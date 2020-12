Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

To pasienter innlagt ved Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad har tirsdag ettermiddag avlagt positive hurtigtester på covid-19.

Nå har sykehuset totalt tre pasienter, tre ansatte og en sykepleierstudent som har testet positivt på covid-19, informerer UNN Harstad.

– Alle tre pasientene er innlagt av andre årsak og har ikke hatt symptomer på korona tidligere. De har blitt testet fordi de hadde symptomer på korona, sier driftsleder ved UNN Harstad, Gina M. Johansen.

Ytterligere 25 ansatte kan bli satt i karantene, ved sykehuset som fra før har 29 ansatte i karantene etter smitteutbruddet ved UNN Harstad i forrige uke.

– Tallet kan endre seg så vi kan ikke si det helt sikkert siden smittesporing vil skje utover natta og i morgen. Og da kan det avdekke flere ansatte, sier Johansen.

Sykehuset planlegger det testing av 120 ansatte og pasienter.

– Det betyr at vi tester alle og ikke bare nærkontakter. Derfor er ikke alle satt i karantene, men vi tester alle for å være sikre. Det sier Hanne Frøyshov som er medisinsk faglig rådgiver i pandemiledelsen.

Driftsleder ved UNN Harstad, Gina M. Johansen. Foto: Trygve Grønning / NRK

Tilbake i gul beredskap

– Pandemiledelsen og ledelsen i UNN vurderer fortløpende driftssituasjonen og om vi må redusere aktiviteten med bakgrunn av at vi får mange ansatte som blir tatt ut i karantene, sier driftsleder ved UNN Harstad, Gina M. Johansen.

Sykehuset er nå tilbake i gul beredskap.

– Det er klart at vi er i en alvorlig utbruddutbruddssituasjondemiledelsen og ledelsen i UNN forøvrifor øvrigsaken fortløpende.

DriftleDriftslederendrer alle til å møte opp til planlagt time dersom de ikke har fått beskjed om noe annet.

– Det er viktig å understreke at alle nærkontakter vil bli kontakta. Alle pasienter som ikke har fått avlyst sin time må møte opp til sin polikliniske time og sin time, sier Johansen.

Gul beredskap ved UNN Harstad medfører følgende endringer i driften: Ekspandér faktaboks Akuttkirurgiske pasienter for hele UNN Harstad sitt opptaksområde sendes til UNN Narvik eller UNN Tromsø for behandling. Gjelder inntil videre. Akuttmedisinske pasienter for Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund håndteres i Harstad. Pasienter fra øvrige kommuner sendes til UNN Narvik eller UNN Tromsø. Gjelder inntil videre. Det gjøres en gjennomgang av innlagte pasienter, og sykehuset ser på muligheter for utskriving så snart det er medisinsk forsvarlig. Pasienter som regnes som nærkontakter legges på enerom så langt det lar seg gjøre. Det gjøres en gjennomgang av interne ressurser, og muligheten for omdisponering av ansatte mellom avdelinger ved UNN Harstad vurderes.

En uke siden forrige smittebølge

Kapasiteten på UNN er sprengt av utskrivningsklare pasienter, skriv iTromsø. UNN i Tromsø har måttet ta imot flere pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Sykehusdirektør krever strakstiltak fra kommunen.

For bare en uke siden ble over 100 satt i karantene etter smitteutbrudd på sykehuset. To ansatte, én pasient og en nærkontakt testet positivt.

Én ansatt ved UNN i Narvik testet også positivt, vedkommende var tilknyttet smitteutbruddet ved sykehuset i Harstad.

Har tilfellene i dag sammenheng med smitteutbruddet forrige uke?

– Det blir kun spekulasjoner, for det er veldig vanskelig å si hvor smitten kommer fra. Nå tester vi veldig mange så da kan vi mulig oppdage hvor smitten kommer fra, sier Frøyshov.