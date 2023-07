Flere vil på ungdomsfiske: – Mulighet til å tjene mellom 20 og 30.000

Innenfor ungdomsfiskeordninga kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner.

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50.000 kroner. Dette gjelder hvis et ungdomsfiske arrangeres i regi av en kommune, samt at det fiskes fra et merkeregistrert fartøy.

Slik er det blant annet i Gamvik kommune.