ser vi at det er ønskelig å bo på steder med god plass. Problemet er politikken som bidrar til sentraliseringen.

– Hvor mye oljepenger er du villig til å bruke for billigere ferger, flyruter og alt det andre du mener distriktene trenger?

– Vi skal bare sørge for at ressursene blir bedre fordelt. Det blir alltid framstilt som om tiltak i Finnmark er kjempedyrt. Et nytt regjeringskvartal koster 36 milliarder, og det er «naturlig» – noe som bare skjer. Sammenlignet med dette er det ikke mye vi bruker på for eksempel kortbanenettet.

Den holdningen har gitt Senterpartiet mer enn fire ganger så mange velgere på sju år.

Knuser Ap

Mer enn hver fjerde finnmarksvelger støtter Sp. De mangler 0,7 prosentpoeng på å være størst i den gamle Ap-bastionen, ifølge Amedias siste måling. Forskjellen mellom partiene er langt mindre enn feilmarginen.

Senterpartiets opptur i nord er et nytt fenomen. Et blaff under EU-striden ga dem en finnmarking på Stortinget i 1993, men ellers har de vært et ubetydelig miniparti.

Ap har holdt stand, og var fortsatt mer enn dobbelt så store som Sp ved forrige valg i 2017. Da fikk Sp en stortingsrepresentant i Geir Adelsten Iversen.

Vedum mener Ap har vært enig i mye av det som fører til sentralisering.

– Den siste uka har vi sett at de ukritisk vil mangedoble CO₂-avgiften for kystfiskeflåten. De har sagt at vi er dieselpopulister. Vi kan godt øke avgiften kraftfullt for Equinor på Melkøya, men det skal ikke være like kraftig for kystfiskerne.

– EØS er skillet

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen har opplevd at Ap har hatt rent flertall i Finnmark. Siste måling gir dem 27,4 prosent. Foto: Thor Thrane, Foto:Thor Thrane / NRK

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen fra Finnmark Ap mener de ikke har fått synliggjort sin egen distriktspolitikk godt nok.

– Men vi skal forhåpentlig komme i posisjon og regjere i lag. Hvis vi først skal ha en velgerovergang, er jeg glad for at den skjer blant de rødgrønne.

Olsen trekker fram holdningen til EØS-avtalen som det tydeligste skillet mot Sp.

– Vi ser tydelig at vi i Finnmark må få fisken ut til markedet. Brexit viser at det blir problemer øyeblikkelig om du ikke har en avtale.

– Nå vokser vel Sp nettopp på skepsis til EØS, Acer og det som følger med?

– Det er nok noe av grunnen, men det er en del vranglære i dette. Jeg tror det er ganske naivt å tro at vi kan skrote EØS og få en bedre avtale. Og Senterpartiets alternative budsjett strøk EØS-kontingenten uten å putte inn noe annet. Ap vil aldri sette oss i en situasjon der vi ikke har en avtale. 70–80 prosent av folket vil ha en EØS-avtale. Det er bred oppslutning om den, sier Ingalill Olsen.