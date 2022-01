Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På Vitus Apotek på Jekta Storsenter i Tromsø står Veronica Eide foran en hylle full av hurtigtester.

– Jeg skal ha ti stykker, forklarer hun.

Eide er i karantene, og trenger å teste seg jevnlig for å komme ut av karantenen. Hun velger å kjøpe tester da kommunen ikke har nok tester til å gi ut så mange hun trenger.

– Jeg var innom og hentet hos kommunen, men da fikk jeg bare én test.

Mandag kom beskjeden fra Helsedirektoratet om endring i testrutinene over hele landet. Nå trenger man ikke lenger bruke PCR-tester for å teste seg ut av karantene. Men det har ført til enorme konsekvenser for kommunene, som er i ferd med å gå tom for hurtigtester.

Av elleve fylker er det kun ett fylke som ikke mangler hurtigtester nå.

Slik blir reglene Ekspandér faktaboks Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med: daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.

I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.

ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg. Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt. Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Burde ha ventet

De nye testrutinene var ment å hjelpe kommunene å håndtere en varslet bemanningskrise fordi smittetallene skyter til værs. Problemet er at hurtigtestene Helsedirektoratet har bestilt, ikke har ankommet landet fort nok.

– Innlandet var det eneste som ikke manglet hurtigtester, sier fylkeslege i Troms og Finnmark, Anne Grethe Olsen.

Onsdag ettermiddag hadde alle statsforvalterne møte med helsedirektoratet. Olsen forteller at de beklaget situasjonen, men at de ikke var klar over at testene

– Vi bor lengst nord, og da tar det lengst tid til oss, sier fylkeslege i Troms og Finnmark, Anne Grethe Olsen. Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

– Jeg har et inntrykk av at det er bestilt inn ganske mye. Men når smitten øker, kan det jo være at det ikke er nok. Jeg tenker at det er bra vi kan erstatte karantene med hurtigtesting, men vi kunne kanskje ventet til kommunene var klare, sier Olsen.

Fylkeslegen minner om at så lenge man ikke får testet seg, må folk følge de gamle reglene om karantene. Hun er ikke bekymret for at folk vil snike seg unna.

– Men det er trasig for kommunene at innbyggerne kommer og ikke får det de har krav på.

Fikk én test av kommunen

I Tromsø har Veronica Eide og ektemannen Svein Kristian Wikstrøm handlet hurtigtester for rundt 5000 kroner det siste året.

De synes det er dårlig at de ikke får utdelt nok tester når de nye testrutinene er basert på hurtigtester.

– Vi har opplevd å bare få utdelt én test av kommunen, og alle har ikke mulighet til å dra innom der hver dag, sier Wikstrøm.

En av dem er Ingvild Pedersen, som også er innom samme apotek for å kjøpe hurtigtester.

Ingvild Pedersen regner med å ha brukt rundt 2000 kroner på hurtigtester. Foto: Aurora Berg / NRK

– Jeg forsøkte en gang å hente hos kommunen, men da stod jeg i en time for å én hurtigtest, forklarer hun.

Pedersen regner med å ha brukt rundt 2000 kroner på hurtigtester siden de ble tilgjengelig på markedet. Hun jobber i helsevesenet og har barn i barnehagen, og vil derfor ha lett tilgjengelige tester.

– Det er mye smitte i barnehagen, så jeg tenkte det var greit å ha hurtigtester liggende hvis barna begynner å få symptomer, forklarer Pedersen.

Fagleder Øyvind Benjaminsen ved koronasenteret i Tromsø bekrefter at de får mange fortvilte henvendelser fra folk som trenger hurtigtester. Men de har ikke annet valg enn å vente på forsyningen fra Helsedirektoratet.

– Det er fortsatt mulig å gå på en teststasjon og ta en profesjonell hurtigtest, sier Øyvind Benjaminsen. Foto: NRK

– Kommunen kan ikke inngå private kjøpsavtaler med bedrifter. Da må det bli anbudsrunde, og da vil det i hvert fall ta 14 dager for å få det i havn, sier Benjaminsen.

Når de går tomme blir det slutt på femdagers eller ellevedagers testregime.

– Da er det karantene som gjelder med mindre folk handler inn tester selv, eller går på teststasjon.

– Vanskelig å fylle opp lagrene

Tirsdag testet 490 personer positivt på koronaviruset i Tromsø og nesten 2000 personer i kommunen er isolert på grunn av covid-19. Samme dag ble det utdelt i underkant av 2000 tester – det er ny rekord.

Kommunen har meldt sin bekymring til statsforvalteren og bedt dem om å se på en mulig omfordeling av hurtigtester i Troms og Finnmark. Det vil ikke skje med det første, ifølge fylkeslege Anne Grethe Olsen.

Samtidig som flere kommuner mangler flere tusen hurtigtester, er hyllene på apotekene fulle. Foto: Aurora Berg / NRK

– Det er vanskelig for oss å fylle opp lagrene i Tromsø før de nye testene kommer. Vi bor lengst nord, og da tar det lengst tid før testene når oss. Derfor må de fortsette med ordningen som har vært frem til nå, sier Olsen.

Hun forteller at situasjonen er den samme i fylket, som i resten av landet:

– I kommuner med mye smitte er det stor mangel på hurtigtester.