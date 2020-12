– Det er fort gjort å bli litt lat. At man slutter å jobbe med forholdet. Men hvorfor skal man slutte å kysse hverandre, selv om man har vært lenge i lag, spør Renate og Pål Grøtte.

Paret fra Alta har vært kjærester i 13 år. Ni av dem som ektefolk. For et år siden hadde forholdet havnet i et spor som de begge var misfornøyde med.

Surmuling og irritasjon over småting var blitt en del av hverdagen, og med omsorg for et barn var dette ikke greit.

– Det er jo gjerne slik at når man har gått seg fast i et spor og man er irritert, så er det lett at man lar frustrasjonen gå utover det stakkars barnet, som er helt uskyldig, sier Pål Grøtte.

Kona nikker:

– Ja, og kanskje har man ikke den tida som barnet trenger. Tid til å lytte eller tid til å svare. Det blir mye «vent».

Flere forhold kunne vært reddet

Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir), har nå en kampanje gående der de oppfordrer folk til å bruke familievernkontoret forebyggende.

Daglig leder ved Alta og Hammerfest familievernkontor, Tina Lisø, tror flere forhold kunne vært reddet dersom folk hadde kommet tidligere til dem. Foto: Hanne Larsen / NRK

Tina Lisø, daglig leder ved Alta og Hammerfest familievernkontor, tror flere forhold kunne vært reddet dersom flere hadde gjort som ekteparet Grøtte. Tatt tak før forholdet rakner og man står der og sliter i hver sin unge.

– Ja, uten tvil. Og for barna er det utrolig viktig at de voksne har det bra sammen. Selv om det ikke er åpenlyse krangler, så senser barna stemninger. Har de voksne det bra, så har barna det bra, sier Lisø.

– Ikke vent til konflikten er skyhøy

For ekteparet Grøttes del var de begge enige om at familievernkontoret kunne være en løsning. Både for å få veiledning i oppdragerrollen for et barn som var på vei inn i ungdomstida. Men også for å lære å være sammen på en god og respektfull måte.

– For vår del stiller vi litt krav til hverandre. Vi liker ikke å stå i en konflikt og vi ville ikke komme dit at vi ikke lenger snakker med hverandre, sier Renate Grøtte.

Foto: NRK

Hør NRKs podcast om samliv her: Havarikommisjonen - Mellom oss - NRK Radio

Tina Lisø ved familievernkontoret minner om at familievernkontorene i Norge ikke bare er til for de store krisene.

– Det er veldig mange som kommer til oss når konfliktene er skyhøye og alt er blitt vanskelig. Og det skal vi selvsagt også hjelpe med å løse. Men vi har et ønske om at flere skal komme inn for å forebygge, sier hun.

For det er mange småting som kan vokse seg store om de får ulme lenge nok. Og alle har vel kjent på at partneren kan være grenseløst irriterende.

Slik er det og for ekteparet Grøtte, som ler når de nevner eksemplene fra sine egne liv.

– Ja, når man kommer hjem fra jobb for eksempel, og forventer at det og det skulle ha vært gjort, sier Renate Grøtte.

– Eller når man skal på hytta og kommer hjem og tror at den andre har begynt å pakke. Men så er det ikke gjort, føyer ektemannen humrende til.

– Er det lett å tenke at man skal til familievernkontoret for å få bekreftet sitt syn?

– Ja, det kan det jo være. Men det er ikke slik det fungerer. Det er mer sånn at man får hjelp til å se begges sider. Og kanskje ingen har rett eller feil, sier Renate Grøtte.

Renate og Pål Grøtte har lært mye om kommunikasjon ved hjelp av samtaler hos familievernkontoret. Foto: Hanne Larsen / NRK

Tror mange menn syns det er skummelt

To tredjedeler av dem som henvender seg til et familievernkontor er kvinner. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Den viktigste grunnen til henvendelsene er parforholdet.

Pål Grøtte tenker at menn kanskje kvier seg for å bli med til rådgivning. Fordi de tror at familievernkontoret er en kvinneting, hvor kona styrer showet.

– Ja, jeg tror jeg mange kan kjenne på det og at de kvier seg for ikke å bli hørt rett og slett. Fordi fruen prater mye og fordi de mange ganger er flinkere til å snakke om disse tingene enn oss menn, sier han.

Selv har han erfart at på familievernkontoret kan han snakke fritt, uten å bli avbrutt.

– De som jobber der er utrolig flinke til å tilrettelegge for at den andre parten ikke får avbryte, men blir tvunget til å lytte til det man har å si, sier Grøtte.

Ektemannen har et råd til de menn som kanskje mener at det å oppsøke hjelp er et nederlag.

– Selv om du ikke har lyst så tenk at dette skal jeg gjøre for familien min. For de er jo det kjæreste vi har. Og alle vil jo bare det samme, nemlig å holde sammen.

Både han og kona har fått flere aha-opplevelser etter å ha gått et drøyt år til jevnlige samtaler. Faktisk har timene ved familievernkontoret blitt til rene stevnemøter.

– Man ser hverandre på en ny måte. Ja, det er nesten så man blir litt forelsket igjen, ler Renate Grøtte.