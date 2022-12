Følte seg diskriminert – ba om permisjon fra fylkestinget

– Det er litt leit at politikere velger å gjøre det på denne måten. Da føler jeg at jeg snakker for døve ører. Jeg føler at de ikke tar hensyn til det jeg sier, forteller Klemet Klemetsen (Sp) etter fylkestingsmøtet i Tromsø.

Det var ved starten av torsdagens møte i fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune at Klemetsen gikk opp på talerstolen og ba om permisjon fra resten av møtet.

Årsaken var at han følte seg diskriminert av andre representanter som ikke benyttet seg av tolketjenestene når det ble holdt innlegg på samisk.

Den samiske Sp-politikeren har sett seg lei på at Frp sin fylkestingsgruppe ikke benytter seg av tolketjenesten når det er innlegg på samisk.

– Det er for å føle at man får sagt det man mener. Å bruke et annet språk vil kanskje av og til falle litt uriktig, og jeg får ikke sagt det jeg mener, sier Sp-politikeren om årsaken til at han pratet samisk under behandlingen av saken om Samisk hus i Tromsø.

BEKLAGER: John Karlsen leder Frps fylkestingsgruppe. Han beklaget hendelsen på torsdag. Foto: Inghild Eriksen / NRK

Beklaget hendelsen

Etter at Klemetsen hadde bedt om permisjon, ble det umiddelbart kalt inn til møte med de forskjellige partiers gruppeledere.

Dette inkluderte Fremskrittspartiets gruppeleder John Karlsen, som etter møtet gikk på talerstolen og beklaget at deler av partigruppa ikke benyttet seg av tolketjenesten.

Karlsen var også én av de som ikke benyttet denne muligheten, og var tydelig på at han forsto Klemetsens reaksjon.

– Jeg skjønner han, for hans opprinnelige og beste språk er samisk. Da må vi har respekt for det og selvfølgelig ta på oss headsettet når han taler fra talerstolen. Det viser at vi har respekt for våre kolleger. Det må vi selvfølgelig ha, for vi har respekt for Klemet Klemetsen, språket og kulturen.

Etter beklagelsen fra FrPs gruppeleder, og oppfordring fra fylkesordfører om å fortsette, har Klemetsen bestemt seg for å fortsette vervet som fylkespolitiker.

Flere reagerte

På spørsmål om episoden på onsdag har vært en gjenganger, så innrømmer Frp-politikeren at det har vært det, men han kan ikke si hvor mange ganger det har skjedd.

– Det har vært sløvskap på akkurat det området, ja det innrømmer jeg. Det skal ikke skje igjen, sier John Karlsen.

Arbeiderpartiets Mari Siljebråthen forteller at det var et sterkt innlegg som Klemet Klemetsen holdt på sitt morsmål.

Siljebråthen mener at det var på sin plass at det kom en unnskyldning fra Frps fylkestingsleder på torsdag.

– Det skapte sterke reaksjoner. Det var på sin plass at det kom en beklagelse fra Frps fylkestingsleder, sier Ap-politikeren, som legger til at episoden var noe som preget fylkestinget.

VIKTIG: Fylkesordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) er klar på at det er viktig å legge til rette for at fylkestingsrepresentantene kan tale på samisk under deres møter. Foto: Allan Klo / NRK

– Respekt

Fylkesordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) sier til VG at han forventer at samisk språk respekteres på fylkestinget.

– Det er viktig av respekt for taleren, og alle som er samisk, å bruke tolkeutstyret for å lytte til det taleren sier. Frps gruppeleder har beklaget og det er jeg veldig glad for, sier fylkesordføreren.

– Det å legge til rette for samisk språk i fylkestinget er viktig for å bevare vår kulturarv, og det at representanter som har samisk som sitt hjertespråk kan debattere og uttrykke sine meninger på samisk og gjøre seg forstått er viktig for oss, legger han til om hvorfor tolkning er en forutsetning for at alle kan snakke sitt morsmål på talerstolen