Foreslår ny russisk lov: Folk må bestille time for å krysse grensa

– Det ser jo svært komplisert ut. Det ser ut som man setter opp flere hindringer for at det skal kunne gå trafikk over den russiske grensa, sier Lars Georg Fordal. Han er leder for Barentssekretariatet i Kirkenes, som skal sørge for godt samarbeid med Russland.

Men naboskapet ser ut til å ta en ny sving i gal retning:

Nyhetsbyrået Tass omtaler et forslag fra politikeren Jevgenij Moskvitsjev. Han er medlem av Russlands lovgivende forsamling, statsdumaen.

Nå ønsker han at ingen skal få kjøre inn i Russland eller forlate landet uten å ha avtalt et klokkeslett på forhånd.

Han vil også etablere en ny prosedyre for hvordan krysningen skal skje, og med krav til dokumentasjon.

Forslaget gjelder alle kjøretøy, enten de er eid av russere eller utlendinger, privatpersoner eller selskaper.

Moskvitsjev selv innser åpenbart at opplegget vil skape krøll på grenseovergangene, for han vil anlegge parkeringsplasser og andre fasiliteter for å holde orden i køen av biler.

Ikke noe behov

Lars Georg Fordal klarer ikke å se at det ligger sunn fornuft bak innstramningene.

– Det er ingen tvil om at det er langt færre krysninger av de fleste grensene akkurat nå. Jeg kan ikke se at det er noe praktiske behov for dette, sier han.

– Det fremstår som et ønske om å begrense hvor enkelt det er å krysse fram og tilbake mellom Russland og utlandet.

Fordal ser forslaget i sammenheng med anstrengt forhold mellom Russland og andre land.

– Dette er ikke kroken på døra, men nok en barriere. Det store spørsmålet er hvordan det vil fungere i praksis. Kanskje kan det bli en relativt enkel ordning, men det kan bli veldig komplisert.

Færre som krysser

Trafikken mellom Norge og Russland ble først kraftig bremset av tiltak under pandemien. Deretter ble det full krig i Ukraina.

– I forhold til covid-tiden har trafikken gått opp, men den er selvsagt redusert i forhold til hvordan den var før krigen. Utenriksdepartementet fraråder jo reiser til Russland fortsatt, sier Fordal.

Mange russiske sjøfolk mønstrer av eller på båter i Kirkenes og kjører inn eller ut over Storskog. Under koronatida utgjorde det 15.000 i året, ifølge Fordal.

Han ser at mange nordmenn markerer sin avstand til krigen ved å holde seg borte fra Russland.

– I tillegg kommer det praktiske: Norske bankkort fungerer ikke i Russland, og russiske fungerer ikke i Norge. Vi er tilbake til 90-tallet når kontanter må veksles. Det er stadig flere praktiske barrierer for å ta seg over grensa.

Det er kun ambassaden i Moskva som behandler visumsøknader fra russere som vil til Norge, og dermed er det mer tidkrevende og komplisert.

Lettere for lokale

Beboerne i grenseområdet er underlagt en egen avtale som gjør det lett å krysse grensa, men det er ikke så mange som bruker den for tida.

– Slekt og familie drar nok fram og tilbake. Det er russiske biler i Kirkenes og folk som handler i butikken, men det er veldig redusert, sier Fordal.

Tidligere kunne grenseboerne på begge sider ta en kveldstur for å handle i nabolandet, men den muligheten er borte nå som grensen stenger klokken 15.

Men helt stengt har det altså ikke blitt, selv om noen har fryktet at det kunne skje.

– Det har i flere runder vært rykter om at man skal gjøre noe med muligheten for å passere grensa, men det har vært åpent hele tiden, sier Fordal.