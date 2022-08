Fastlegekrisen i Norge fortsetter. Mer enn 175 000 personer står uten fastlege, ifølge Legeforeningens oversikt.

Det er dobbelt så mange som for to år siden, og en økning på 25 000 bare på noen måneder.

Den ferske medisinstudenten Hedda Kristine Orvik vurderer å bli fastlege i framtiden, men hun er skeptisk til dagens ordning.

– Jeg ønsker gjerne å være en ressurs i distriktet, men det er en stor arbeidsbelastning og koster kanskje mer enn det smaker. Så vi får håpe at det gjøres litt med det på de neste seks årene, sier hun.

Orvik og medstudentene forteller at fastlegeyrket har et frynsete rykte blant studentene. Etter det de har hørt, byr jobben på stor arbeidsbelastning, lite fritid, og utrolig mange pasienter å følge opp.

Medisinstudenter ved UiT fikk besøk i samtale med Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth (til høyre) som leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Foto: Pål Hansen / NRK

– Det et ganske belastende yrke både for deg selv og kanskje også pasientene, i det lange løp.

– Man er selvstendig næringsdrivende, så du driver en bedrift i tillegg. Det tror jeg mange ikke er klar over, sier Ovik.

Men hvis alle fastleger skal jobbe 37,5 timer i uka, vil vi trenge langt flere enn i dag.

Og dersom samtlige av landets 4961 fastleger skulle fått fast ansettelse i kommunene, vil det koste i overkant av 11 milliarder kroner.

Det kommer fram i en rapport fra Helsedirektoratet. Det var Dagens Medisin som omtalte saken først.

Vil ikke jobbe seg i hjel

Ifølge en spørreundersøkelse ønsker halvparten av de spurte medisinstudentene og legene under spesialisering seg fast ansettelse, dersom de skal jobbe som fastlege etter endt utdannelse.

Slik det ser ut i dag er 84 prosent av fastlegene her i landet selvstendig næringsdrivende.

– De unge legene ønsker økt trygghet og forutsigbarhet. Det kan løses på flere vis. Et eksempel er Tromsø kommune som har lagt til rette for næringsdrift ved å øke basistilskuddet. Vi ønsker større valgfrihet mellom fastlønn og næringsdrift. Da trenger vi en bedre finansiering av ordningen, sier Nils Kristian Klev, som leder Allmennlegeforeningen.

Rapporten er tydelig på at fast ansettelse er en dyr løsning og vil kreve langt flere leger. Kommunene bør derfor vurdere ulike alternativer, slik Tromsø har gjort, mener Klev.

Et annet alternativ som er skissert i rapporten fra direktoratet er at bare de legene som er nyutdannede og på vei inn i et spesialiseringsløp, tilbys fast ansettelse.

Prislappen for dette er langt mindre, og anslås å ligge på 240 millioner kroner.

Mange vil være selvstendige

Faste ansettelser i det offentlige til alle fastleger kan ikke redde fastlegeordningen, mener Klev.

Han påpeker at fastleger flest er næringsdrivende, og at svært mange trives med det. Samtidig tror han tilbud om fastlønn til nyutdannede kan være et godt tiltak for å få opp rekrutteringen til yrket.

Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev. Foto: Allmennlegeforening

– Men det vil være betydelig billigere å styrke dagens modell enn at alle skal over på faste stillinger i det offentlige, sier han.

– Det må være mulig å kombinere fastlegejobben med et normalt liv. Ansetter du fast, så gjelder arbeidsmiljøloven, og da er det begrensninger på hvor lang en arbeidsuke kan være. En del leger ønsker nok å jobbe noe mer enn 37,5 timer i uka. Vi bør finne modeller hvor dette er mulig innenfor forsvarlige rammer.

En av løsningene kan være å gjøre som i Tromsø. Der har kommunen brukt 100 millioner på tiltak for å bedre forholdene for fastlegene.

Blant annet får leger som ønsker å drive legekontor økonomisk støtte ved kjøp av fastlegepraksis. De får dekket inntil ti sykedager i året, og spesialistutdanningen i allmennmedisin er gjort gratis.

Byen har lenge stått i en krise uten noen ledige fastleger, og folk står på ventelister i måned etter måned. Den nye modellen har imidlertid hatt effekt.

– Mange leger ønsker seg nå til byen her etter at modellen ble innført, forteller Lise Figenschou, fastlege og tillitsvalgt for allmennlegene i Tromsø kommune.

Klev er også positiv til modellen i Tromsø. Den gjør det mulig å jobbe som næringsdrivende med bedre tid til pasientene uten altfor lange arbeidsdager, mener han.

Tromsømodellen Ekspandér faktaboks Modellen som er innført i Tromsø kommune går blant annet på det følgende: En vesentlig økning av basisfinansieringen med 60 prosents økning av driftstilskuddet opp til 1000 pasienter for næringsdrivende fastleger

Økonomisk støtte ved kjøp av fastlegepraksis

Dekning av ti sykedager/sykt-barn-dager per år for næringsdrivende leger

Spesialistutdanningen i allmennmedisin er gjort gratis, slik den er i andre legespesialiteter. Budsjettet er på 100 millioner kroner over fire år.

Varsler tiltak

Cecilie Myrseth (Ap) leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun påpeker at fastlegekrisen fortsetter å eskalere, og at arbeidsbelastningen på dagens fastleger må ned.

– Vi må gjøre veldig mye mer for at studentene skal ha lyst til å velge å bli fastleger, sier hun.

– Det betyr at vi må ha mer penger inn i selve ordninga. Unge leger ønsker å jobbe på andre måter, de ønsker fast ansettelse. Vi må også se hvordan vi kan bruke annet helsepersonell til å støtte opp om det fastlegen gjør.

Cecilie Myrseth (Ap) møtte medisinstudenter ved UiT i Tromsø. Hun håper flere av dem vil velge å bli fastleger når de er ferdigstuderte. Foto: Pål Hansen / NRK

Hun sier regjeringen «blant annet» ser til Tromsø for å løse fastlegekrisen over hele landet.

Myrseth vil ikke gå i detalj på hvordan regjeringen vil løse krisen, men viser til statsbudsjettet som kommer i oktober.

– Dette handler om å sikre at pasienter får den behandlingen og oppfølgingen som de trenger, sier hun.