– Journalistikken er truet av propaganda og stadig mer sofistikerte forfalskninger, konkluderer Reportere uten grenser (RSF) i forbindelse med sin årlige indeks om pressefrihet.

Den ble publisert onsdag, som også er Verdensdagen for pressefrihet.

Norge troner igjen øverst på indeksen. Det vil si at norske medier ifølge RSF nyter den beste pressefriheten i verden.

Men i 70 prosent av de 180 landene som er med på indeksen, blir journalistikkens kår vurdert å være «dårlig». Kun i åtte land er den «god». Helt nederst ligger Nord-Korea.

Topp ti: Best og dårligst på pressefrihet Ekspandér faktaboks 1. Norge

2. Irland

3. Danmark

4. Sverige

5. Finland

6. Nederland

7. Litauen

8. Estland

9. Portugal

10. Øst-Timor

--

171: Bahrain

172. Cuba

173. Myanmar

174. Eritrea

175. Syria

176. Turkmenistan

177. Iran

178. Vietnam

179. Kina

180. Nord-Korea (Kilde: Reportere uten grensers indeks over pressefrihet 2023)

Tar imot russiske journalister

At verdens journalistikk er under press, merkes også i Norge. Det i form av at journalister fra andre land har blitt tvunget til å flykte hit for å gjøre sin jobb.

I Kirkenes har nettavisa The Barents Observer tatt imot tre russiske eksil-journalister det siste året. Planen er å ansatte to til.

– Får vi til det, skal vi bygge Kirkenes til å bli en kjempeviktig base for fri russisk journalistikk, sier redaktør Thomas Nilsen.

Han viser til hvordan hovedstedene i Latvia og Litauen har blitt viktige baser for russiske eksil-journalister.

Russland har falt ned til en 164. plass på indeksen til RSF.

Fri og uavhengig

I den norske grensebyen lager nå Denis Zagore og Georgii Chentemirov fri og uavhengig journalistikk om sitt hjemland. De to ble ansatt i fjor. I etterkant har Chentemirov fått stempelet «utenlandsk agent» av russiske myndigheter.

– Jeg kjenner på frihet og er ikke redd. Jeg venter heller ikke at noen skal komme å banke på døra mi og beordre meg i fengsel, sa Zagore til NRK i fjor høst.

Fra et rom i Kirkenes formidler Denis Zagore inn russiske nyheter til en podkast. Foto: Kristin Humstad / NRK

The Barents Observer er imidlertid bannlyst i Russland. Nettavisa må derfor bruke ulike metoder for å omgå sensuren om de skal nå russiske lesere.

Redaktør Thomas Nilsen er for tiden på reise på Baltikum. Der møter han russiske eksil-journalister.

Han sier det er vanskelig for journalistene å rapportere om saker som skjer innad i Russland, fordi myndighetene truer folk med 15 års fengsel ved å gi informasjon til dem. Slik straff kan russere risikere om man ytrer seg kritisk mot landets krigføring i Ukraina, eller omtaler det som krig.

Et ferskt eksempel på dette er at Putin-kritikeren Vladimir Kara-Murza ble dømt til hele 25 års fengsel, etter å ha kritisert militæret.

Nesten 60 drept

Ifølge RSF ble 55 journalister og fire mediearbeidere drept på jobb i fjor.

På den dystre statistikken er det i Mexico flest journalister ble drept i fjor (11). Ukraina havnet på plassen bak (8).

– Pressefriheten er under angrep i alle verdenshjørner, sa FN-sjef António Guterres i en tale tirsdag.

Han fordømmer angrep på journalister og spredningen av falske nyheter.

– All vår frihet er avhengig av pressefrihet. Det er grunnlaget for demokrati og rettferdighet, og det er menneskerettighetenes livsnerve, sa han.

I en tale tirsdag beklaget FN-sjef António Guterres at store deler av mediebransjen hviler i hendene på noen få svært mektige aktører, og at det har ført til en kollaps av den frie pressen. Foto: AFP

Falske nyheter

RSF har i år ekstra fokus på desinformasjon, som oversvømmer troverdige nyheter.

– Vi blir stadig dårligere stand til å kunne oppfatte forskjellene mellom det virkelige og det kunstige, det sanne og det falske, sier RSFs generalsekretær Christophe Deloire.

Også FN-sjefen urolig for denne utviklingen.

– Sannheten er truet av desinformasjon og hatytringer og forsøk på å fjerne skillet mellom fakta og fiksjon, mellom vitenskap og konspirasjon.