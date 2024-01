– Jeg har tillit til Ingvild som helse- og omsorgsminister, og jeg er glad for at Nord universitet nå vil foreta en vurdering av oppgaven.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til NRK mandag kveld, da han møtte pressen til en felles pressekonferanse.

Støre gjentok tirsdag, etter denne saken ble publisert, at han fortsatt har tillit til Kjerkol.

-Hun er statsråd i min regjering, og har tillit i min regjering, sier Støre.

Tidligere på dagen hadde Nord universitet møttes for første gang etter at tekstlikhetene ble kjent lørdag.

NRK har nå funnet ytterligere to nye tekstlikheter i oppgaven.

TILLIT: Mandag kveld gjorde statsminister Jonas Gahr Støre det klart at han fortsatt har tillit til Ingvild Kjerkol.

Beskrev som «vår forskning»

I 2015 publiserte Høgskolen i Buskerud og Vestfold en sluttrapport med tema Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester.

I rapporten står det:

«Det er også et lederansvar å lede tjenesteinnovasjonsarbeidet, slik at nye ansvarsområder blir ivaretatt og at eventuelle overflødige rutiner lukes ut. En problemstilling som kommer fram i vår forskning er behovet for å lære opp vikarer og andre ansatte, slik at kommunen kan håndtere teknologien i perioder hvor de som håndterer teknologien er syke, eller avvikler ferie».

I Kjerkol og medstudentens masteroppgave kommer tilsvarende ordlyd frem, uten at kilden er referert til verken i teksten eller i kildelisten. De har samtidig valgt, i likhet med Høgskolens sluttrapport, å betegne det som «en problemstilling som kommer frem i vår forskning».

«Det er et lederansvar å lede tjenesteinnovasjonsarbeidet, slik at nye ansvarsområder blir ivaretatt og at eventuelle overflødige rutiner lukes ut. En problemstilling som kommer fram i vår forskning er behovet for å lære opp vikarer og andre ansatte, slik at tjenesten kan håndtere teknologien i perioder hvor de som håndterer teknologien best er fraværende, eller har ferie», skrev Kjerkol og medstudenten i sin masteroppgave fra 2021.

NRK har forelagt våre funn for Helse- og omsorgsdepartementet, som viser til svaret som ble gitt i går, og opplyser at de ikke har noen ytterligere kommentar.

Etter Støres pressekonferanse mandag kveld, svarte Kjerkol dette per e-post:

– Jeg kommer ikke til å kommentere oppgaven noe mer nå, men viser til Nord universitet som skal se på saken på vanlig måte i tråd med gjeldende rutiner for dette. Jeg vil bli involvert i prosessen i tråd med deres rutiner.

Overrasket

Professor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap på Universitetet i Sørøst-Norge, Monika Knudsen Gullslett, var en av fem medforfattere på den aktuelle rapporten.

Hun er overrasket over at det er funnet en klar tekstlikhet mellom deres rapport og Kjerkols oppgave.

– Hvis det er tilfellet, så er det veldig overraskende, i hvert fall hvis det ikke er referert til. Så spørs det selvsagt hvor stor del av teksten som eventuelt er kopiert.

Hun understreker at hun uttaler seg på et generelt grunnlag om saken, og uttaler seg på vegne av gruppen som skrev den aktuelle rapporten.

Gullslett er klar på at reglene for kreditering av andre kilder er tydelige.

– Det med å bruke tekst fra andre dokumenter, jevnt over, det skal refereres uansett hvis man skal holde seg til redelighet innenfor vitenskapelige referansekrav, sier Gullslett.

Tekstlikhet med rapport

NRK har samtidig funnet en klar tekstlikhet mellom Kjerkols masteroppgave og en SINTEF-rapport fra 2016.

Kjerkol skrev i sin oppgave:

«Fremtidens responssenter må kunne håndtere et bredt spekter av varsler og alarmer, der velferdsteknologiske løsninger innebærer ulike typer sensorer, og muligheter for individuell regelstyrt varsling og ruting av alarm»

Tilsvarende tekst finnes i SINTEFs rapport:

«Fremtidens responssenter må kunne håndtere et bredt spekter av varsler og alarmer. Nye velferdsteknologiske løsninger innebærer ulike typer sensorer, og muligheter for individuell regelstyrt varsling og ruting av alarm.»

Ulike eksempler på kopiering av tekst er diskutert i sosiale medier de siste dagene, blant annet på Reddit.

Ny statsråd

Fredag kveld varslet Sandra Borch (Sp) at hun gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister. Noen timer tidligere ble det kjent at Borch hadde kopiert deler av sin masteroppgave i rettsvitenskap fra 2014, ved UiT – Norges arktiske universitet.

Statsminister Støre presenterte, som ventet, at Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) overtar som ny forsknings- og høyere utdanningsminister tirsdag. Hoel var statssekretær for både Sandra Borch og forgjenger Ola Borten Moe (Sp).

Da Større møtte NRK etter pressekonferansen, var har han klar på at det ikke er aktuelt å bytte ut Kjerkol på nåværende tidspunkt.

– For meg, å gå inn å felle en dom for hennes arbeid som tilhører regjeringens arbeid, på bakgrunn av det som fremkommer i mediene nå, vil være å frata henne den retten hun har som student til å forklare sin sak i møte med det lærerstedet som er aktuelt her.