Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Forsvaret sa de vil teste 4000 mann på én dag. Det er flere dagers produksjon. Da må vi fordele utover et par uker, så det ikke forstyrrer den øvrige produksjonen for mye. Det er friske, unge mennesker som kan vente på prøvesvar, sier Gunnar S. Simonsen.

Han er avdelingsleder på Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og kan fortelle at de har travle dager foran seg. Tester fra hele Troms og Finnmark, Svalbard og Forsvaret har nå begynt å strømme inn etter påska.

I løpet av en dag kan de analysere mellom 2000 og 2500 tester.

Da er det opp til Simonsen og hans kolleger å prioritere hvilke tester de skal analysere først. For samtidig som smitteutbruddet knytta til Setermoen leir har steget til 21 smittede, pågår det også et smitteutbrudd i Senja kommune. Også i Tromsø har svært mange testa seg. Det har blitt tatt rundt 400 tester per dag de siste dagene.

Får ikke testa alle fra «røde områder»

I forkant av påskeferien ble UNN og Hæren enige om at de kan sende inntil 1500 tester per uke. Det vil si at det tar tre uker før alle som er tilbake i leirene i nord har fått testa seg.

– Vi mener vi burde ta noen flere tester enn det som er tildelt for å få en så god oversikt som mulig. Vi må prioritere, og slik det er nå så får vi ikke dekka alle som er fra røde områder på én test, sier kommuneoverlege i Målselv og Bardu, Vidar Bjørnås.

Kommuneoverlege i Målselv og Bardu, Vidar Bjørnås. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Setermoen leir ligger i Bardu kommune i Indre Troms, og rundt 1200 soldater kommer tilbake til leiren etter påskeperm denne uka. I påska ble én soldat bekrefta smitta av covid-19. Vedkommenda var på påskeperm i sin kommune, og i løpet av høytiden økte antall smitta vernepliktige.

Nå sitter 16 stykker i isolasjon i sin hjemkommune, mens fem sitter i isolasjon i Setermoen leir. Sistnevnte har ikke vært ute av leiren i påska.

Les også:

Foreløpig er det kun Setermoen leir som har fått smitte i Nord-Norge.

Bjørnås sier han har løpende dialog med sykehuset, og håper de kan få testa flere enn antyda neste uke.

Tester etter smittepress

De 1500 testene fra Forsvaret fordeles blant militærleirene i Troms og Finnmark.

– Så må vi prioritere internt hvilke kohorter som testes først. Hvis det er en kohort der alle er fra en kommune med høy smitte gjennom påska, så er det fornuftig at den prioriteres foran en anna, sier talsmann for Hæren, Eirik Skomedal.

Det vil føre til at noen kohorter blir friskmeldt tidligere enn andre. Skomedal sier de nå må vurdere hvor lenge de ekstra strenge tiltakene i leiren skal vare før de kan friskmelde en kohort.

Eirik Skomedal, talsmann for Hæren. Foto: Malin Straumsnes / NRK

– Det blir naturlig nok noe nedskalert utdanning, for det er ikke alt vi kan gjøre. Men så kan vi gjøre ganske mye, med kanskje noen tilpasninger, sier Skomedal.

Han påpeker at de ikke har satt noen krav om prioritering hos UNN.

– Vi er bare én av mange som sender inn covid-tester. Den prioriteringa gjør UNN, det legger ikke vi oss borti, sier Skomedal.