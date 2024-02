Flere samtidige feil i helsenettet i nord

Norsk helsenett har for tiden to pågående feilsituasjoner i det digitale kabelnettverket mellom Tromsø og Bodø, melder de på egne nettsider.

De antar at feilen er knyttet til været.

– To av tre tilgjengelige føringsveier er i øyeblikket ute av drift. Konsekvensen av dette er at vi har risiko for totalt brudd i stamnettet mellom Tromsø og Bodø.

Feilen på de to datakablene med brudd, er identifisert.

Kabelnettet knytter helseinstitusjoner i Troms, sammen med resten av landet. Helseopplysninger kan ikke sendes over internett, men må sendes gjennom lukkede nettverk for å ivareta informasjonssikkerheten.

Dermed står det digitale journalsystemet, som er knyttet til skyløsninger, og andre interne kommunikasjonssystemer fra primærhelsetjensten, sykehjem og på sykehus i fare for å bryte sammen.

Norsk helsenett skriver at et slikt brudd vil ha konsekvenser for tilgang til nasjonale tjenester i nord.

– Området der vi nå er spesielt sårbare er Harstad-Stokmarknes-Svolvær.

Klokken 17.43 oppdaterer Helsenett egen melding og skriver at den ene feilene på datakablene er under retting.

Den andre er indentifisert.

– Kabel er lagt ut og skjøting starter. Estimert rettetid er 2 timer, dvs. klokken 19:00.

– Den andre feilen tar lenger tid. Der er en 60KV mast knekt, og reparasjon forventes ikke påstartet før i morgen tidlig.