De neste to månedene blir planlagte militære øvelser utvidet. Forsvaret øker nå ytterligere aktiviteten i nord på grunn av krigen i Ukraina.

– På bakgrunn av det som har skjedd i Ukraina har vi meldt inn et behov for å øke noe aktiviteten her hjemme. I tillegg så har vi meldt inn behov for å styrke beredskapen og gjøre det arbeidet litt raskere enn det som opprinnelig var planlagt, sier generalmajor Lars Lervik.

Han er sjefen for den norske Hæren og melder om at den økte øvelsesaktiviteten vil hovedsakelig være i Nord-Norge. I Finnmark vil det hovedsakelig bli økt aktivitet rundt Porsangmoen og i Kirkenes-området.

Hærsjef Lars Lervik varsler at Forsvaret vil øve oftere i tiden fremover. Foto: Kristin Humstad / NRK

– Jeg synes det er viktig at vi viser tilstedeværelse og det har det alltid vært, sier Rasmus Abel Stava (19).

Han er sanitetssoldat ved Garnisonen i Sør-Varanger og mener at mer øvelser kommer til å øke stridsdyktigheten til avdelingen.

– Det er når vi er på øvelser vi ser hvor flinke vi er og hva vi må jobbe mer med. Det er da vi virkelig får sett hva avdelingen får til samlet.

Mer alliert øving

Nå skal det legges enda bedre til rette for trening med allierte i nord. Det er et av punktene Regjeringen har nevnt i sitt forslag om å styrke forsvarsbevilgningen med 3 milliarder kroner.

I 2020 inngikk forsvarsministrene i Finland, Sverige og Norge et formelt militært samarbeid.

Den ferske Forsvarsministeren tjenestegjorde selv på Garnisonen i Sør-Varanger. Nå er han tilbake for å få et innblikk på dagens situasjon. Foto: privat

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener det er naturlig å være mer aktiv i nord. Han har ikke noen spesielle forventninger til reaksjoner på dette fra russisk side.

– Vi har nå en krig i Europa som Russland har ansvaret for. Det er veldig alvorlig og det endrer den sikkerhetspolitiske situasjonen, men Russland må ta ansvaret og sørge for at det nå blir stoppet og avsluttet.

Nå skal Forsvaret i Nord-Norge trappe opp. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) var på GSV for å se hvordan situasjonen er. Foto: Kristin Humstad / NRK

Bygger opp beredskapslagrene

I tillegg til økt øvingsaktivitet jobber Forsvaret med å bygge opp beredskapslagrene sine. Dette innebærer alt de trenger av mat og drivstoff, men også reservedeler og ammunisjon.

– Det er det vi prøver å gjøre litt raskere enn planlagt, for å ha en bedre beredskap, sier Lervik.

Hvor lenge beredskapslagrene skal vare kommer an på hvilket nivå man er, men Forsvaret bygger beredskap for å operere lenge.

– Hvor lenge er lenge i denne sammenhengen?

– Det er så lenge som nødvendig.