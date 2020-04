Saken ble omtalt i media for første gang 8. april. Da var én Mack-ansatt pågrepet i saken.

Nå er to personer siktet for underslag og til sammen syv personer siktet for heleri. Bryggeriet Mack, i Balsfjord i Troms, skal ha blitt frastjålet øl for millioner av kroner.

Politioverbetjent Katrine Grimnes hos politiet i Midt-Troms er med å rulle opp Mack-saken. Foto: Arild Moe / NRK

– Da saken ble kjent i media viste det seg at mange sitter på opplysninger om salg av øl utenfor de vanlige kanalene, sier Katrine Grimnes ved politiet i Midt-Troms til NRK.

Grimnes sier politiet har fått inn en del tips om de har fulgt opp.

– I tillegg har den øvrige etterforskningen ført oss til noen navn.

Politiet kan foreløpig ikke si hvor stort beløp det dreier seg om, men fastholder at det er syvsifret. Altså i millionklassen.

De vil ikke se bort fra at flere personer kan komme til å bli siktet.

Macks bryggeri i Nordkjosbotn i Balsfjord. Foto: Vilde Malmo / NRK

Underslag og heleri

Så langt er de ni siktede mellom 20 og 50 år, opplyser politiet til Nordlys. Samme avis melder torsdag at en mann i 20-årene er pågrepet etter en ny razzia.

To av de siktede er ansatte ved Mack

NRK har vært i kontakt med advokat Håvard Utsøl Jakobsen, som forsvarer en av personene som er siktet for underslag. Jakobsen sier hans klient tar det tungt, og stiller seg uforstående til siktelsen.

Han erkjenner ikke straffskyld.

Politiet gjennomfører nå ransakelser hos siktede, og tar elektroniske beslag, men vil ikke gi mer detaljer om hva de siktede skal ha gjort, annet enn å stjele og selge øl ulovlig.

– Akkurat nå er vi i en fase der vi gjennomgår dette, samt at det blir foretatt en del vitneavhør, sier Grimnes.

Samtidig gjør Mack sine egne undersøkelser.

Hadde høy tillit

– Vi ser med glede at saken nå er under opprulling, sier administrerende direktør ved Mack Roger Karlsen.

Karlsen sier de to som ansatte som er siktet er personer som arbeidsgiveren har hatt tillit til.

– Jeg kan bekrefte at vi har svært høy tillit til dem. Vi har alltid hatt høy tillit til alle våre ansatte, sier Karlsen.

Politiet ble først varslet om det mulige tyveriet i februar i år. Karlsen synes nå saken er trist.

– Om de er skyldige synes jeg nesten synd på dem. Da har de satt seg selv i en svært vanskelig situasjon i livet, eller så har de andre svakheter som gjør at det er synd i dem.

Politiet ber om tips

Saken skal ha kommet som et sjokk på flere av de ansatte. Karlsen forteller at Mack nå jobber med rutiner for at noe slikt ikke skal skje igjen, samtidig som det er viktig å opprettholde tilliten i organisasjonen.

– Folk skal slippe å føle seg mistenkt i dette, sier han.

Politiet ønsker at de som har kjøpt drikkevarer fra Mack, under forhold som kan tilsi at det er ulovlig, tar kontakt og slik sett hjelper politiet videre i etterforskningen.

