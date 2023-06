Lørdag brøt det ut borgerkrigslignende tilstander i Russland. Den mye omtalte Wagner-gruppen trakk seg ut av Ukraina, og med stridsvogner beveget de seg mot hovedstaden Moskva. Målet skal ha vært å avsette den militære ledelsen.

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, opplyser til NRK at de følger med på om hendelsene i Russland vil føre til økt trafikk over den norsk-russiske grensen ved Storskog i Sør-Varanger kommune.

Politimester Ellen Katrine Hætta opplyser at de følger nøye med på aktiviteten ved Storskog, som det eneste grenseovergangsstedet langs landegrensen mellom Norge og Russland. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Vi har økt årvåkenhet langs grensa og gode beredskapsplaner og kan raskt sette inn tiltak dersom situasjonen endrer seg langs grensa.

Det ble på lørdag meldt om lite aktivitet på grenseovergangen på Storskog i Sør-Varanger kommune, men at politiet har økt bemanningen.

– Vi har økt bemanning og vi har heller ikke fått signaler fra russisk side, men hvis det kommer så varsler vi videre, sier politimesteren i Finnmark.

Fortsatt lav aktivitet

Søndag er det også lav aktivitet ved den norsk-russiske grensen på Storskog i Sør-Varanger, opplyser Ellen Katrine Hætta til NRK.

– Det var jo en spent dag i går, men det heldigvis fikk vi ikke meldinger om økt aktivitet ved grensa.

Men selv om Wagner-gruppen har trukket seg tilbake, så opprettholdes fortsatt beredskapen på Storskog.

– Vi fortsetter å følge med og varsler også videre hvis grensevakten sier det blir nødvendig.

Les også: Kreml bekrefter avtale: Wagner-sjefen skal dra til Belarus

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyser at situasjonen i Russland ikke har påvirket Norge. Det er foreløpig ikke aktuelt å trappe opp sikkerheten ved den norsk-russiske grensen. Foto: Mats Rønning / NRK

– Uoversiktlig og dramatisk døgn

Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er dramatisk det som har skjedd i Russland det siste døgnet.

– Det har vært et veldig uoversiktlig og dramatisk døgn, sier han til NRK.

Støre har i morgentimene hatt møte med utenriksministeren, forsvarsministeren og justisministeren om situasjonen i Russland.

Han sier situasjonen i Norge ikke er påvirket av det som har skjedd i Russland, og at det ikke har vært aktuelt å trappe opp sikkerheten i grenseområdene.

Støre skal i ettermiddag møte de nordiske statsministrene og den canadiske statsministeren på Island.

God dialog

På lørdag opplyste politimester Ellen Katrine Hætta i en pressemelding fra Finnmark politidistrikt at de følger tett med på situasjonen, og monitorer grensen og har særlig oppmerksomhet på endringer som vil kunne påvirke deres oppgaver.

Politiet i Finnmark vil følge situasjonen tett, og kan raskt sette inn tiltak dersom det oppstår behov for det.

– Vi har også god dialog med andre beredskapsaktører og vurderer situasjonen fortløpende, sier Hætta, som la til i pressemeldingen at hun forstår at situasjonen over grensen kan føre til bekymring og befolkningen kan føle på utrygghet.

– Jeg vil derfor forsikre alle om at vi følger situasjonen tett, og vi ser ingenting som påvirker norske forhold, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

Ordfører i Sør-Varanger, Lena Norum Bergeng, sier den dramatiske situasjonen i Russland var skremmende, men at de er forberedt hvis det blir aktuelt å ta imot flyktninger. Foto: Gunnar Sætra / NRK

Forberedt hvis det kommer ny flyktningstrøm

Ordfører i Sør-Varanger, Lena Norum Bergeng, sier man ikke kan utelukke en strøm av flyktninger over Storskog hvis situasjonen i Russland blir verre framover.

I forbindelse med hendelsene i Russland var ordføreren i kontakt med statsminister Jonas Gahr Støre, UD og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Kommunen er også i dialog med sentrale myndigheter, som overvåker situasjonen nøye.

På lørdag var det ingenting som tilsa at den vil berøre oss, da den er geografisk sentrert sør for Moskva, men at alle relevante aktører er i beredskap.

Norum Bergeng opplyser til NRK at de har lært mye av erfaringene de fikk i 2015, da det kom store mengder flyktninger over grensen på Storskog.

– Det har jo skjedd før og man vet jo aldri om det skjer igjen. Men man har jo situasjonen fra 2015 friskt i minne, så vi er jo forberedt på at det kan skje.