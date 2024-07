Forelegg for å ha forstyrret isbjørn

To guider i et fransk rederi er ilagt forelegg på 20.000 kroner hver for å ha oppsøkt og forstyrret isbjørn.

Det melder Sysselmesteren på Svalbard mandag.

Hendelsen fant sted søndag 23. juni nord på Svalbard. Dette da guidene førte gjester inn mot land hvor en isbjørnbinne og en isbjørnunge spiste på et hvalkadaver.

– Begge dyrene ble forstyrret og trakk seg unna stedet hvor de hadde funnet mat, skriver Sysselmesteren.

Sysselmester Lars Fause opplyser at botens størrelse baserer seg på tidligere praksis og reflekterer det han betegner som sakens alvor.

– Gitt klimaendringer, med mindre sjøis og økende problemer for de isavhengige artene, vil Sysselmesteren også i tiden som kommer ha høyt fokus rettet mot unødvendig forstyrrelse av særlig isbjørn, sier Fause.

Saken vil bli sendt til Nord-Troms tingrett for rettsbehandling, dersom foreleggene ikke blir vedtatt.