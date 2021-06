Tromsø er byen der flest slår seg sammen med én eller flere for å kjøpe bolig, etterfulgt av Oslo.

Etter ti år med fall, steg andelen som gjør dette i fjerde kvartal i fjor. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk analyse.

– Når prisene stiger til nye høyder, blir det flere som kjøper sammen, spesielt i Oslo. Mange velger å kjøpe sammen med en venn, et søsken kanskje, eller foreldre, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– Jeg bruker å si at en kjæreste er mye verdt, spesielt i boligmarkedet i Oslo.

Det samme gjelder i Tromsø, om man ønsker å kjøpe seg bolig her.

Selv om de er to, måtte Thea Langsether (26) og samboeren onsdag innse at boligen de gjerne ville kjøpe måtte gå til noen andre.

Thea Langsether er eiendomsmegleren og selv på boligjakt. Den eneste grunnen til at 26-åringen kan kjøpe er fordi hun gjør det sammen med kjæresten sin. Foto: Ariel Skogheim

– Fra å være på jobb og prøve å selge en bolig selv, har jeg ligget på gulvet på kontoret og vært helt superspent. Man får en realitetssjekk på hva man holder på med og hvor viktig det er for folk.

For i tillegg til at hun onsdag sto midt i en budrunde på privaten, jobber hun også som eiendomsmegler i Tromsø, noe iTromsø har skrevet om tidligere.

– Det føles som jeg har kjærlighetssorg, men det er sant som samboeren min sier: det kommer flere muligheter.

Langsether og samboeren trakk seg fra budrunden, selv om de kunne bydd mer. De bestemte at det ble for mye.

Slik sett er Langsether i en langt bedre situasjon enn mange av dem som kommer til henne for å finne seg sitt første, egne hjem.

– Jeg er bare 26 år. Det at jeg har muligheten til å kjøpe hus i dag, handler om at jeg kjøpte min første bolig sammen med samboeren min. Som to kjøpere sammen stiller vi sterkere i forhold til kravet om egenkapital.

Fordi hun er ung selv, er hun ofte på bølgelengde med både førstegangsselgere og førstegangskjøpere.

– Mange førstegangskjøpere som kommer til meg har ikke råd til å kjøpe alene, men må ha økonomisk hjelp fra foreldrene. Det jeg ser oftest er barn og foreldre som kjøper sammen, da det kanskje for mange har blitt vanskeligere å kjøpe sin første bolig etter boliglånsforskriften ble innført.

– Men, jeg kjenner flere single som får hjelp fra foreldre til kausjon, men som likevel har et pristak som gjør det vanskelig å finne en bolig.

Andelen som kjøper bolig sammen med andre stiger for første gang på ti år. Særlig i Tromsø er dette en løsning på boligutfordringa. Drømmer du om å kjøpe bolig her? Foto: Marianne Løvland/NTB scanpix

Også eiendomsmegler Børge Martinussen i Tromsø har tradisjon tro begynt å få en rekke telefoner fra bekymrede foreldre.

Bekymra foreldre

– I vår, som hver eneste vår, får jeg telefoner fra foreldre rundt omkring i landet. De har unger som skal studere i Tromsø i fem år og synes det er veldig dyrt å leie.

Derfor ser de på samkjøp med sine barn som en mulighet, forteller Martinussen, som også er distriktsleder i Huseiernes Landsforbund.

Eiendomsmegler Børge Martinussen får telefoner hver vår fra bekymra foreldre som synes poden må betale vel mye i husleie. Foto: Lisa Rypeng

– Tromsø er en dyr by der det er vanskelig å finne noe. I tillegg har vi en ung befolkning og mange studenter. Når det er dyrt å leie går også prisen for å kjøpe opp. Da er det naturlig at man ser på samkjøp som en mulighet, sier Børge Martinussen i Tromsø.

I Oslo har andelen som har kjøpt sammen vært relativt stabil over tid, til tross for høy boligvekst, forteller Andreas Benedictow hos Samfunnsøkonomisk analyse.

I Oslo har det vært vanlig lengre å kjøpe bolig sammen med en eller flere andre. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Andelen som kjøper sammen med andre er særlig følsom for prisendringer i Oslo, ettersom prisnivået der er så høyt i utgangspunktet, forteller han.

– Derfor er det også en relativt høy andel førstegangskjøpere som kjøper sammen med andre i Oslo, men også Tromsø skiller seg ut, etterfulgt av Bergen, Trondheim og Kristiansand.

Selv om statistikken viser at førstegangskjøperne har blitt flere og yngre, er det én gruppe som faller utenfor.

Det sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Samkjøp Ekspandér faktaboks • En samkjøper er definert som en førstegangskjøper som kjøper en bolig med en eierandel på under 100%. • Dette inkluderer både de som kjøper seg inn i en bolig som har én eller flere eiere fra før, de som kjøper sammen med noen som har kjøpt før, og de som kjøper en bolig sammen for første gang. • For sistnevnte telles begge (eller alle) personene med Kilde: Samkjøperindeksen fofr førstegangskjøpere 2021

Kjøperne er yngre, men én gruppe faller utenfor

Han forteller at de ser flere førstegangskjøpere de senere årene, enn de har sett siden 2011.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, at innvandrerfamilier med lav inntekt særlig sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Foto: CF-Wesenberg

De som sliter mest med å komme seg inn på boligmarkedet er husholdningene med lav inntekt, og de har blitt flere.

– Det skyldes i hovedsak innvandring, særlig i Oslo. Veldig mange av dem er overrepresentert blant lavinntektshusholdninger og vil bruke lengre tid på å komme inn på boligmarkedet, sier Geving.

NRK har tidligere skrevet om Ngoc-Tram Le (22), som valgte yrkesfag og har tatt fagbrev som kokk, og som drømmer om å kjøpe egen bolig.

