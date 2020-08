Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har det som kategortiseres som et lokalt smitteutbrudd. Det kan vi si fordi de smittede kan relateres til samme gruppe mennesker, sier kommuneoverlege i Harstad, Jonas Holte.

Mandag kveld inviterte kommunen til pressekonferanse. Bakgrunnen var flere nye tilfeller av koronasmitte.

Lørdag fikk de to nye tilfeller. Kommunen testet 29 personer, som alle hadde vært i kontakt med de smittede.

Mandag kveld hadde Harstad kommune fått svar på alle prøvene. Det viste seg at ytterligere fire personer er smittet.

Alle har vært sammen

Alle de nye smittetilfellene er oppdaget som et direkte resultat av smittesporingsarbeidet som ble gjort av de to første tilfellene i helgen.

– Betyr det at de har vært på samme sosiale tilstelning?

– Ja, for å bli definert som nærkontakt så må det enten ha vært fysisk kontakt eller du må ha vært sammen med noen i mer enn 15 minutter på mindre enn to meter, sier kommuneoverlege Holte.

Han er ikke overrasket over at Harstad nå har fått flere nye smittetilfeller.

– Det var forventet at vi skulle få økt smitte utover høsten og vinteren. Det har alle ekspertene sagt i flere måneder, sier Holte

– Det er et resultat av mange faktorer, som ferieavvikling, og møte- og reiseaktiviteter. Det er ikke overraskende i det hele tatt. Vi har god tro på at godt smittesporingsarbeid vil klare å begrense dette smitteutbruddet så mye som mulig.

Holte sier at de mistenker at det er snakk om importsmitte.

– Vi har en god idé om hvor smitten kommer fra, men ønsker ikke å gå ut med det nå, sier Holte.

De jobber nå med å spore alle som har vært i kontakt med de fire nyeste smittetilfellene. Holte mener de foreløpig har god oversikt over situasjonen.

– Men det gjenstår fortsatt en del arbeid med tanke på smittesporing, sier han.

Unge mennesker med mange kontakter

– Det som er spesielt med dette er at det er snakk om unge voksne. Relativt unge folk har ofte et mer aktivt liv og mer kontakter enn andre. Jeg vil si at 29 nærkontakter på to personer er ganske mange. Det gjenstår å se om de har vært i kontakt med de samme personene når vi driver smittesporing, eller om det kommer nye nærkontakter til, sier ordfører Kari-Anne Opsal.

Kommunen har nå økt kapasiteten sin. Både når det gjelder smittetelefonen, men også for testing.

– Harstad er en liten by. En del av dugnaden er at folk som lurer på om de kan være smittet må tørre å la seg teste. Det er ingen skam å bli smittet av covid-19, og det er ikke noe sosialt stigma rundt det, sier Opsal.

– En del av dugnaden er å være snill med hverandre når vi nå er i denne situasjonen som vi er. Det er en oppfordring til folk: Vær forsiktige og vær snille med hverandre.