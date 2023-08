Høyre: Benjamin Furuly, førstekandidat, Troms

«Høyre ønsker å åpne for at det kan innføres en lokal turistskatt i de kommunene som har mange turister. Vi vet at enkelte kommuner har et stort trykk, og at det er vanskelig for små kommuner å legge godt nok til rette for besøkende. Da mener vi også det er rimelig at de selv kan bestemme om de ønsker å ta inn noen inntekter som kan brukes til for eksempel toaletter, turstier eller parkeringsområder.

Reiselivet er en fantastisk næring for landsdelen vår, og den skaper mange arbeidsplasser spesielt i distriktene våre. Likevel må vi sikre at vi legger til rette sånn at vi som bor her ikke opplever for store inngrep i naturen vår, og at vi kan utvikle reiselivsnæringa enda mer for framtida.

Vi mener det er kommunene som både må innføre, og eventuelt kreve inn en slik turistskatt. Høyre er opptatt av at lokalpolitikerne skal få bestemme mer selv, og da er vi også sikre på at inntektene forblir lokalt og ikke ender opp i Oslo.

Regjeringen er nå i gang med å utrede hvordan man kan organisere et slikt besøksbidrag, og dette arbeidet blir viktig for å finne de beste praktiske løsningene. Høyre er opptatt av at inntektene tilfaller lokalsamfunnene som har turister, og at pengene brukes på å legge bedre til rette for turister som besøker regionen vår. Vi må også sikre at det ikke bare blir en ekstraavgift for hotellnæringen, men at alle som besøker regionen bidrar, uansett om de sover på hotell, telt eller cruiseskip.»