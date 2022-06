Omtales som miljøsvin, men skaper tusenvis av jobber: – Vi hadde ikke fått jobb uten dem

– Her er mer enn nok å gjøre. Og mer skal det bli i tiden fremover.

Daniel Moen og Leo André Berg har fått lærlingplass som industrimekanikere hos Frydenbø Industri AS i Øksfjord.

Oppdrettsnæringen skaper store verdier langs norskekysten.

I 2021 utgjorde eksport av laks og ørret i Norge alene en verdi på 84 milliarder kroner. Dette ifølge Nofima. Til sammenligning var forsvarsbudsjettet i fjor på 69 milliarder kroner.

Drøyt 7000 personer hadde i 2020 sitt arbeid med produksjon av matfisk. Av disse jobbet 2700 i Nord-Norge. I 2020 var det ansatt totalt 54.000 mennesker innen akvakultur.

I tillegg kommer arbeidsplasser og verdiskapning i bedrifter som leverer varer og tjenester til næringen.

Tallene er hentet fra en Nofima-rapport publisert i april, og en Menon-rapport publisert i oktober 2021.

Medaljen har imidlertid en bakside.

Næringa er nemlig utskjelt etter år med omfattende lakserømninger, kjemikaliebruk, lakselus og forsøpling av norske fjorder. Summen har vært massedød av smolt, ørret og skalldyr.

Fast jobb i siktet

Frydenbø Industri AS er en av de mange bedriftene som indirekte nyter godt av oppdretterne.

Rundt 70 prosent av omsetningen deres kommer fra vedlikehold av båtene til Grieg Seafood og Cermaq.

Lærlingene Moen og Berg forteller om lange dager og fulle ordrebøker.

– Vi hadde aldri fått lærlingplass her uten oppdragene fra oppdrettsselskapene. Og nå ønsker de i tillegg å gi oss fast jobb når vi har tatt fagbrevet, sier Moen og Berg.

Leo André Berg har mer enn nok å henge fingrene i hos Frydenbø Industri i Øksfjord, takket være mange oppdrag fra oppdrettsnæringen. Foto: André Bendixen / NRK

– Betyr mye for lokalsamfunnene

Det er ikke bare Loppa kommune, med sine rundt 840 innbyggere, som nyter godt av oppdretterne.

Rolf Røtnes hos Samfunnsøkonomisk analyse AS mener næringen er et være eller ikke-være for mange små samfunn.

– Oppdrettsnæringen skaper arbeid i mange små kommuner. Et eksempel er Steigen i Nordland. Der er 40 prosent av jobbene knyttet direkte eller indirekte til Cermaq alene.

– Så oppdrettsnæringen er svært viktig for mange små lokalsamfunn, sier Røtnes.

– Oppdrettsnæringen er blitt en svært viktig næring i Norge, og skaper store verdier i lokalsamfunnene, sier Rolf Røtnes hos Samfunnsøkonomisk Analyse AS. Foto: Samfunnsøkonomisk Analyse AS

Og akkurat det kan rektor ved Kvalfjord skole ved Stjernøya i Alta, Martin Westmark, skrive under på.

– For ei bygd som Kvalfjord er oppdrettsselskapene utrolig viktig. Ja, faktisk helt nødvendig for å holde skolen og samfunnet i gang, sier Westmark.

Skolekretsen har cirka 100 innbyggere, og det er både skole og butikk på stedet.

De fleste som bor der, jobber direkte eller indirekte med lakseoppdrett.

– Oppdrettsselskapene holder liv i Kvalfjord, sier rektor ved Kvalfjord skole, Martin Westmark. Foto: Privat

– Er ikke alene

Regiondirektør i Cermaq Finnmark, Gunnar Gudmundsson, er stolt over verdiene selskapet skaper. Og da ikke bare i egen virksomhet, men i mange andre næringer.

– Vi har 28 båter som trenger vedlikehold og reparasjoner. Og vi er heldige som kan kjøpe disse tjenestene av lokale bedrifter. I dette tilfellet Frydenbø Industri AS.

Regiondirektør i Cermaq Finnmark, Gunnar Gudmundsson, er fornøyd med at selskapet bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i samfunnet. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Så det er ikke vi alene som skaper verdiene og arbeidsplassene. Dette gjør vi i samarbeid med mange ulike aktører i hele landsdelen, sier Gudmundsson.

Vil ha flere i arbeid

Ordfører i Loppa kommune, Stein Thomassen (Ap), bekrefter at flere lokale firmaer får store deler av sin omsetning fra oppdrett.

– Vi har fått en linje på fiskebruket som produserer fiskefilet. I tillegg har vi fôrfabrikken som produserer fôr til oppdrettsnæringen.

Også de lokale butikkene har økt sin omsetning etter at oppdretterne kom til kommunen.

Ordføreren skulle derimot ønske at flere av bygdas innbyggerne arbeidet i næringen.

– Oppdretterne vil gjerne ansette loppaværinger. Men da må de lokale være mer på og faktisk søke jobb der.

I dag er rundt 60 arbeidsplasser tilknyttet oppdrett i Loppa kommune.

– Det er veldig positive ringvirkninger fra Loppa kommune når det gjelder oppdrettsnæringen, sier ordfører i Loppa kommune Stein Thomassen (Ap). Likevel kunne han ønske seg en større inntekt for bruk av kommunens arealer. Foto: André Bendixen / NRK

Kan øke driften

7. juni oppdaterte Nærings- og fiskeridepartementet trafikklysmodellen for oppdrett i Norge. Der fikk hele Nord-Norge grønt lys.

Det betyr at oppdrettere av laks, ørret og regnbueørret kan øke produksjonen med 6 prosent neste år.

– Vi sørger nå for ytterligere vekst i de områdene der påvirkningen av lakselus på villaks er akseptabel. Dette kan bidra til å skape flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.