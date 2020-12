Norge. Sverige. Tyrkia. Latvia. Polen. Litauen. Finland. Island. Russland. Thailand. Kurdistan.

Et slikt mangfold er nok mer vanlig i storbyene enn på et lite tettsted og på en skole med drøye 100 elever.

I noen familier er begge foreldrene fra et anna land enn Norge, og i andre familier er en forelder norsk og den andre fra et anna land.

Elisabeth har en norsk pappa og thailandsk mamma. Hun er født i Norge, men har vært på besøk i Thailand noen ganger. Hun kan fortelle at det er ganske mye varmere der enn i Nordkjosbotn i Balsfjord kommune i Troms.

Maja er også født i Norge, men begge foreldrene er fra Polen. Hun snakker både norsk og polsk. Og jammen snakker hun ikke et tredje språk.

– Good morning, sier hun og ler.

Maja Borowska sine foreldre er fra Polen. Bare fire av elevene i klassen har kun norske foreldre. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Starta som sesongarbeider

Foreldrene til Maja heter Ida Hage og Marcin Borowski. De er fra Wroclaw i Polen. Byen har over 640 000 innbyggere. I 2010 flytta de til Balsfjord kommune, og kjøpte etterhvert hus i Nordkjosbotn. Tettstedet har knapt 500 innbyggere.

– Den største forskjellen mellom storby og et lite tettsted er at du ikke er anonym lenger. I storbyen kjente jeg ikke naboen en gang. Men etter en måned her kjente alle oss, sier Borowski.

Det var han som kom til Balsfjord først. I 2008 begynte han som sesongarbeider på Ewos, en laksefôrbedrift på Bergneset. I 2010 flytta Hage etter.

– Vi flytta for å se om vi kom til å trives. Og det gjorde vi, sier hun.

Ida Hage og Marcin Borowski flytta fra Polen til Balsfjord for ti år sia. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Borowski er nå fast ansatt i Ewos, og Hage er miljøarbeider i kommunen.

For ordfører Gunda Johansen er ekteparet gode nyheter for Balsfjord.

– Vi er i ei tid der distriktsungdommene flytter, da er det viktig at det kommer nye til. Det er kjempeviktig både for bosetting, trivsel og ikke minst for å skaffe arbeidskraft, sier ordføreren.

Ifølge Johansen er det mange ulike nasjonaliteter i hele kommunen. For det er flere bedrifter i kommunen som rekrutterer arbeidskraft fra utlandet.

– Vi ser jo at de som har jobba ei stund velger å flytte til Norge, sier Johansen.

Tiltrekke barnefamilier

Troms og Finnmark fylkeskommune publiserte i begynnelsen av desember en demografisk oversikt over landsdelen.

Den viser at flere har flytta fra regionen enn til regionen det siste kvartalet. Likevel viser prognosene at folketallet vil vokse i nord fram til 2040.

Regionens største bidragsyter til folketilveksten er innflyttinga fra utlandet.

Polske Borowski og Hage ser mange fordeler med å bo i en distriktskommune i nord.

– Det er nok å jobbe bare 100 prosent. Du trenger ikke gå fra én jobb til en anna, som er ganske vanlig i Polen. Der jobber man ofte fra 08.00 til 20.00. Da er det vanskelig å ha kvalitetstid med familien, sier Hage.

Så er det nordlyset og de mange fjellene i regionen. Det blir de aldri lei.

Borowski synes det er godt med lite trafikk. Mye av tida i Polens storbyer går til å sitte i bilkø.

Det slipper de i Nordkjosbotn. Sjøl om de gjerne skulle ønske det var bedre fritidstilbud i kommunen.

Ordfører Gunda Johansen håper enda flere barnefamilier ser fordelene med å bo i kommunen.

Det gleder ordfører Gunda Johansen at folk flytter fra utlandet til Balsfjord og stifter familie. Foto: Malin Straumsnes / NRK

De har egne tiltak for å tiltrekke nettopp denne målgruppa. Blant anna tilbyr de gratis SFO for førsteklassingene, søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage, barnehagesatsene ligger lavere enn de fleste andre kommuner, og om man er under 34 år får man etablerertilskudd.

– Jeg er veldig fornøyd med de ordningene vi har for å nå målet om yngre bosetting, og vi ser at det ivaretas av dem som kommer fra andre land, sier Johansen.

Lørdagsgodt?

For Borowski og Hage er Nordkjosbotn hjemme nå. De er ofte på besøk i hjembyen, men etter tre uker er de fornøyd.

– Da kjenner vi at vi vil hjem. Og hjem, det er lille Nordkjosbotn, sier Hage og ler.

De tror det er positivt for dattera Maja og hennes klassekamerater å gå i en klasse hvor flere av ungene har tilknytning til et anna land i tillegg til Norge.

– Det er hennes erfaring, helt fra barndommen, at folk er forskjellige. Hun ser at en miks av kultur og forskjellige nasjonaliteter er helt vanlig, sier Hage.

– Det å bli kjent med andre kulturer, det syns jeg er veldig interessant for henne, sier Borowski.

Tilbake i klasserommet på Nordkjosbotn skole er det «hangman» på gang.

Det blir noen internasjonale bokstaver også under «Hangman". Foto: Malin Straumsnes / NRK

Amanda Olavsen er nyutdanna og kontaktlærer for førsteklassen. Hun syns det er en flott gjeng å være lærer for.

Det blir mye lærdom fra hverandre underveis.

– Vi har blant anna funnet ut at noen har andre bokstaver enn det norske alfabetet, som for eksempel ü, sier Olavsen.

Noen kulturforskjeller blir det også.

– Vi får ikke godteri på lørdager. Vi får det når vi får lov, kan Arnar fra Island fortelle.