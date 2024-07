Nok en gang fikk fotballfansen på stadion oppleve et stopp i kampen etter at tennisballer ble kastet på gressmatten. Men på Romssa Arena, under midnattssolkampen, ble VAR-protesten dratt enda lenger.

Sko, flasker, røykbokser og en radiostyrt bil ble sendt ut på banen. Mer enn det som var planlagt, sier styremedlem i Forza Tromsø.

– Vi hadde planlagt å kaste tennisballer og noen sprettballer på banen, for å ha en markering mot VAR. Aksjonen eskalerte litt og folk begynte å kaste andre gjenstander som ikke var planlagt, sier Sivert Sørgård.

I tillegg til å være styremedlem, er Sørgård også forsanger på kamper, og holder til i forsangertårnet.

Sivert Sørgård på sin faste plass på Romssa Arena, i forsangertårnet. Foto: Gry Berntzen / Gry Berntzen

Etter at en flaske ble kastet mot KFUMs matchvinner Momodou Lion Njie, rant begeret over for Sørgård og medforsanger Morten Killingberg.

– Da flasken ble kastet mot spilleren som scoret, var det dråpen for meg og Morten. Da valgte vi å forlate forsangertårnet.

– Det har aldri skjedd før, opplyser Sørgård.

Kom med offentlig uttalelse

Dagen etter kampen og VAR-protesten så Sørgård og styret i supporterklubben seg nødt til å gi tydelig beskjed. I et lengre innlegg på supporternes facebookside, skriver Sørgård og Killingberg at beskjedene deres ikke ble hørt og det ikke er noen unnskyldning for å kaste flasker mot spillere.

– Ting har stort sett gått fint for seg, og vi har et godt rykte på oss. I går var langt ifra det vi ønsker å være, og som det også står i innlegget, så beklager vi veldig, sier Sørgård søndag.

Banemannskapet rydder en av skoene som ble kastet på banen under midnattssolkampen mellom Tromsø IL og KFUM Oslo. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Han sier at både han og Killingberg ga gjentatte advarsler til supporterne om å slutte å kaste ting.

Det gjorde også Tromsø IL. På X skrev klubben en oppfordring om å ikke kaste flasker med innhold, etter som det kan føre til skade om noen blir truffet.

Dommer under gårsdagen kamp, Marius Lien, ga beskjed underveis at kampen vil bli stoppet om flere gjenstander ble kastet på banen.

Vil fortsette å eskalere

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, tror at protester mot VAR bare vil fortsette å eskalere.

– Det er en frustrasjon som bare blir større og større for fansen, som føler de ikke får noe gehør. Det vil fortsette og det kan også eskalere.

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, mener at vi ikke har sett det verste av VAR-protester. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Det kommer i hvert fall ikke til å bli noe mindre protester, frem til supporterne føler at ledelsen i Fotball-Norge er villig til å gå inn i en reell dialog rundt VAR.

Saltvedt peker på at Fotballforbundet snart må inn og sette grenser.

– Når man ser omfanget og intensiteten i protestene, så må forbundsledelsen og norsk toppfotball snart ta dette på alvor. Det er deres ansvar å gjøre at dette ikke fortsetter. Supporterne er i sin fulle rett til å være frustrerte, som sagt innafor forsvarlige rammer.

Supporterne protesterer mot VAR med å kaste tennisballer på banen, senker det terskelen for å kaste andre gjenstander på banen?

– Vi har sett tidligere at det har blitt kastet flasker i andre forbindelser også, noe som ble slått ned på, også internt blant supporterne, sier Saltvedt.

I 2023 ble dommer Rohit Saggi truffet av en flaske fra tribunen.

– Det bør ikke gjenta seg i noen sammenheng. Det er ikke bra det som skjedde lørdag kveld og jeg regner med at alle involverte er enig i at sånt ikke skal gjentas.

Blir konsekvenser

Sivert Sørgård opplyser at det blir konsekvenser for supporteren som kastet flasken etter målscorer Njie.

– Foreløpig avventer vi og ser om klubben (TIL) gjør noe. Om ikke, tar vi ansvar selv.

– Det er stort sett voksne folk vi har med å gjøre og vi forventer at folk klarer å oppføre seg ordentlig når man er på fotballkamp. For oss er det veldig skuffende at noen velger å gjøre slikt, avslutter Sørgård.