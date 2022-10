Forbund for forsvarsansatte mener Forsvaret ikke er klare for krig

Forsvaret mangler både folk og utstyr og er ikke klare til å gå i krig, ifølge leder i Norges Offisers- og Spesialistforbund (NOF) Torbjørn Bongo.

Da Bongo åpnet offisersforbundets landsmøte sa han at det er en rekke alvorlige mangler ved norsk beredskap, skriver FriFagbevegelse.

– Vi mangler ammunisjon, mye ammunisjon. Vi mangler reservedeler. Vi har åpenbare hul i beredskapslagre. Vi mangler uniformer. Og vi har, som Riksrevisjonen har påpekt, store utfordringer med IKT, sa han i landsmøtetalen, og fortsatte:

– Jeg tror de ansvarlige myndighetene må begynne med å være ærlige. Nei, vi er ikke klare.

I mars kom en tilleggsbevilgning på tre milliarder kroner til forsvaret. Bongo mener det er for lite og at regjeringen fortsatt ikke har gjort noe for å bedre bemanningen i forsvaret. (©NTB)