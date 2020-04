På kaia i Tromsø losser skipper Trond Olav Dyb tonnevis med fisk. Noe er fisket ved Sørøya i Finnmark, et sted fiskerne med de minste båtene ikke vil ha ham. Dyb sier han har fulgt alle lover og regler, og avviser at det har vært konflikt mellom fiskerne ute på fiskefeltet.

– Jeg fikk rett i mine antakelser, da jeg sa at beskrivelsen av hva som har skjedd i Breivikfjorden er en oppkonstruert konflikt for å fremme et politisk poeng. Med SVs utspill ser vi resultatet, sier Dyb.

Han viser til at partitoppene i SV etter kort tid gikk ut og ville fremme forslag om å forby store båter å fiske nær land. Det etter at SVs lokalpolitiker og fisker Tom Vegar Kiil var først ute og hevdet de store båtene presset de små på fiskefeltet. Dyb viser også til at politikerne har oppfordret til sabotasje og kriminalitet i kommentarfelt på nett.

– De har brukt oss som en brikke i et politisk spill, og rakket ned på ærlige arbeidsfolk. Trond Olav Dyb, skipper på MS «Loran»

MS «Loran» har den siste tiden fisket langs kysten i Nord. Fisken de har fisket er en vandrende torskebestand som kommer inn for å gyte hvert år. Foto: Johannes Lovund / Loran

– Jeg forventer at SV-politikerne sier unnskyld, til meg og mannskapet mitt. Vi er brukt som en brikke i et politisk spill, sier Dyb.

Etter de siste dagers krangel mener Dyb at SV har dratt familiebedriftens gode navn og rykte ned i søla.

– Oppførselen vår i Breivikfjorden var fin og respektfull, vi lyttet til alle råd vi fikk, og imøtekom alle fiskernes ønsker. Jeg finner meg ikke i å bli uthengt av de rikspolitikere, som påstår det var full krig mellom båtene i Breivikfjorden.

Avviser at forslag var nytt

SV står på sitt og avviser at det har vært en oppkonstruert konflikt langs finnmarkskysten.

– Dette er egentlig et forslag som allerede fra vår side ligger i behandlinga av kvotemeldinga, så dette kom egentlig før denne saken kom opp. For oss er dette bare en aktualisering av et forslag som vi allerede har inne, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes avviser at partiet har oppfordret til sabotasje og kriminalitet. – Å påstå at vi tar til orde, som SV, at man skal legge kjetting over brukene er bare tull. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Han viser til at diskusjonen har pågått i lang tid. Han mener det har vært en utglidning av lovverket som gjør at de store fiskebåtene i for stor grad har fått tillatelse til å fiske nærmere land. Fylkesnes har følgende kommentar til kritikken fra skipper Trond Olav Dyb om at SV ødelegger familiebedriftens navn og rykte.

– Det virker som han er veldig opptatt av å finne seg en offerrolle her, at det er han som er offeret og ikke alle de som har tapt på at han har gått så langt inn i fjæresteinene og satt garn og bruk. Poenget her er ikke at han har gjort noe ulovlig. Poenget er at vi har et regelverk som gjør at sånne som han kan fiske der han gjør, sier Fylkesnes.

SV-politikeren konstaterer at skipperen på MS «Loran» har havnet midt oppi en veldig opphetet diskusjon om regelverket.

– Hvis det har kommet veldig uheldige utslag mot ham, så tar vi avstand fra det, men fra vår side har det vært en rent saklig diskusjon, sier Fylkesnes.

Ministeren ber fiskerne vise hensyn

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sier han foreløpig ikke har mottatt rapporter om at noen av de store fiskebåtene har brutt lovverket med å fiske for nærme land, men oppfordrer likevel fiskerne på både store og små båter til å bruke sunn fornuft.

– Jeg har veldig forståelse for at de små båtene føler seg fortrengt av de store. Da vil jeg egentlig oppfordre de store båtene til å trekke litt lenger ut for ikke å eskalere konflikten.

– Er regelverket for dette kystfisket klart nok, da dette har blitt en konflikt?

Om noen av de store fiskebåtene fisker ulovlig nærme land, vil Kystverket eller Fiskeridirektoratet undersøke dette, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er cirka 15 års praksis med nesten det samme regelverket som fastsettes en gang i året i nær dialog med organisasjonene. Nå har Fiskarlaget sagt at de skal gå inn i situasjonen for å se om de kan komme fram med en bedre løsning, og det vil vi lytte veldig nøye på, sier fiskeriministeren.

Skipper Trond Olav Dyb står på sitt og sier det ikke har vært noen konflikt. Han krever en unnskyldning fra SV-politikerne.

– Jeg er lei av denne hetsen som vi blir utsatt for bare fordi vi fisker fra stor båt. Etter at SV hev seg på saken har hetsen bare eskalert, sier Dyb.